Выездные экскурсии из Салерно

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Салерно на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прогулка по загадочному Салерно
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по загадочному Салерно
Познакомиться с одним из самых древних городов Италии
Начало: От порта Molo Manfredi
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
€145 за всё до 10 чел.
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Побережье Амальфи - одно из самых живописных мест на земле. В этой поездке вы узнаете о его скрытых сокровищах и насладитесь настоящим лимончелло
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€500 за всё до 4 чел.
Прогулка по Салерно
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Салерно: от древних руин до современных улиц
Погрузитесь в атмосферу Салерно, где история и современность переплетаются в уникальном симбиозе. Вас ждут сады, улицы и исторические здания
Начало: В районе порта Салерно
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
€134 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    24 сентября 2025
    Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
    Экскурсия прошла легко и комфортно. Яна забрала нас прямо из отеля. Показала все локации, которые мы сами попросили. Легкая и гибкая☺️❤️
    Экскурсия прошла легко и комфортно. Яна забрала нас прямо из отеля. Показала все локации, которые мы сами попросили. Легкая и гибкая☺️❤️
  • И
    Инна
    25 октября 2024
    Прогулка по прекрасному Равелло
    Чудесная прогулка. Не утомительно, не смотря на подьемы и спуски. Красиво так, что хочется плакать. Гид с огромным опытом, который подстроиться под любую аудиторию и может дать много полезной и интересной информации.
  • О
    Олеся
    1 июля 2024
    Прогулка по прекрасному Равелло
    Нам очень понравилась эта экскурсия по Равелло!
    Алина знает много исторических фактов, житейских историй и отвечает со знанием темы на вопросы
    читать дальше

    касательно жизни на юге Италии.
    Все посещенные места оказались нам очень интересны, красивы и привлекательны.
    Радует, что Алина очень глубоких познаний исторических объектов!

    Нам очень понравилась эта экскурсия по Равелло!
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Прогулка по прекрасному Равелло
    С первых минут встречи Алина зарекомендовала себя как грамотный специалист, которая прекрасно разбирается в материале. Мы опоздали на час, но
    читать дальше

    Алина пошла нам на встречу, внесла коррективы в свое плотное расписание и провела нам экскурсию, Мы погрузились в историю города, открыли для себя много нового. Если мы снова будем отдыхать в этом регионе, то обязательно обратимся именно к Алине!

  • М
    Макс
    27 апреля 2024
    Прогулка по прекрасному Равелло
    Алина, спасибо за организацию экскурсии
    Интерес экскурсии (5/5):
    Экскурсия в Равелло была захватывающим путешествием в историю и культуру Амальфийского побережья. Организаторы предоставили
    читать дальше

    увлекательную информацию о достопримечательностях, истории города и его архитектуре.
    Место и маршрут (4/5): Равелло — очаровательный городок, расположенный на высоких скалах, с великолепными видами на море и окружающую природу. Маршрут экскурсии был хорошо продуман, позволив увидеть все главные достопримечательности за ограниченное время. Но на проезд из Салерно и назад нужно было просто очень много времени из-за пробок.
    Качество информации (5/5):
    Гид предоставил подробные и интересные сведения о истории города, его архитектуре и знаменитых жителях. Информация была представлена ясно и увлекательно.
    Время и организация (4/5): Экскурсия была организована пунктуально, но было бы замечательно иметь немного больше времени для свободного осмотра и фотографирования на некоторых точках маршрута.
    Общее впечатление (5/5): В целом, экскурсия по Равелло была прекрасным опытом, оставившим незабываемые впечатления о этом уникальном городе и его истории.
    Еще раз спасибо, до новых встреч, мы обязательно еще раз вернёмся!

    Алина, спасибо за организацию экскурсии
  • А
    Алёна
    21 апреля 2024
    Прогулка по прекрасному Равелло
    ПРЕКРАСНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО РАВЕЛЛО, ПРИЕХАЛИ ТУДА МЫ НА СВОЕЙ МАШИНЕ (НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЭТО ДЕЛАТЬ ТЕМ, КТО НЕ ЖИВЕТ В ГОРНОЙ
    читать дальше

    МЕСТНОСТИ - ДОРОГА ОЧЕНЬ ОПАСНА). АЛИНА ВСЕ ИНТЕРЕСНО И УВЛЕКАТЕЛЬНО РАССКАЗЫВАЛА, ЗАИНТЕРЕСОВАВ ДАЖЕ ПОДРОСТКОВ. ВИЛЛЫ ВЕСНОЙ ПРЕКРАСНЫ И ПОГОДА СООТВЕТСТВОВАЛА. НАМ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ДОТРОНУТЬСЯ ДО МОЩЕЙ СВ. АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО В АМАЛЬФИ И ПООБЕДАТЬ В ОДНОМ ИЗ ЛУЧШИХ РЕСТОРАНОВ ГОРОДАБ МЫ ВСЕ УСПЕЛИ. БЛАГОДАРИМ ЗА ХОРОШУЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПРОВЕДЕННУЮ ЭКСКУРСИЮ

  • Н
    Наталия
    12 апреля 2023
    Прогулка по прекрасному Равелло
    11 апреля мы совершили великолепную прогулку с Галой по прекрасному Равелло. Она экскурсовод очень высокого уровня, но при этом общительный
    читать дальше

    и милый человек. От этого экскурсия получилась и емкой по информации, и лёгкой по восприятию. Гала заранее с нами созвонилась, предупредила, где в рыночный день есть открытый паркинг, назначила место встречи. Погода в день экскурсии была солнечная, и все выглядело прекрасно. Мы получили огромное удовольствие от этой экскурсии, и всем советуем этого экскурсовода, если вы хотите узнать новое, а не просто пробежаться и сесть в кафе. Спасибо.

    11 апреля мы совершили великолепную прогулку с Галой по прекрасному Равелло. Она экскурсовод очень высокого уровня
  • Н
    Натали
    27 марта 2023
    Прогулка по прекрасному Равелло
    Равелло - особенное, неповторимое место в мире!

    Дух захватывающая красота природы Амальфитанского побережья с высоты 350 м над уровнем моря, капсула
    читать дальше

    с кровью целителя Святого Пантелеймона в Кафедральном соборе, знаменитые виллы Руфоло, Чимброне, аристократический вайб и атмосфера города, который летом проводит свой фестиваль музыки, все это и многое другое оставляет желание вернуться вновь и вновь. Нашим основным словом во время экскурсии было «вау!».

    Наш гид Гала - потрясающий гид, интересный рассказчик, с юмором; и с пониманием и добротой отнеслась к нам. Живя больше 30 лет на Амалфи, она знает почти все его секреты! Мы бы сами не нашли и не увидели все. Благодарим! Оценка 5 из 5! Все на высоком уровне!

