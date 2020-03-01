Обзорные экскурсии в Сиракузах

Что вас ожидает

Старинная Ортиджа

Гуляя по историческому центру острова Ортиджа, полностью копирующему улицы древнего города, вы узнаете о жизни Архимеда и о появлении здесь папируса. А также о том, как и кем был создан город, о его великолепии и могуществе, завоеваниях и тиранах. Кроме того, вы посетите красивейшую центральную площадь и увидите собор Рождества Пресвятой Девы Марии, за великолепным фасадом которого скрывается посвященный Афине храм V века до нашей эры.

Сицилия изнутри

Вы пройдете по району ремесленников и еврейскому кварталу Джудекка. Заглянете на улицу особняков с роскошными фасадами в стиле барокко и на колоритный традиционный рынок, где сможете «попробовать Сицилию на вкус» и понаблюдать за жизнью местных. А еще зайдете в монастырскую церковь святой Лучии, хранящую в своих стенах картину Караваджо.

Сиракузы сквозь века

В завершение мы заедем в археологический парк Неаполис, один из пяти районов древних Сиракуз. Я раскрою самые интересные страницы его богатой истории и покажу знаковые достопримечательности: греческий театр, алтарь Иерона, римский амфитеатр, каменоломни и пещеру «Ухо Дионисия».