Сегодня Элина познакомила меня с прекрасным городом Салерно, провела интересную, увлекательную пешеходную экскурсию-прогулку, приоткрыла для меня завесу многовековой истории этого

замечательного города. Очень рекомендую всем, кто захочет познакомится не только с туристическими маршрутами Салерно, но и пройтись по тайным улицам города. 💫

Ю Юлия

Нашей небольшой компанией собрались в Салерно. Яна отреагировала очень оперативно и провела для нас отличную экскурсию. Мы узнали интересные факты об истории города и региона, прошлись по красивым местам, сами, скорее всего, которых бы не нашли. Большое спасибо!