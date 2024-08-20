2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох
Погружение в атмосферу и яркие контрасты самого цветущего города Италии
7 фев в 09:30
8 фев в 09:30
€144 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдохновляющая прогулка по Сан-Ремо
Плениться очарованием яркого городка, узнать его историю и получить ценные советы от местного жителя
Начало: На площади Коломбо Минимальное количество участник...
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€140 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По самым атмосферным местам Сан-Ремо - с местным гидом
Исследовать уникальный культурный ландшафт города цветов и музыки
18 фев в 11:00
19 фев в 10:00
€140 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 августа 2024Елена провела для нас очень интересную экскурсию обзорную по городу. Показала самые известные и интересные места. С удовольствием рекомендуем её другим путешественникам
- ВВладлена18 августа 2024Когда ехали в Сан-Ремо, услышали от знакомых, что делать там нечего и очень переживали, что разочаруемся. Но благодаря Екатерине мы
- ВВиктория5 августа 2024Мы были на экскурсии по Сан-Ремо, провели отлично время. Гид замечательный. Екатерина заслуживает только самых наилучших отзывов, прекрасно владеет информацией,
- ООльга28 июля 2024Интересная экскурсия, советую!
- ССветлана9 августа 2022Замечательный экскурсовод Елена, специалист своего дела! Экскурсия была интересной и познавательной! Общаться с Еленой было комфортно и приятно! Представление о городе было скорее как о международном курорте, а С Еленой мы погрузились в историю этого городка!
- ААнна1 июля 2022Елена прекрасный экскурсовод, обладающий широчайшими знаниями! Экскурсия очень интересная и познавательная. Очень очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Ремо в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Сан-Ремо в феврале 2025
Сейчас в Сан-Ремо в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 144. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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