В Вадим Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини Велопрогулка имеет свои преимущества перед пешей экскурсией. Меньше устаешь и больше видишь. Город раскрывается быстрее и воспринимается как целый организм. Спасибо Лизе за увлекательное путешествие по Римини! Всем рекомендую!

Г Галина Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини Первый наш опыт экскурсии на велосипедах, понравилось и нам и нашим детям подросткам.

О Ольга Из Римини - в Сан-Марино Все было организовано отлично, по плану! Очень содержательно. Остались самые положительные впечатления. Сан-Марино - сказка, а гид - фея.

Е Еллада Из Римини - в Сан-Марино Виктория провела познавательное путешествие, создавая приятную атмосферу для всех нас. Она и гид, и водитель профессиональный, отлично ориентируется на местности, зная обходные пути и альтернативные дороги, чтобы объехать пробки. Спасибо, Виктория.

А Анастасия Из Римини - в Сан-Марино Спасибо большое, Виктория! Всё было просто замечательно. Хоть и была под угрозой наша поездка из-за погоды)) Если кто-то сомневается: брать ли экскурсию в Сан-Марино; я Вам говорю — берите!

В Виктор Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини Мы убедились: Римини возможно рассмотреть, исключительно передвигаясь на велосипеде. Правильная идея! Константин - отличный гид с глубоким знанием истории и современности города. Рекомендую и велопрогулку, и Константина!

Е Екатерина Римини - первое знакомство читать дальше нас по местам, на которые мы бы сами никогда не обратили внимание, и мы все, включая нашего 11ти летнего сына остались очень довольны. Обязательно буду рекомендовать ее своим друзьям. Прекрасная экскурсия! Светлана очень качественно и интересно освятила для нас город Римини, его потрясающую историю и историю жителей. Она провела

Н Наталья Римини - первое знакомство 25января 2020г состоялось наше Первое Знакомство с Римини. Нашим гидом была Светлана. Всем советую начать знакомство с этим городом именно со Светланой! Узнаете историю города, увидите все исторические места и памятники, получите ответы на свои вопросы! Светлана-профессионал, прекрасный рассказчик, великолепный человек!!!

Е Елена Гедонистическое путешествие из Римини Все понравилось, спасибо