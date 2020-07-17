Все экскурсии в Римини
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Римини – доступно 5 экскурсий на 2021 год, 25 ⭐ отзывов, цены от €57. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Римини почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
Индивидуальный трансфер
1ч
€57
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€150
за 1-4 чел.
Из Римини — в Сан-Марино!
Посетить древнейшее государство мира и узнать о нем самое интересное на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-4 чел.
Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
Исследовать красоты города и проникнуться его вело-культурой на неформальной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
€130
за 1-4 чел.
Гедонистическое путешествие из Римини
Оценить знаменитые региональные вина и погулять по сказочному городку на краю обрыва
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-5 чел.
Римини — первое знакомство
Увидеть все знаковые места города и услышать о них любопытные факты на обзорной экскурсии
Последние отзывы «Экскурсии Римини»
- ДДиана17 июля 2020Спасибо большое Константину за отзывчивость, оперативность и готовность во всем помочь! Заказывала экскурсию дочери с мужем в качестве подарка на годовщину свадьбы. По их отзывам - всё очень понравилось. Экскурсия очень интересная, Константин - прекрасный рассказчик. А сам город Римини идеально подходит именно для такой, велосипедной экскурсии. Передвигаться по городу на велосипеде очень комфортно и неутомительно. С удовольствием всем рекомендуем эту экскурсию.
- Отзыв на: Из Римини — в Сан-Марино!ССергей4 марта 2020Экскурсия интересная для развития кругозора была очень полезна. Единственный минус дороговато вышло на двоих. На четверых было бы нормально
- Отзыв на: Из Римини — в Сан-Марино!ППавел5 февраля 2020Побывать в Римини и не выбраться в Сан-Марино - непростительно. В двадцати километрах от Римини на неприступных скалах раскинулась эта независимая республика с великолепными видами и потрясающими воображение пейзажами. Но для того, чтобы не пропустить самое главное, необходим человек, досконально знающий самые примечательные места этого удивительного государства. Таким человеком для нас стала Виктория, которую мы вспоминаем с искренним восхищением и благодарностью. За время экскурсии мы побывали на улочках и площадях Сан-Марино, получили визу в свои паспорта (5€) и уникальные монеты Сан-Марино, прогулялись по стенам, забрались на высокие башни, налюбовались высокогорными пейзажами, посетили уникальный музей оружия. А ещё обнаружили, что в Сан-Марино нет наценок такс-фри и НДС ниже, чем в Италии, что позволило сделать покупки по ооочень приятным ценам! 😉
- Отзыв на: Римини — первое знакомствоННаталья3 февраля 202025января 2020г состоялось наше Первое Знакомство с Римини. Нашим гидом была Светлана. Всем советую начать знакомство с этим городом именно со Светланой. Узнаете историю города, увидите все исторические места и памятники, получите ответы на свои вопросы! Светлана-профессионал, прекрасный рассказчик, великолепный человек!
- ГГеннадий23 сентября 2019Отлично организованная экскурсия, интересно, вкусно, с душой.
- ЛЛилия20 сентября 2019Николь, наш гид, очень приятная девушка. Поделилась огромным количеством информации о регионе, в котором мы были и об Италии и итальянцах в целом. Экскурсия прошла на одном дыхании. Буду рекомендовать всем знакомым.
- ННаталья6 сентября 2019Очень благодарны Константину за увлекательную экскурсию. Все было интересно. Помогает выбрать прокат велосипедов с действительно хорошими велосипедами, мы потом по городу смотрели цены и велики, сравнивали. Решили взять для самостоятельной прогулки в том же прокате. Вся экскурсия проходит легко и в хорошем настроении. Очень рекомендую. Спасибо огромное за позитивные эмоции. Восторг как в детстве.
- IIRINA14 августа 2019Приятное путешествие с красивейшими видами, с посещением городка на обрыве над морем. Впервые удалось попасть на виноградник, а там, на вершине холма- вино, закуски, закат., Отличный вечер на память об Италии. )))
- Отзыв на: Римини — первое знакомствоННина7 августа 2019Очень понравилась экскурсия по старому Римини с гидом Светланой. Приятная атмосфера старинного города, великолепный рассказчик, много интересных фактов. Всем очень рекомендую. Светлана, большое спасибо!
- ААнна24 июля 2019Очень понравилась экскурсия, проехать по маршруту не составит труда, т. к он построен очень безопасно. Полезно было узнать информацию о городе, в который приехал отдыхать. Спасибо