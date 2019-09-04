9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная экскурсия по городу — от эпохи Архимеда до наших времен

ELENA
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ELENA – ваш гид
На экскурсии вы познакомитесь с историческим и архитектурным достоянием города и узнаете о значимых событиях, произошедших в разные эпохи его существования.
От 240 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
4.89
Сиракуза во всей красе
Сиракуза во всей красе

Мало кто не слышал о великом древнегреческом ученом Архимеде и его родине — греческих Сиракузах. Этот великий город сейчас находится в Италии, а именно — на Сицилии. В Европе не так много городов, историю которых можно проследить на протяжении 2700 с лишним лет — именно столько лет Сиракузе, как сейчас зовется этот город.

Что вас ожидает

Мы познакомимся как с античными памятниками Сиракузы, так и с более современными районами. Детям будет интересен Технопарк — небольшой музей под открытым небом, где представлены макеты архимедовых изобретений. Обязательно посетим колоритнейший рынок города со звонкими торговцами, полакомимся устрицами или осьминогами.

Затем отправимся в Сиракузы средних веков и эпохи барокко. Погуляем по центральной площади, одной из красивейших в Европе, где то и дело ведутся съемки: от божественной М.Белуччи в фильме «Малена» до рекламных роликов Мазерати и Ламборгини. Вы узнаете, что общего у Кафедрального собора Сиракуз и храма Афины, послушаете историю знаменитой христианской святой — Святой Лючии, ведь она родом из Сиракуз. Святую увековечил на своем полотне сам Караваджо, и у нас будет возможность посмотреть один из его шедевров в церкви Santa Lucia alla badia.

Я расскажу о самых интересных открытиях и изобретениях великого Архимеда и о Сиракузах того времени. Вы узнаете, что объединяет католический собор св. Лючии и языческий храм Афины, почему Караваджо изобразил св. Лючию на своем полотне. А еще услышите истории о современной жизни горожан и многое другое.

Маршрут

  • Старый город Ortigia
  • Технопарк Архимеда
  • Кафедральный собор Сиракузы
  • Шедевр Караваджо в церкви Santa Lucia alla Badia
  • Площадь Архимеда
  • Храм Аполлона
  • Фонтан Аретузы

Организационные детали

  • Можем включить перерыв на обед
  • Входные билеты в церкви и музеи города не включены в стоимость
  • Можем провести «водный вариант» экскурсии — когда мы смотрим город с воды. В жаркую погоду это более комфортно. Можно сделать часть экскурсии водной, часть наземной. Стоимость — по запросу.
  • Проводится минимум для 2 человек. Для группы от 3 человек — скидки, от 5 человек — очень хорошие скидки. Экскурсия может быть проведена для больших групп от 10-15 человек.
  • Экскурсия рассчитана на туристов, остановившихся на южном и юго-восточном побережье острова. Но если вы на авто, можете приехать из любой части острова, встретимся на месте.
  • Экскурсия предусматривает переезд из одной части города в другой (из Неаполиса в Ортиджу). Если вас не более 3х человек, мы вас перевезем на своем авто. Если больше — вы сможете добраться самостоятельно на общественном транспорте или такси, это недалеко. Для групп 5-7 человек мы можем организовать поездку на микроавтобусе. Стоимость по запросу.
Сиракуза во всей красе
Сиракуза во всей красе
Сиракуза во всей красе
Сиракуза во всей красе
Сиракуза во всей красе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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ELENA
ELENA
Тем, кто хочет увидеть и прочувствовать Сицилию вместе с ее жителями-аборигенами, предлагаю интереснейшие поездки и прогулки. Часто проводим их вдвоем с моим мужем — коренным сицилийцем и неутомимым кулинаром. Я непрофессиональный гид, не люблю нудные академические экскурсии. По первому образованию музыкант, по второму юрист, по третьему маркетолог, а по призванию — путешественник, побывала в 35 странах мира. Автор гастрономических программ по Сицилии, люблю эмоциональные, насыщенные поездки с рассказами об обычаях острова и его истории, менталитете и привычках сицилийцев. Наша с мужем страсть и конек — гастрономия: проводим как дегустационные поездки по сыроварням, винодельням, кондитерским и маслодельням, так и кулинарные мастер-классы. Совмещаем историко-познавательную часть с гастрономической: на Сицилии они неотделимы :)
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 сентября 2019
Елена - прекрасный рассказчик ! Мы много путешествуем и устали от заученных экскурсоводами текстов. А экскурсия Елены бала похожа на прогулку с другом , который рассказывает и показывает свой любимый город. За что мы ей очень благодарны!
11 августа 2019
Ужинали с Еленой в сицилийской семье, прошли мастер класс по приготовлению настоящей сицилийской пасты. Ужин был превосходный. Закуски, первое, второе, десерт. Никогда не ели такого мягкого осьминога. Спасибо повару!!! Хозяин дома, Джузеппе, нарвал целое ведро помидор и диковинных белых баклажанов из своего огорода в подарок!!! За ужинам узнали много нового о традициях сицилийской кухне и жизни сицилийцев!! Спасибо большое.
8 августа 2019
Спасибо за проведенную экскурсию! Елена прекрасный экскурсовод и готова настолько разнообразно провести экскурсию - чт, что будет интересно и взрослым и детям! Экскурс в историю разных веков подарит Вам незабываемые впечатления от Сиракуз и о. Сицилия! Спасибо Елене еще раз!
29 ноября 2018
Большое спасибо Елене и Ее спутнику за индивидуальный подход и отличную организацию. Получилось очень насыщенно, интересно и информативно. Успели практически все. Отдельное спасибо за вкусный ужин с домашним вином в уютном и атмосферном ресторанчике на берегу. Очень всем рекомендуем.
Анастасия
16 июня 2018
Экскурсия очень понравилась, интересный маршируют, полезная информация, все очень легко и непринуждённо! Однозначно советую. Отдельное спасибо за обед в прекрасном ресторане!
21 мая 2018
Спасибо Елене за то, что мы полюбили Сиракузском!
17 августа 2017
Были с Еленой на двух экскурсиях (Сиракузы и Модика), очень довольны как организационной стороной (все точно по расписанию, удобный продуманный маршрут, оперативная связь) так и содержанием экскурсий. Мы как будто совершили путешествие во времени, причем было интересно и детям и взрослым.
Огромное спасибо Елене и Розарио!
Игорь
4 октября 2016
Всё, что нужно узнать и понять про этот чудесный древний город, вы узнаете и поймёте на экскурсии с Еленой! Живо, интерактивно, увлекательно, с юмором да ещё и вкусно (обед прекрасный!). Могу точно сказать, что будет интересно как людям, знающим историю и увлекающимся ею, так и тем, для кого это перерыв на пляжный отдых:)
Рекомендую от всей души!
Лена, Вам спасибо за позитив и душевную атмосферу во время экскурсии!
Александр
10 июня 2016
Мы были на трех мероприятиях у Елены и хочу отметить в целом хорошую организацию всех мероприятий.
Что касается, Сиракуз, то город прекрасен. Душевно походили! Проход через рынок - очень прикольно!))
Первое, что сделали по возвращению домой - включили фильм Малена и с удовольствием тыкали пальцем в экран:"Мы тут были!". Спасибо!)))

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