14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Как заправские местные жители, мы отправимся на велопрогулку. Приготовьтесь, наш путь пройдёт через многовековую историю Римини — города, основанного ещё древними римлянами.

Начало пути — набережная и Гранд Отель. Портовый канал приведёт нас в сердце исторического центра. Каменная громада храма Малатесты, древнеримский форум, на котором Юлий Цезарь после перехода через Рубикон произнёс пламенную речь, древнейшая Триумфальная Арка Августа. От Арки через улицы и площади мы направимся к мосту Тиберия, сработанного на совесть древнеримскими рабами. Нам откроются не только улицы и площади города, с которыми связаны ярчайшие события истории, но и любимые уголки выросшего здесь режиссера Феллини. Мы попробуем взглянуть на город глазами его знаменитого жителя и найти в прохожих прототипы его киногероев.

Я сам очень люблю передвигаться на велосипеде по городу, знаю здесь каждый камень. Расскажу о «подводных рифах» использования этого средства передвижения, о негласных правилах в отношении пешеходов, водителей машин и велосипедистов. А фоном нашей прогулки станут мои истории о Римини «вчера» и Римини «сегодня». Доступным языком я расскажу о достопримечательностях города — не когда и кем они были построены, а почему именно тогда и зачем.

Всем интересующимся я расскажу о современной жизни города, о местной гастрономии и тусовках, порекомендую хорошие рестораны и бары.

Экскурсия будет веселой и насыщенной! Вы не только узнаете город, но и проникнитесь вело-культурой Римини и в окружении горожан на двух колесах почувствуете себя одним из них.