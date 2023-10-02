1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
Исследовать красоты города и проникнуться его вело-культурой на неформальной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Римини - первое знакомство
Увидеть все знаковые места города и услышать о них любопытные факты на обзорной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гедонистическое путешествие из Римини
Оценить знаменитые региональные вина и погулять по сказочному городку на краю обрыва
Завтра в 17:00
11 июня в 17:00
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Из Римини - в Сан-Марино
Посетить древнейшее государство мира и узнать о нем самое интересное на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Авторская экскурсия по парку «Италия в миниатюре»
Побывать в самом большом в Европе тематическом парке и познакомиться со всей Италией за 2 часа
Начало: У входа в парк
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Римини - в волшебный Пеннабилли
Посетить идиллический город, где жил великий поэт, сценарист и художник Тонино Гуэрра
Начало: На ж/д вокзале Римини
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€640 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим2 октября 2023Велопрогулка имеет свои преимущества перед пешей экскурсией. Меньше устаешь и больше видишь. Город раскрывается быстрее и воспринимается как целый организм. Спасибо Лизе за увлекательное путешествие по Римини! Всем рекомендую!
- ГГалина6 сентября 2023Первый наш опыт экскурсии на велосипедах, понравилось и нам и нашим детям подросткам.
- ООльга8 августа 2023Все было организовано отлично, по плану! Очень содержательно. Остались самые положительные впечатления. Сан-Марино - сказка, а гид - фея.
- ЕЕллада11 июня 2023Виктория провела познавательное путешествие, создавая приятную атмосферу для всех нас. Она и гид, и водитель профессиональный, отлично ориентируется на местности, зная обходные пути и альтернативные дороги, чтобы объехать пробки. Спасибо, Виктория.
- ААнастасия18 мая 2023Спасибо большое, Виктория! Всё было просто замечательно. Хоть и была под угрозой наша поездка из-за погоды)) Если кто-то сомневается: брать ли экскурсию в Сан-Марино; я Вам говорю — берите!
- ВВиктор29 июля 2022Мы убедились: Римини возможно рассмотреть, исключительно передвигаясь на велосипеде. Правильная идея! Константин - отличный гид с глубоким знанием истории и современности города. Рекомендую и велопрогулку, и Константина!
- ЕЕкатерина17 июля 2022Прекрасная экскурсия! Светлана очень качественно и интересно освятила для нас город Римини, его потрясающую историю и историю жителей. Она провела
- ННаталья3 февраля 202025января 2020г состоялось наше Первое Знакомство с Римини. Нашим гидом была Светлана. Всем советую начать знакомство с этим городом именно со Светланой! Узнаете историю города, увидите все исторические места и памятники, получите ответы на свои вопросы! Светлана-профессионал, прекрасный рассказчик, великолепный человек!!!
- ЕЕлена28 сентября 2019Все понравилось, спасибо
- ГГеннадий23 сентября 2019Отлично организованная экскурсия, интересно, вкусно, с душой.
Ответы на вопросы от путешественников по Римини в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Римини в июне 2024
Сейчас в Римини в категории "Индивидуальные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 130 до 640. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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