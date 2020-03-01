Обзорные экскурсии в Сиракузах

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Главные достопримечательности и тайные уголки древнего города на обзорной экскурсии

Елена
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Елена – ваш гид
Сиракузы — это 28 веков захватывающей истории.

Основанные греческими колонистами, они прослыли самым красивым городом древнего мира, конкурируя во власти и престиже лишь с Афинами.

Сегодня здесь по-прежнему есть что посмотреть.

Я покажу старинные площади и храмы, рынок и античные руины, барочные здания и колоритные улицы и расскажу о них самое интересное!
165 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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О Сиракузах с любовью!
О Сиракузах с любовью!

Что вас ожидает

Старинная Ортиджа
Гуляя по историческому центру острова Ортиджа, полностью копирующему улицы древнего города, вы узнаете о жизни Архимеда и о появлении здесь папируса. А также о том, как и кем был создан город, о его великолепии и могуществе, завоеваниях и тиранах. Кроме того, вы посетите красивейшую центральную площадь и увидите собор Рождества Пресвятой Девы Марии, за великолепным фасадом которого скрывается посвященный Афине храм V века до нашей эры.

Сицилия изнутри
Вы пройдете по району ремесленников и еврейскому кварталу Джудекка. Заглянете на улицу особняков с роскошными фасадами в стиле барокко и на колоритный традиционный рынок, где сможете «попробовать Сицилию на вкус» и понаблюдать за жизнью местных. А еще зайдете в монастырскую церковь святой Лучии, хранящую в своих стенах картину Караваджо.

Сиракузы сквозь века
В завершение мы заедем в археологический парк Неаполис, один из пяти районов древних Сиракуз. Я раскрою самые интересные страницы его богатой истории и покажу знаковые достопримечательности: греческий театр, алтарь Иерона, римский амфитеатр, каменоломни и пещеру «Ухо Дионисия».

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии: Археологический парк — 10 евро, Кафедральный собор — 2 евро.
  • Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
  • Сиракузский рынок работает до 14.00. Церковь святой Лучии открыта с 11.00 до 16.00, кроме понедельника.
  • В ходе экскурсии нужно совершить один переезд (из Ортиджы до Археологического парка). Группу до 4 человек я отвезу на своей машине (включено в стоимость). Если участников больше, поедем на такси (оплачивается дополнительно).
О Сиракузах с любовью!
О Сиракузах с любовью!
О Сиракузах с любовью!
О Сиракузах с любовью!
О Сиракузах с любовью!
О Сиракузах с любовью!
О Сиракузах с любовью!
О Сиракузах с любовью!
О Сиракузах с любовью!
О Сиракузах с любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Елена. Я живу на Сицилии, в маленьком старинном городке провинции Катания, и работаю гидом с 2011 года. Очень люблю свой остров, давно ставший для меня родным, и с радостью покажу его самые интересные и живописные места. До встречи!
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27 отзывов
Погулять по знаменитому археологическому парку и насладиться красотой живописного острова
Вы увидите знаменитый римский амфитеатр, раскроете тайны загадочного античного города и пройдете по уютному Старому городу острова Ортиджа. А я расскажу, какие спектакли римляне любили больше гладиаторских боев, для чего греки придумали свой театр и покажу место, где исполняются желания влюбленных.

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