Прогулка по загадочному Салерно
Познакомиться с одним из самых древних городов Италии
Начало: От порта Molo Manfredi
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
€145 за всё до 10 чел.
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Побережье Амальфи - одно из самых живописных мест на земле. В этой поездке вы узнаете о его скрытых сокровищах и насладитесь настоящим лимончелло
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€500 за всё до 4 чел.
Прогулка по Салерно: от древних руин до современных улиц
Погрузитесь в атмосферу Салерно, где история и современность переплетаются в уникальном симбиозе. Вас ждут сады, улицы и исторические здания
Начало: В районе порта Салерно
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
€134 за всё до 10 чел.
Экскурсия прошла легко и комфортно. Яна забрала нас прямо из отеля. Показала все локации, которые мы сами попросили. Легкая и гибкая☺️❤️
Прогулка по прекрасному Равелло: Чудесная прогулка. Не утомительно, не смотря на подьемы и спуски. Красиво так, что хочется плакать. Гид с огромным опытом, который подстроиться под любую аудиторию и может дать много полезной и интересной информации.
Прогулка по прекрасному Равелло: Нам очень понравилась эта экскурсия по Равелло!
Алина знает много исторических фактов, житейских историй и отвечает со знанием темы на вопросы
Прогулка по прекрасному Равелло: С первых минут встречи Алина зарекомендовала себя как грамотный специалист, которая прекрасно разбирается в материале. Мы опоздали на час, но
Прогулка по прекрасному Равелло: Алина, спасибо за организацию экскурсии
Интерес экскурсии (5/5):
Экскурсия в Равелло была захватывающим путешествием в историю и культуру Амальфийского побережья. Организаторы предоставили
Прогулка по прекрасному Равелло: ПРЕКРАСНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО РАВЕЛЛО, ПРИЕХАЛИ ТУДА МЫ НА СВОЕЙ МАШИНЕ (НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЭТО ДЕЛАТЬ ТЕМ, КТО НЕ ЖИВЕТ В ГОРНОЙ
Прогулка по прекрасному Равелло: 11 апреля мы совершили великолепную прогулку с Галой по прекрасному Равелло. Она экскурсовод очень высокого уровня, но при этом общительный
Прогулка по прекрасному Равелло: Равелло - особенное, неповторимое место в мире!
Дух захватывающая красота природы Амальфитанского побережья с высоты 350 м над уровнем моря, капсула
