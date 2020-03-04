3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Из Римини — в Сан-Марино!

Посетить древнейшее государство мира и узнать о нем самое интересное на авто-пешеходной экскурсии

Виктория
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Виктория – ваш гид
Вы увидите главные достопримечательности миниатюрной страны, погуляете по уютным холмистым улочкам, насладитесь панорамой горных ландшафтов и ощутите себя в средневековой сказке.

Я расскажу о культуре, истории, традициях Сан-Марино и помогу полюбить это волшебное место!
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Из Римини — в Сан-Марино!
Из Римини — в Сан-Марино!

Что вас ожидает

История и символы Сан-Марино
Вы услышите, как образовалось крошечное государство и как ему удалось сохранять независимость на протяжении многих веков. Увидите все знаковые места Сан-Марино: дворец Правительства, площадь Свободы, средневековые башни Гуаита, Честа и Монтале. А еще посетите собор, где хранятся мощи святого Марино. Я расскажу, что характерно для политической жизни республики, почему ею управляют два капитана-регента и когда проходят выборы.

Сан-Марино сегодня
Вы рассмотрите не только исторические, но и современные достопримечательности Сан-Марино: скульптуру в память о трагедии Беслана и монумент, посвященный арбалетчикам, защитившим независимость государства. В завершение узнаете, почему Сан-Марино стал зоной такс-фри, и побалуете себя шопингом в многочисленных магазинах на холмистых живописных улочках.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Мерседес А.
  • По желанию, вы можете бесплатно поучаствовать в дегустации местных ликеров и вин. А также зайти в одну из старинных башен (4 евро).
  • Мы можем дополнительно включить в экскурсию посещение музея пыток, курьезов или восковых фигур. Детали уточняйте в личном сообщении.
Из Римини — в Сан-Марино!
Из Римини — в Сан-Марино!
Из Римини — в Сан-Марино!
Из Римини — в Сан-Марино!
Из Римини — в Сан-Марино!
Из Римини — в Сан-Марино!
Из Римини — в Сан-Марино!
Из Римини — в Сан-Марино!
Из Римини — в Сан-Марино!
Из Римини — в Сан-Марино!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктория
Виктория
Приветствую всех любителей путешествий! Меня зовут Виктория, я живу в Италии более 20 лет. В 2003-м году закончила институт Туризма, получила лицензию на проведение экскурсий по всей стране. Работаю профессиональным гидом 8 лет, с радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями. До встречи!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2020
Экскурсия интересная для развития кругозора была очень полезна. Единственный минус дороговато вышло на двоих. На четверых было бы нормально
5 февраля 2020
Побывать в Римини и не выбраться в Сан-Марино - непростительно!
В двадцати километрах от Римини на неприступных скалах раскинулась эта независимая республика с великолепными видами и потрясающими воображение пейзажами.
Но для того, чтобы не пропустить самое главное, необходим человек, досконально знающий самые примечательные места этого удивительного государства. Таким человеком для нас стала Виктория, которую мы вспоминаем с искренним восхищением и благодарностью!
За время экскурсии мы побывали на улочках и площадях Сан-Марино, получили визу в свои паспорта (5€) и уникальные монеты Сан-Марино, прогулялись по стенам, забрались на высокие башни, налюбовались высокогорными пейзажами, посетили уникальный музей оружия. А ещё обнаружили, что в Сан-Марино нет наценок такс-фри и НДС ниже, чем в Италии, что позволило сделать покупки по ооочень приятным ценам! 😉
22 июня 2019
Нам всё понравилось. Виктория не только рассказывала по теме экскурсии, но и отвечала на все наши вопросы про Италию. Было интересно, комфортно. Рекомендуем.

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