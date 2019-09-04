9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мало кто не слышал о великом древнегреческом ученом Архимеде и его родине — греческих Сиракузах. Этот великий город сейчас находится в Италии, а именно — на Сицилии. В Европе не так много городов, историю которых можно проследить на протяжении 2700 с лишним лет — именно столько лет Сиракузе, как сейчас зовется этот город.

Что вас ожидает

Мы познакомимся как с античными памятниками Сиракузы, так и с более современными районами. Детям будет интересен Технопарк — небольшой музей под открытым небом, где представлены макеты архимедовых изобретений. Обязательно посетим колоритнейший рынок города со звонкими торговцами, полакомимся устрицами или осьминогами.

Затем отправимся в Сиракузы средних веков и эпохи барокко. Погуляем по центральной площади, одной из красивейших в Европе, где то и дело ведутся съемки: от божественной М.Белуччи в фильме «Малена» до рекламных роликов Мазерати и Ламборгини. Вы узнаете, что общего у Кафедрального собора Сиракуз и храма Афины, послушаете историю знаменитой христианской святой — Святой Лючии, ведь она родом из Сиракуз. Святую увековечил на своем полотне сам Караваджо, и у нас будет возможность посмотреть один из его шедевров в церкви Santa Lucia alla badia.

Я расскажу о самых интересных открытиях и изобретениях великого Архимеда и о Сиракузах того времени. Вы узнаете, что объединяет католический собор св. Лючии и языческий храм Афины, почему Караваджо изобразил св. Лючию на своем полотне. А еще услышите истории о современной жизни горожан и многое другое.

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