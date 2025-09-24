читать дальше

увлекательную информацию о достопримечательностях, истории города и его архитектуре.

Место и маршрут (4/5): Равелло — очаровательный городок, расположенный на высоких скалах, с великолепными видами на море и окружающую природу. Маршрут экскурсии был хорошо продуман, позволив увидеть все главные достопримечательности за ограниченное время. Но на проезд из Салерно и назад нужно было просто очень много времени из-за пробок.

Качество информации (5/5):

Гид предоставил подробные и интересные сведения о истории города, его архитектуре и знаменитых жителях. Информация была представлена ясно и увлекательно.

Время и организация (4/5): Экскурсия была организована пунктуально, но было бы замечательно иметь немного больше времени для свободного осмотра и фотографирования на некоторых точках маршрута.

Общее впечатление (5/5): В целом, экскурсия по Равелло была прекрасным опытом, оставившим незабываемые впечатления о этом уникальном городе и его истории.

Еще раз спасибо, до новых встреч, мы обязательно еще раз вернёмся!