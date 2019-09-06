14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать красоты города и проникнуться его вело-культурой на неформальной экскурсии

Константин
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Константин – ваш гид
Крутя педали в этом городе, легко почувствовать себя местным жителем.

В абсолютно равнинном Римини велосипед — самое распространённое и любимое средство передвижения.

Доказательство тому — бабушки на велосипедах с забитыми продуктами или собачками корзинками, мамы и папы с детьми на багажниках, дамы в туфлях и мужчины в костюмах, спешащие на работу на двух колёсах.

Поэтому, чтобы лучше понять жителей Римини и представить себя одним из них, нужно уподобиться горожанам и сесть на велосипед!
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На велосипеде
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии14 отзывов
4.93
Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини

Что вас ожидает

Как заправские местные жители, мы отправимся на велопрогулку. Приготовьтесь, наш путь пройдёт через многовековую историю Римини — города, основанного ещё древними римлянами.

Начало пути — набережная и Гранд Отель. Портовый канал приведёт нас в сердце исторического центра. Каменная громада храма Малатесты, древнеримский форум, на котором Юлий Цезарь после перехода через Рубикон произнёс пламенную речь, древнейшая Триумфальная Арка Августа. От Арки через улицы и площади мы направимся к мосту Тиберия, сработанного на совесть древнеримскими рабами. Нам откроются не только улицы и площади города, с которыми связаны ярчайшие события истории, но и любимые уголки выросшего здесь режиссера Феллини. Мы попробуем взглянуть на город глазами его знаменитого жителя и найти в прохожих прототипы его киногероев.

Я сам очень люблю передвигаться на велосипеде по городу, знаю здесь каждый камень. Расскажу о «подводных рифах» использования этого средства передвижения, о негласных правилах в отношении пешеходов, водителей машин и велосипедистов. А фоном нашей прогулки станут мои истории о Римини «вчера» и Римини «сегодня». Доступным языком я расскажу о достопримечательностях города — не когда и кем они были построены, а почему именно тогда и зачем.

Всем интересующимся я расскажу о современной жизни города, о местной гастрономии и тусовках, порекомендую хорошие рестораны и бары.

Экскурсия будет веселой и насыщенной! Вы не только узнаете город, но и проникнитесь вело-культурой Римини и в окружении горожан на двух колесах почувствуете себя одним из них.

Организационные детали

Дополнительные расходы: аренда новых удобных городских велосипедов — 8€ за каждый. Детское кресло (нагрузка до 23 кг) — 5€.

Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Константин
Константин
Мне 30 лет, больше половины из которых я прожил в Италии. Понять традиции и обычаи местных жителей, узнать культуру и углубиться в историю этой страны было проще, чем сохранить свой русский язык. Получилось и то и другое. Наиболее близкие мне темы: - история и искусство (мне интересно передать не сухие факты и многочисленные даты, а причины и механизмы) - итальянская жизнь (я знаю, что аспекты жизни современной Италии не менее важны, чем ее история) - вино и кухня (есть диплом сомелье)
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наталья
6 сентября 2019
Очень благодарны Константину за увлекательную экскурсию. Все было интересно. Помогает выбрать прокат велосипедов с действительно хорошими велосипедами, мы потом по городу смотрели цены и велики, сравнивали. Решили взять для самостоятельной прогулки в том же прокате. Вся экскурсия проходит легко и в хорошем настроении. Очень рекомендую. Спасибо огромное за позитивные эмоции. Восторг как в детстве.
24 июля 2019
Очень понравилась экскурсия, проехать по маршруту не составит труда, т.к он построен очень безопасно. Полезно было узнать информацию о городе, в который приехал отдыхать. Спасибо
19 июля 2019
Спасибо Константину за интересную экскурсию и экспресс погружение не только в историю, но и в жизнь коренных жителей Римини. А также за массу практических советов. Очень интересно и душевно! Рекомендую
3 июля 2019
Брали экскурсию в первый день в Римини для того, чтобы ориентироваться в городе. Константин встретил нас в отеле. Быстро оформили байки в прокате у совершенно чудесной доброжелательной итальянской пожилой семейной пары. Велосипеды городские, очень удобные и в отличном состоянии. Мы даже захотели прикупить себе в России такие же. Прогулка прошла в неспешной непринужденной атмосфере. При этом она была очень содержательна. Параллельно Константин ответил на многие вопросы, которые интересовали нас по Римини. Где взять мопед в прокат, куда сходить потанцевать, где вкусно покушать и так далее. И уже после экскурсии оперативно помогал через вотсап советом. Спасибо большое!! После этой экскурсии мы уже свободно перемещались по Римини, не блуждая. Так что всем советуем экскурсию с Константином!!!
2 июля 2019
Были на экскурсии 01 июля 2019 года. Была с дочкой 11 лет, нам понравилось, остались довольными. Сами бы скорее всего , не которых мест да же не увидели и не знали бы о них, теперь имеем представление о данном городке, и так как в перед ещё есть время воспользуемся возможностью прогуляются ещё.
25 июня 2019
Остались очень довольны. Константин очень интересно подаёт информацию и показывает интересные места. На велосипеде успели посмотреть много мест и совсем не устали.
Валерия
3 июня 2019
Огромное спасибо Константину за интересную, динамичную и весёлую экскурсию. Остались довольны все, включая маленького ребёнка. Забавные истории, колоритные пейзажи, древние памятники и уютные улочки помогли окунуться в римининскую жизнь.
3 мая 2019
Отличная экскурсия! Константин замечательный экскурсовод и очень приятный человек! Мы были с детьми , которые остались в полном восторге от экскурсии , а на следующий день просили повторить))) За два часа получили удовольствие и от маршрута и от города и от общения с Константином! Очень рекомендую!!!
6 августа 2018
экскурсия очень понравилась. Константин показал все достопримечательности Римини и ответил на интересующие нас вопросы . общаться было легко и интересно.
рекоммендую
18 июля 2018
Необычный интересный формат. Неутомительно и не нужны особенные навыки езды на велике.
Ещё 4 отзыва

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