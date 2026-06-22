14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Как заправские местные жители, мы отправимся на велопрогулку. Приготовьтесь, наш путь пройдёт через многовековую историю Римини — города, основанного ещё древними римлянами.
Начало пути — набережная и Гранд Отель. Портовый канал приведёт нас в сердце исторического центра. Каменная громада храма Малатесты, древнеримский форум, на котором Юлий Цезарь после перехода через Рубикон произнёс пламенную речь, древнейшая Триумфальная Арка Августа. От Арки через улицы и площади мы направимся к мосту Тиберия, сработанного на совесть древнеримскими рабами. Нам откроются не только улицы и площади города, с которыми связаны ярчайшие события истории, но и любимые уголки выросшего здесь режиссера Феллини. Мы попробуем взглянуть на город глазами его знаменитого жителя и найти в прохожих прототипы его киногероев.
Я сама очень люблю передвигаться на велосипеде по городу, знаю здесь каждый камень. Расскажу о «подводных рифах» использования этого средства передвижения, о негласных правилах в отношении пешеходов, водителей машин и велосипедистов. А фоном нашей прогулки станут мои истории о Римини «вчера» и Римини «сегодня». Доступным языком я расскажу о достопримечательностях города — не когда и кем они были построены, а почему именно тогда и зачем.
Всем интересующимся я расскажу о современной жизни города, о местной гастрономии и тусовках, порекомендую хорошие рестораны и бары.
Экскурсия будет веселой и насыщенной! Вы не только узнаете город, но и проникнитесь вело-культурой Римини и в окружении горожан на двух колесах почувствуете себя одним из них.
Организационные детали
Дополнительные расходы: аренда новых удобных городских велосипедов — 8€ за каждый. Детское кресло (нагрузка до 23 кг) — 5€.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиза — ваш гид в Римини
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 119 туристов
Почти четверть века я живу в маленьком курортном городке на берегу Адриатики. Примерно столько же времени занимаюсь любимым делом. В своих рассказах о городах я стараюсь придерживаться девиза города Модены: читать дальшеуменьшить
“avia pervia” — от сложного и неприступного к простому и доступному. А ещё, я немного завидую моим туристам, когда они для себя открывают тот или иной город, ведь первый опыт самый важный и ценный, и стараюсь смотреть их глазами на окружающие меня итальянские красоты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
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3
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Инна
Приятная прогулка по Римини, по моей просьбе пешая. Милая гид, интересный рассказ о городе.
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Алиса
Прекоасная экскурсия, отличный маршрут и увлекательное погружение в историю города. Много посмотрели, время пролетело быстро и совсем не устали. Всем советую увлетельную экскурсию. Без Лизы мы бы не добрались в такие интересные места Римини.
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М
Маргарита
Благодарим Лизу за динамичную и познавательную экскурсию по Римини на велосипедах! Очень понравился формат экскурсии и нам и нашим детям 10 и 16 лет. Рекомендуем!
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Э
Эльвира
Брали экскурсию в первый день в Римини для того, чтобы ориентироваться в городе. Константин встретил нас в отеле. Быстро оформили байки в прокате у совершенно чудесной доброжелательной итальянской пожилой семейной читать дальшеуменьшить
пары. Велосипеды городские, очень удобные и в отличном состоянии. Мы даже захотели прикупить себе в России такие же. Прогулка прошла в неспешной непринужденной атмосфере. При этом она была очень содержательна. Параллельно Константин ответил на многие вопросы, которые интересовали нас по Римини. Где взять мопед в прокат, куда сходить потанцевать, где вкусно покушать и так далее. И уже после экскурсии оперативно помогал через вотсап советом. Спасибо большое!! После этой экскурсии мы уже свободно перемещались по Римини, не блуждая. Так что всем советуем экскурсию с Константином!!!
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A
ANNA
Отлично провели время на замечательной вело экскурсии от Константина в Римини. Гид нам показал удивительные места города, маршрут построен интересно, охватывает исторически значимые объекты. Экскурсия проходит с посещением интересных мест, читать дальшеуменьшить
например, Гранд отеля, Собора Малатестиано. Вся поездка сопровождается чудесными историями о Римини. Отдельное спасибо Константину за рекомендацию винного магазина и веломаршрута для дальнейшего самостоятельного путешествия. По его рекомендациям мы посетили красивейший город Сантаркаджелло. Желаем успехов! СПАСИБО!!!
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Диана
Спасибо большое Константину за отзывчивость, оперативность и готовность во всем помочь! Заказывала экскурсию дочери с мужем в качестве подарка на годовщину свадьбы. По их отзывам - всё очень понравилось. Экскурсия читать дальшеуменьшить
очень интересная, Константин - прекрасный рассказчик. А сам город Римини идеально подходит именно для такой, велосипедной экскурсии. Передвигаться по городу на велосипеде очень комфортно и неутомительно. С удовольствием всем рекомендуем эту экскурсию.
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