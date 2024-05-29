Экскурсии проходящие только летом в Сиракузы

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Сиракузы на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Великолепные Сиракузы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
41 отзыв
Великолепные Сиракузы
Погулять по знаменитому археологическому парку и насладиться красотой живописного острова
Начало: Viale Augusto. Bar Dionisio
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
200 за всё до 12 чел.
Сиракузы: между прошлым и настоящим
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Сиракузы: между прошлым и настоящим
Всемирное наследие античности и красота современности - обзорная экскурсия по городу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
200 за всё до 10 чел.
Путешествие на вулкан Этна
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
Путешествие на вулкан Этна
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы и посещение семейной винодельни
Начало: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Путешествие на вулкан Этна
    У нас был один день на Сицилии. Экскурсию нам организовали прекрасно! Мы успели побывать на Этне,дигустации вина и прогуляться по Таормине. Комфортабельный минивен,отличные знания и умения рассказать нам про остров так,что нам захотелось вернуться сюда уже на более длительный срок! Благодарим!
    У нас был один день на Сицилии. Экскурсию нам организовали прекрасно! Мы успели побывать на Этне,дигустации вина и прогуляться по ТаорминеУ нас был один день на Сицилии. Экскурсию нам организовали прекрасно! Мы успели побывать на Этне,дигустации вина и прогуляться по ТаорминеУ нас был один день на Сицилии. Экскурсию нам организовали прекрасно! Мы успели побывать на Этне,дигустации вина и прогуляться по Таормине
  • К
    Константин
    22 апреля 2024
    Великолепные Сиракузы
    Елена - прекрасный проводник в частичку истории величественного острова Сицилия! Фанатичный профессионал своего дела, не оставит равнодушным даже самого искушенного
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    путешественника. Имена, даты, цифры, детали … не хватило место на "жестком диске" сохранить всю информацию. Отдельное спасибо за архитектурное, иезуитское барокко.

  • Ю
    Юлия
    6 апреля 2024
    Великолепные Сиракузы
    Большое спасибо Лене за удивительную экскурсию! За то, что сделала её интересной для подростков 12-ти и 14-ти лет. За живой
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    рассказ, где была не просто сухая информация о датах, сражениях и именах, но и очень любопытные факты о жизни сицилийцев разных эпох. Такую информацию не найти просто так в статьях на просторах интернета. Отдельное спасибо за «явки и пароли» ресторанчика на рынке, куда ходят сами сиракузцы. Бениссимо 😁

  • I
    Irina
    4 апреля 2024
    Великолепные Сиракузы
    Елена очень хороший гид, она много что рассказала даже проведя с нами немного больше времени чем планировалось. Так же мы
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    к ней обратились за советом когда поехали дальше сами и она с удовольствием нам продиктовала рекомендации что посмотреть в другом городе.

  • С
    Сергей
    29 августа 2023
    Сиракузы: между прошлым и настоящим
    Татьяна влюблена в Сицилию и она смогла поделится с нами этой любовью. Это были очень насыщенные 4,5 часа. Спасибо, Татьяна, большое!
  • В
    Виктория
    25 июня 2022
    Путешествие на вулкан Этна
    Очень понравилось. Интересно и познавательно! Рекомендую всем!
  • Л
    Лариса
    6 ноября 2019
    Сиракузы: между прошлым и настоящим
    Экскурсия замечательная, правильно выстроен маршрут, интересная информация. Татьяна безусловно владеет информацией, умеет ее подать, время экскурсии пролетело как один миг! Сиракузы
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    - необыкновенный город, мы просто влюбились в них! Обязательное для многих экскурсий посещение рынка было запоминающимся! У Татьяны "свой" местный магазинчик, запеченная рикотта - самый вкусный на свете сыр!

  • В
    Валентина
    27 сентября 2019
    Путешествие на вулкан Этна
    Узнавали Этну с Еленой- ну прямо здорово, и теперь, разъезжая по Сицилии, посматриваем по сторонам, ищем глазами красавицу Этну, как
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    старую знакомую: все ли с ней в порядке, пыхтит ли по маленьку. После поездки с Еленой Сицилия стала понятной и очень приятной, уютной Итальянской величиной. Познавательно, неожиданно, душевно и со вкусом. Большое спасибо. Валентина.

  • С
    Светлана
    2 июля 2019
    Сиракузы: между прошлым и настоящим
    Экскурсия по Сиракузам с гидом Татьяной прошла великолепно. Интересный маршрут и повествование. Рекомендую!!!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сиракузы в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Сиракузы в июне 2024
Сейчас в Сиракузы в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 350. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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