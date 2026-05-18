3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы услышите, как образовалось крошечное государство и как ему удалось сохранять независимость на протяжении многих веков. Увидите все знаковые места Сан-Марино: дворец Правительства, площадь Свободы, средневековые башни Гуаита, Честа и Монтале. А еще посетите собор, где хранятся мощи святого Марино. Я расскажу, что характерно для политической жизни республики, почему ею управляют два капитана-регента и когда проходят выборы.
Сан-Марино сегодня
Вы рассмотрите не только исторические, но и современные достопримечательности Сан-Марино: скульптуру в память о трагедии Беслана и монумент, посвященный арбалетчикам, защитившим независимость государства. В завершение узнаете, почему Сан-Марино стал зоной такс-фри, и побалуете себя шопингом в многочисленных магазинах на холмистых живописных улочках.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Мерседес А
По желанию, вы можете бесплатно поучаствовать в дегустации местных ликеров и вин. А также зайти в одну из старинных башен (4 евро).
Мы можем дополнительно включить в экскурсию посещение музея пыток, курьезов или восковых фигур. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Римини
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 646 туристов
Приветствую всех любителей путешествий! Меня зовут Виктория, я живу в Италии более 20 лет. В 2003-м году закончила институт Туризма, получила лицензию на проведение экскурсий по всей стране. Работаю профессиональным гидом 8 лет, с радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Gražina
Всё очень понравилось! Виктория опытный и знающий гид! Время пролетело незаметно за интересными рассказами Виктории. Профессионально, грамотно и очень познавательно! Еще раз огромное спасибо Виктории! Мы сэкономили кучу времени и за один день успели посетить не только Сан Марино с гидом, но еще и парк миниатюр.
+2
Виктория
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв!Приятно было познакомиться 🤗
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А
Анна
В сопровождении Виктории побывали в этом крошечном государстве. Остались под большим впечатлением от экскурсии. Интересно, позновательно, Виктория замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно. Всё очень понравилось. Большое спасибо!
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Елена
Экскурсия была отлично организована, содержательна, Виктория выстраивала беседу и прогулку в комфортном режиме. Я провела замечательный день в очень красивом месте. Огромная благодарность Виктории и наилучшие рекомендации!
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М
Маргарита
Виктория прекрасный гид и приятный человек. Время на экскурсии пролетело незаметно, мы узнали много удивительных фактов об атмосферном Сан-Марино! Благодарим от всей нашей семьи за интересную и познавательную экскурсию!
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Валерия
Экскурсия понравилась, информация была познавательная и интересная. Многое из того, что нам рассказала гид, было неожиданно и ново для нас. Передвигались до Сан-Марино и обратно на машине Мерседес. Всё было замечательно.
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Oleg
Поездка получилась замечательной и очень интересной благодаря Виктории. Дорога в комфортном авто и экскурсия с рассказом об истории Сан-Марино пролетели незаметно! Впечатляющие виды сверху на маленькую страну и окружающие земли читать дальшеуменьшить
оставил свой след. А прогулка по старинным улочкам с магазинчиками и множеством музеев доставили не только эстетическое удовольствие, но приятный шоппинг, так как в Сан- Марино в отличие от Италии действуют свои налоги и скидки, более выгодные:) Еще раз большое спасибо Виктории за подробный рассказ и ответы на множество интерсующих вопросов! Обязательно рекомендуем данную экскурсию, кто впервые хочет с комфортом и познавательно увидеть такое замечательное место!:)