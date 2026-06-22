14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Крутя педали в этом городе, легко почувствовать себя местным жителем. В абсолютно равнинном Римини велосипед — самое распространённое и любимое средство передвижения.Доказательство тому — бабушки на велосипедах с забитыми продуктами

или собачками корзинками, мамы и папы с детьми на багажниках, дамы в туфлях и мужчины в костюмах, спешащие на работу на двух колёсах. Поэтому, чтобы лучше понять жителей Римини и представить себя одним из них, нужно уподобиться горожанам и сесть на велосипед!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Как заправские местные жители, мы отправимся на велопрогулку. Приготовьтесь, наш путь пройдёт через многовековую историю Римини — города, основанного ещё древними римлянами.

Начало пути — набережная и Гранд Отель. Портовый канал приведёт нас в сердце исторического центра. Каменная громада храма Малатесты, древнеримский форум, на котором Юлий Цезарь после перехода через Рубикон произнёс пламенную речь, древнейшая Триумфальная Арка Августа. От Арки через улицы и площади мы направимся к мосту Тиберия, сработанного на совесть древнеримскими рабами. Нам откроются не только улицы и площади города, с которыми связаны ярчайшие события истории, но и любимые уголки выросшего здесь режиссера Феллини. Мы попробуем взглянуть на город глазами его знаменитого жителя и найти в прохожих прототипы его киногероев.

Я сама очень люблю передвигаться на велосипеде по городу, знаю здесь каждый камень. Расскажу о «подводных рифах» использования этого средства передвижения, о негласных правилах в отношении пешеходов, водителей машин и велосипедистов. А фоном нашей прогулки станут мои истории о Римини «вчера» и Римини «сегодня». Доступным языком я расскажу о достопримечательностях города — не когда и кем они были построены, а почему именно тогда и зачем.

Всем интересующимся я расскажу о современной жизни города, о местной гастрономии и тусовках, порекомендую хорошие рестораны и бары.

Экскурсия будет веселой и насыщенной! Вы не только узнаете город, но и проникнитесь вело-культурой Римини и в окружении горожан на двух колесах почувствуете себя одним из них.

Организационные детали

Дополнительные расходы: аренда новых удобных городских велосипедов — 8€ за каждый. Детское кресло (нагрузка до 23 кг) — 5€.