Отзыв на: Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини Д Диана 5 Спасибо большое Константину за отзывчивость, оперативность и готовность во всем помочь! Заказывала экскурсию дочери с мужем в качестве подарка на годовщину свадьбы. По их отзывам - всё очень понравилось. Экскурсия очень интересная, Константин - прекрасный рассказчик. А сам город Римини идеально подходит именно для такой, велосипедной экскурсии. Передвигаться по городу на велосипеде очень комфортно и неутомительно. С удовольствием всем рекомендуем эту экскурсию.

Отзыв на: Из Римини — в Сан-Марино! С Сергей 4 Экскурсия интересная для развития кругозора была очень полезна. Единственный минус дороговато вышло на двоих. На четверых было бы нормально

Отзыв на: Из Римини — в Сан-Марино! П Павел 5 Побывать в Римини и не выбраться в Сан-Марино - непростительно. В двадцати километрах от Римини на неприступных скалах раскинулась эта независимая республика с великолепными видами и потрясающими воображение пейзажами. Но для того, чтобы не пропустить самое главное, необходим человек, досконально знающий самые примечательные места этого удивительного государства. Таким человеком для нас стала Виктория, которую мы вспоминаем с искренним восхищением и благодарностью. За время экскурсии мы побывали на улочках и площадях Сан-Марино, получили визу в свои паспорта (5€) и уникальные монеты Сан-Марино, прогулялись по стенам, забрались на высокие башни, налюбовались высокогорными пейзажами, посетили уникальный музей оружия. А ещё обнаружили, что в Сан-Марино нет наценок такс-фри и НДС ниже, чем в Италии, что позволило сделать покупки по ооочень приятным ценам! 😉

Отзыв на: Римини — первое знакомство Н Наталья 5 25января 2020г состоялось наше Первое Знакомство с Римини. Нашим гидом была Светлана. Всем советую начать знакомство с этим городом именно со Светланой. Узнаете историю города, увидите все исторические места и памятники, получите ответы на свои вопросы! Светлана-профессионал, прекрасный рассказчик, великолепный человек!

Отзыв на: Гедонистическое путешествие из Римини Г Геннадий 5 Отлично организованная экскурсия, интересно, вкусно, с душой.

Отзыв на: Гедонистическое путешествие из Римини Л Лилия 5 Николь, наш гид, очень приятная девушка. Поделилась огромным количеством информации о регионе, в котором мы были и об Италии и итальянцах в целом. Экскурсия прошла на одном дыхании. Буду рекомендовать всем знакомым.

Отзыв на: Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини Н Наталья 5 Очень благодарны Константину за увлекательную экскурсию. Все было интересно. Помогает выбрать прокат велосипедов с действительно хорошими велосипедами, мы потом по городу смотрели цены и велики, сравнивали. Решили взять для самостоятельной прогулки в том же прокате. Вся экскурсия проходит легко и в хорошем настроении. Очень рекомендую. Спасибо огромное за позитивные эмоции. Восторг как в детстве.

Отзыв на: Гедонистическое путешествие из Римини I IRINA 5 Приятное путешествие с красивейшими видами, с посещением городка на обрыве над морем. Впервые удалось попасть на виноградник, а там, на вершине холма- вино, закуски, закат., Отличный вечер на память об Италии. )))

Отзыв на: Римини — первое знакомство Н Нина 5 Очень понравилась экскурсия по старому Римини с гидом Светланой. Приятная атмосфера старинного города, великолепный рассказчик, много интересных фактов. Всем очень рекомендую. Светлана, большое спасибо!