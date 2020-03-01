Выбирайте и другие экскурсии в Салерно

Что вас ожидает

История Равелло

Наша экскурсия начнется с посещения собора святого Панталемона, где вы увидите Капеллу Пантелемона, а также узнаете историю, легенды и чудеса, которые связаны с этим святым. Осмотрите музей с античными реликвиями времен правления дуков. И узнаете о прошлом Равелло, который когда-то был провинцией республики Амальфи.

Дольче вита – как проводили летние каникулы голливудские звезды

Вы увидите виллу Чимброне, залитую солнцем и покрытую пышной растительностью. Прогулемся по огромному парку и его достопримечательностями – это было одним из самых любимых мест английских лордов. Затем мы спустимся и посетим другую знаменитую виллу с ее яркими садами и цветниками – виллу Руфоло, то место, где Вагнер, побывав один раз, на века оставил свою мелодию для потомков.

Атмосферные улочки и дома

Пройдемся по местам, где происходили съемки знаменитого фильма “Мистер и Миссис Смит”, вы увидите дом, в котором жила Жаклин Кеннеди, побывавшая в Равелло дважды. На нашем пути будут прекрасные узкие улочки, ремесленные лавки с изумительной местной керамикой и льняными скатертями. Кроме того, я покажу вам, где можно попробовать традиционный местный напиток, лимонный ликер.