читать дальше не только узнали историю Сан-Ремо, но и погуляли по старому району, куда сами точно бы не добрались. Спасибо Екатерине за прекрасный экскурс и маршрут, а также помощь и советы по досугу и ресторанам с вкусной кухней

Когда ехали в Сан-Ремо, услышали от знакомых, что делать там нечего и очень переживали, что разочаруемся. Но благодаря Екатерине мы