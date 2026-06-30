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Экскурсии в Римини

Найдено 6 экскурсий в Римини на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Римини - в Сан-Марино
На машине
3.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Римини - в Сан-Марино
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив главные достопримечательности Сан-Марино, и насладитесь панорамой горных ландшафтов
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от €215 за всё до 4 чел.
Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
На велосипеде
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
Первый наш опыт экскурсии на велосипедах, понравилось и нам, и нашим детям-подросткам
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €130 за всё до 4 чел.
Самостоятельная экскурсия-квест по Римини
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Самостоятельная экскурсия-квест по Римини
Проследовать по городу за Цезарем, Феллини и старым рыбаком в вашем телефоне
Начало: У арки Августа
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €15 за всё до 6 чел.
Из Римини - в волшебный Пеннабилли
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Римини - в волшебный Пеннабилли
Индивидуальная экскурсия по живописному Пеннабилли с посещением дома-музея Тонино Гуэрры и романской церкви Святого Христофора
Начало: На ж/д вокзале Римини
10 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от €500 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия по парку «Италия в миниатюре»
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия по парку «Италия в миниатюре»
В Римини вас ждёт удивительное путешествие по Италии в миниатюре. Узнайте больше о культуре и истории страны за короткое время
Начало: У входа в парк
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €140 за всё до 4 чел.
Знакомство с Римини. История в достопримечательностях
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Знакомство с Римини. История в достопримечательностях
Начало: Римини, Виа 20 Сеттэмбрэ, 20
Расписание: по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 40 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Из Римини - в Сан-Марино
В сопровождении Виктории побывали в этом крошечном государстве. Остались под большим впечатлением от экскурсии. Интересно, позновательно, Виктория замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно. Всё очень понравилось. Большое спасибо!
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Инна
Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
Приятная прогулка по Римини, по моей просьбе пешая. Милая гид, интересный рассказ о городе.
Приятная прогулка по Римини, по моей просьбе пешая. Милая гид, интересный рассказ о городе.
Приятная прогулка по Римини, по моей просьбе пешая. Милая гид, интересный рассказ о городе.
Приятная прогулка по Римини, по моей просьбе пешая. Милая гид, интересный рассказ о городе.
Приятная прогулка по Римини, по моей просьбе пешая. Милая гид, интересный рассказ о городе.+2
Приятная прогулка по Римини, по моей просьбе пешая. Милая гид, интересный рассказ о городе.
Приятная прогулка по Римини, по моей просьбе пешая. Милая гид, интересный рассказ о городе.
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К
Самостоятельная экскурсия-квест по Римини
Очень интересная и познавательная экскурсия! Подходит на любой возраст.
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G
Из Римини - в Сан-Марино
Всё очень понравилось! Виктория опытный и знающий гид! Время пролетело незаметно за интересными рассказами Виктории. Профессионально, грамотно и очень познавательно!
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Еще раз огромное спасибо Виктории! Мы сэкономили кучу времени и за один день успели посетить не только Сан Марино с гидом, но еще и парк миниатюр.

