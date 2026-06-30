Индивидуальная
до 4 чел.
Из Римини - в Сан-Марино
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив главные достопримечательности Сан-Марино, и насладитесь панорамой горных ландшафтов
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от €215 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
Первый наш опыт экскурсии на велосипедах, понравилось и нам, и нашим детям-подросткам
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Самостоятельная экскурсия-квест по Римини
Проследовать по городу за Цезарем, Феллини и старым рыбаком в вашем телефоне
Начало: У арки Августа
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €15 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Римини - в волшебный Пеннабилли
Индивидуальная экскурсия по живописному Пеннабилли с посещением дома-музея Тонино Гуэрры и романской церкви Святого Христофора
Начало: На ж/д вокзале Римини
10 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от €500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия по парку «Италия в миниатюре»
В Римини вас ждёт удивительное путешествие по Италии в миниатюре. Узнайте больше о культуре и истории страны за короткое время
Начало: У входа в парк
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Знакомство с Римини. История в достопримечательностях
Начало: Римини, Виа 20 Сеттэмбрэ, 20
Расписание: по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 40 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
В сопровождении Виктории побывали в этом крошечном государстве. Остались под большим впечатлением от экскурсии. Интересно, позновательно, Виктория замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно. Всё очень понравилось. Большое спасибо!
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Приятная прогулка по Римини, по моей просьбе пешая. Милая гид, интересный рассказ о городе.
+2
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К
Очень интересная и познавательная экскурсия! Подходит на любой возраст.
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G
Всё очень понравилось! Виктория опытный и знающий гид! Время пролетело незаметно за интересными рассказами Виктории. Профессионально, грамотно и очень познавательно!
+6
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Экскурсия понравилась, информация была познавательная и интересная. Многое из того, что нам рассказала гид, было неожиданно и ново для нас. Передвигались до Сан-Марино и обратно на машине Мерседес. Всё было замечательно.
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Vsjo bilo na visshem proven
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Л
Мы попросили экскурсию без велосипедов:) Маршрут был интересным, продуманным, на удивление моим 14-летним подросткам вполне зашло. Лиза очень приятный человек и хороший рассказчик, хорошо общалась с детьми, вовоекала в обсуждение 8-летнюю младшую дочь.
Мы очень довольны, рекомендуем!
Мы очень довольны, рекомендуем!
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Отличная приятная экскурсия по другому государству, при этом даже не нужно покидать Италию:). Хорошо провели время в городе под защитой ЮНЕСКО с прекрасными видами на побережье. Однозначно рекомендую экскурсию для разбавления пляжного отдыха в Римини.
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Е
Виктория очень опытный и профессиональный гид. Маршрут экскурсии отличный. Все очень интересно и без занудства. Комфортный автомобиль. Получили большое удовольствие от экскурсии. Рекомендуем!
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Экскурсию для нас провела коллега Елены! И это было настолько потрясающе. Мы были просто потрясены увиденным и побывали в гостях
+6
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Всего 49 отзывов в Римини
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Ответы на вопросы от путешественников по Римини
Самые популярные экскурсии в Римини
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Сколько стоит экскурсия по Римини в августе 2026
Сейчас в Римини можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 15 до 500. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Знакомство с Римини через наши экскурсии – это возможность увидеть город глазами знающих гидов. Вас ждут захватывающие истории и панорамные виды, которые сделают ваш отдых незабываемым. Выбирайте экскурсию и начните свое путешествие в мир древнего Римини!