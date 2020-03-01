Выбирайте и другие экскурсии в Салерно

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Райская лоджия между небом и землей

Гала
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Гала – ваш гид
Равелло – место, которому испокон веков принадлежали сердца многих писателей, художников, поэтов и композиторов.

Этот уютный и спокойный город находится на высоте 350 метров над Амальфитанской ривьерой.

Вы насладитесь живописными пейзажами, увидите красивые виллы, в которых останавливались голливудские знаменитости 50-60 гг, погуляете по очаровательным улочкам и побываете в аутентичных ремесленных мастерских.
138 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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Прогулка по прекрасному Равелло
Прогулка по прекрасному Равелло

Что вас ожидает

История Равелло
Наша экскурсия начнется с посещения собора святого Панталемона, где вы увидите Капеллу Пантелемона, а также узнаете историю, легенды и чудеса, которые связаны с этим святым. Осмотрите музей с античными реликвиями времен правления дуков. И узнаете о прошлом Равелло, который когда-то был провинцией республики Амальфи.

Дольче вита – как проводили летние каникулы голливудские звезды
Вы увидите виллу Чимброне, залитую солнцем и покрытую пышной растительностью. Прогулемся по огромному парку и его достопримечательностями – это было одним из самых любимых мест английских лордов. Затем мы спустимся и посетим другую знаменитую виллу с ее яркими садами и цветниками – виллу Руфоло, то место, где Вагнер, побывав один раз, на века оставил свою мелодию для потомков.

Атмосферные улочки и дома
Пройдемся по местам, где происходили съемки знаменитого фильма “Мистер и Миссис Смит”, вы увидите дом, в котором жила Жаклин Кеннеди, побывавшая в Равелло дважды. На нашем пути будут прекрасные узкие улочки, ремесленные лавки с изумительной местной керамикой и льняными скатертями. Кроме того, я покажу вам, где можно попробовать традиционный местный напиток, лимонный ликер.

Организационные детали

  • Экскурсия начнется в центре города на площади, где находится собор Пантелемона. Также я могу с вами встретиться в цетре города Амальфи.
  • В стоимость экскурсии не входят билеты в виллы (примерно 5 евро за человека).
Прогулка по прекрасному Равелло
Прогулка по прекрасному Равелло
Прогулка по прекрасному Равелло
Прогулка по прекрасному Равелло
Прогулка по прекрасному Равелло
Прогулка по прекрасному Равелло
Прогулка по прекрасному Равелло

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Гала
Гала
Живу в Италии с 1991 года, с тех самых мгновений, когда я, посетив эту восхитительную страну, окончательно влюбилась в ее очаровательные пейзажи, энергетику и колорит. И этим вдохновением в сочетании с накопленным жизненным опытом и знаниями — я рада поделиться с вами, мои уважаемые путешественники. Я оказываю услуги гида-экскурсовода, люблю и прекрасно знаю свою работу. Закончила Ленинградский Государственный Университет по специальности историк-искусствовед, квалификация Древняя Греция и Италия. Специализируюсь на экскурсиях по всему Амальфитанскому побережью, которое охватывает такие места, как Амальфи, Позитано, Равелло, остров Капри, Сорренто и другие райские уголки.
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