14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини

Первый наш опыт экскурсии на велосипедах, понравилось и нам, и нашим детям-подросткам
Крутя педали в этом городе, легко почувствовать себя местным жителем. В абсолютно равнинном Римини велосипед — самое распространённое и любимое средство передвижения.

Доказательство тому — бабушки на велосипедах с забитыми продуктами
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или собачками корзинками, мамы и папы с детьми на багажниках, дамы в туфлях и мужчины в костюмах, спешащие на работу на двух колёсах.

Поэтому, чтобы лучше понять жителей Римини и представить себя одним из них, нужно уподобиться горожанам и сесть на велосипед!

5
23 отзыва
Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини

Описание экскурсии

Как заправские местные жители, мы отправимся на велопрогулку. Приготовьтесь, наш путь пройдёт через многовековую историю Римини — города, основанного ещё древними римлянами.

Начало пути — набережная и Гранд Отель. Портовый канал приведёт нас в сердце исторического центра. Каменная громада храма Малатесты, древнеримский форум, на котором Юлий Цезарь после перехода через Рубикон произнёс пламенную речь, древнейшая Триумфальная Арка Августа. От Арки через улицы и площади мы направимся к мосту Тиберия, сработанного на совесть древнеримскими рабами. Нам откроются не только улицы и площади города, с которыми связаны ярчайшие события истории, но и любимые уголки выросшего здесь режиссера Феллини. Мы попробуем взглянуть на город глазами его знаменитого жителя и найти в прохожих прототипы его киногероев.

Я сама очень люблю передвигаться на велосипеде по городу, знаю здесь каждый камень. Расскажу о «подводных рифах» использования этого средства передвижения, о негласных правилах в отношении пешеходов, водителей машин и велосипедистов. А фоном нашей прогулки станут мои истории о Римини «вчера» и Римини «сегодня». Доступным языком я расскажу о достопримечательностях города — не когда и кем они были построены, а почему именно тогда и зачем.

Всем интересующимся я расскажу о современной жизни города, о местной гастрономии и тусовках, порекомендую хорошие рестораны и бары.

Экскурсия будет веселой и насыщенной! Вы не только узнаете город, но и проникнитесь вело-культурой Римини и в окружении горожан на двух колесах почувствуете себя одним из них.

Организационные детали

Дополнительные расходы: аренда новых удобных городских велосипедов — 8€ за каждый. Детское кресло (нагрузка до 23 кг) — 5€.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиза
Лиза — ваш гид в Римини
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 119 туристов
Почти четверть века я живу в маленьком курортном городке на берегу Адриатики. Примерно столько же времени занимаюсь любимым делом. В своих рассказах о городах я стараюсь придерживаться девиза города Модены:
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“avia pervia” — от сложного и неприступного к простому и доступному. А ещё, я немного завидую моим туристам, когда они для себя открывают тот или иной город, ведь первый опыт самый важный и ценный, и стараюсь смотреть их глазами на окружающие меня итальянские красоты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
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1
Инна
Приятная прогулка по Римини, по моей просьбе пешая. Милая гид, интересный рассказ о городе.
Приятная прогулка по Римини, по моей просьбе пешая. Милая гид, интересный рассказ о городе.
Приятная прогулка по Римини, по моей просьбе пешая. Милая гид, интересный рассказ о городе.
Приятная прогулка по Римини, по моей просьбе пешая. Милая гид, интересный рассказ о городе.
Приятная прогулка по Римини, по моей просьбе пешая. Милая гид, интересный рассказ о городе.
Приятная прогулка по Римини, по моей просьбе пешая. Милая гид, интересный рассказ о городе.
Приятная прогулка по Римини, по моей просьбе пешая. Милая гид, интересный рассказ о городе.
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Алиса
Прекоасная экскурсия, отличный маршрут и увлекательное погружение в историю города. Много посмотрели, время пролетело быстро и совсем не устали. Всем советую увлетельную экскурсию. Без Лизы мы бы не добрались в такие интересные места Римини.
Прекоасная экскурсия, отличный маршрут и увлекательное погружение в историю города. Много посмотрели, время пролетело быстро и
Прекоасная экскурсия, отличный маршрут и увлекательное погружение в историю города. Много посмотрели, время пролетело быстро и
Прекоасная экскурсия, отличный маршрут и увлекательное погружение в историю города. Много посмотрели, время пролетело быстро и
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М
Благодарим Лизу за динамичную и познавательную экскурсию по Римини на велосипедах! Очень понравился формат экскурсии и нам и нашим детям 10 и 16 лет. Рекомендуем!
Благодарим Лизу за динамичную и познавательную экскурсию по Римини на велосипедах! Очень понравился формат экскурсии и
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Э
Брали экскурсию в первый день в Римини для того, чтобы ориентироваться в городе. Константин встретил нас в отеле. Быстро оформили байки в прокате у совершенно чудесной доброжелательной итальянской пожилой семейной
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пары. Велосипеды городские, очень удобные и в отличном состоянии. Мы даже захотели прикупить себе в России такие же. Прогулка прошла в неспешной непринужденной атмосфере. При этом она была очень содержательна. Параллельно Константин ответил на многие вопросы, которые интересовали нас по Римини. Где взять мопед в прокат, куда сходить потанцевать, где вкусно покушать и так далее. И уже после экскурсии оперативно помогал через вотсап советом. Спасибо большое!! После этой экскурсии мы уже свободно перемещались по Римини, не блуждая. Так что всем советуем экскурсию с Константином!!!

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A
Отлично провели время на замечательной вело экскурсии от Константина в Римини. Гид нам показал удивительные места города, маршрут построен интересно, охватывает исторически значимые объекты. Экскурсия проходит с посещением интересных мест,
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например, Гранд отеля, Собора Малатестиано. Вся поездка сопровождается чудесными историями о Римини. Отдельное спасибо Константину за рекомендацию винного магазина и веломаршрута для дальнейшего самостоятельного путешествия. По его рекомендациям мы посетили красивейший город Сантаркаджелло. Желаем успехов! СПАСИБО!!!

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Диана
Спасибо большое Константину за отзывчивость, оперативность и готовность во всем помочь! Заказывала экскурсию дочери с мужем в качестве подарка на годовщину свадьбы. По их отзывам - всё очень понравилось. Экскурсия
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очень интересная, Константин - прекрасный рассказчик. А сам город Римини идеально подходит именно для такой, велосипедной экскурсии. Передвигаться по городу на велосипеде очень комфортно и неутомительно. С удовольствием всем рекомендуем эту экскурсию.

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