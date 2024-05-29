А Анна

У нас был один день на Сицилии. Экскурсию нам организовали прекрасно! Мы успели побывать на Этне,дигустации вина и прогуляться по Таормине. Комфортабельный минивен,отличные знания и умения рассказать нам про остров так,что нам захотелось вернуться сюда уже на более длительный срок! Благодарим!