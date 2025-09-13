Индивидуальная
до 4 чел.
Из Римини - в Сан-Марино
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив главные достопримечательности Сан-Марино, и насладитесь панорамой горных ландшафтов
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
Велопрогулка по Римини позволит вам ощутить себя настоящим местным жителем. Исследуйте исторический центр, наслаждайтесь видами и узнайте о жизни города
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Римини - в волшебный Пеннабилли
Индивидуальная экскурсия по живописному Пеннабилли с посещением дома-музея Тонино Гуэрры и романской церкви Святого Христофора
Начало: На ж/д вокзале Римини
22 сен в 10:00
23 сен в 10:00
€500 за всё до 4 чел.
