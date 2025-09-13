Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Римини на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 3.5 часа 21 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Из Римини - в Сан-Марино Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив главные достопримечательности Сан-Марино, и насладитесь панорамой горных ландшафтов €180 за всё до 4 чел. На велосипеде 2 часа 22 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини Велопрогулка по Римини позволит вам ощутить себя настоящим местным жителем. Исследуйте исторический центр, наслаждайтесь видами и узнайте о жизни города €130 за всё до 4 чел. На машине 5 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Из Римини - в волшебный Пеннабилли Индивидуальная экскурсия по живописному Пеннабилли с посещением дома-музея Тонино Гуэрры и романской церкви Святого Христофора Начало: На ж/д вокзале Римини €500 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Римини