Всё очень понравилось! Виктория опытный и знающий гид! Время пролетело незаметно за интересными рассказами Виктории. Профессионально,
Всё очень понравилось! Виктория опытный и знающий гид! Время пролетело незаметно за интересными рассказами Виктории. Профессионально,
Всё очень понравилось! Виктория опытный и знающий гид! Время пролетело незаметно за интересными рассказами Виктории. Профессионально,
Всё очень понравилось! Виктория опытный и знающий гид! Время пролетело незаметно за интересными рассказами Виктории. Профессионально,+6
Всё очень понравилось! Виктория опытный и знающий гид! Время пролетело незаметно за интересными рассказами Виктории. Профессионально,
Всё очень понравилось! Виктория опытный и знающий гид! Время пролетело незаметно за интересными рассказами Виктории. Профессионально,
Всё очень понравилось! Виктория опытный и знающий гид! Время пролетело незаметно за интересными рассказами Виктории. Профессионально,
Всё очень понравилось! Виктория опытный и знающий гид! Время пролетело незаметно за интересными рассказами Виктории. Профессионально,
Всё очень понравилось! Виктория опытный и знающий гид! Время пролетело незаметно за интересными рассказами Виктории. Профессионально,
Всё очень понравилось! Виктория опытный и знающий гид! Время пролетело незаметно за интересными рассказами Виктории. Профессионально,
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Валерия
Из Римини - в Сан-Марино
Экскурсия понравилась, информация была познавательная и интересная. Многое из того, что нам рассказала гид, было неожиданно и ново для нас. Передвигались до Сан-Марино и обратно на машине Мерседес. Всё было замечательно.
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Vita
Из Римини - в Сан-Марино
Vsjo bilo na visshem proven
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Л
Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
Мы попросили экскурсию без велосипедов:) Маршрут был интересным, продуманным, на удивление моим 14-летним подросткам вполне зашло. Лиза очень приятный человек и хороший рассказчик, хорошо общалась с детьми, вовоекала в обсуждение 8-летнюю младшую дочь.
Мы очень довольны, рекомендуем!
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Александр
Из Римини - в Сан-Марино
Отличная приятная экскурсия по другому государству, при этом даже не нужно покидать Италию:). Хорошо провели время в городе под защитой ЮНЕСКО с прекрасными видами на побережье. Однозначно рекомендую экскурсию для разбавления пляжного отдыха в Римини.
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Е
Из Римини - в Сан-Марино
Виктория очень опытный и профессиональный гид. Маршрут экскурсии отличный. Все очень интересно и без занудства. Комфортный автомобиль. Получили большое удовольствие от экскурсии. Рекомендуем!
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Ирина
Из Римини - в волшебный Пеннабилли
Экскурсию для нас провела коллега Елены! И это было настолько потрясающе. Мы были просто потрясены увиденным и побывали в гостях
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у Лоры. Это лучшая экскурсия в нашей жизни. Мы были погружены в атмосферу жизни Тонино и слушали рассказы Лоры открыв рот. Леночка, которая нас познакомила и привезла в этот замечательный дом очень душевный и открытый человек! Это было волшебно 💯спасибо огромное Леночке! Рекомендуем эту экскурсию именно с приездом в этот дом ♥️♥️♥️

Экскурсию для нас провела коллега Елены! И это было настолько потрясающе. Мы были просто потрясены увиденным
Экскурсию для нас провела коллега Елены! И это было настолько потрясающе. Мы были просто потрясены увиденным
Экскурсию для нас провела коллега Елены! И это было настолько потрясающе. Мы были просто потрясены увиденным
Экскурсию для нас провела коллега Елены! И это было настолько потрясающе. Мы были просто потрясены увиденным+6
Экскурсию для нас провела коллега Елены! И это было настолько потрясающе. Мы были просто потрясены увиденным
Экскурсию для нас провела коллега Елены! И это было настолько потрясающе. Мы были просто потрясены увиденным
Экскурсию для нас провела коллега Елены! И это было настолько потрясающе. Мы были просто потрясены увиденным
Экскурсию для нас провела коллега Елены! И это было настолько потрясающе. Мы были просто потрясены увиденным
Экскурсию для нас провела коллега Елены! И это было настолько потрясающе. Мы были просто потрясены увиденным
Экскурсию для нас провела коллега Елены! И это было настолько потрясающе. Мы были просто потрясены увиденным
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Всего 49 отзывов в Римини

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Римини

Самые популярные экскурсии в Римини
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Из Римини - в Сан-Марино;
  2. Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини;
  3. Самостоятельная экскурсия-квест по Римини;
  4. Из Римини - в волшебный Пеннабилли;
  5. Авторская экскурсия по парку «Италия в миниатюре».
Сколько стоит экскурсия по Римини в августе 2026
Сейчас в Римини можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 15 до 500. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Знакомство с Римини через наши экскурсии – это возможность увидеть город глазами знающих гидов. Вас ждут захватывающие истории и панорамные виды, которые сделают ваш отдых незабываемым. Выбирайте экскурсию и начните свое путешествие в мир древнего Римини!