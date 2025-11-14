Описание экскурсииПеред нами распахнет двери одна из самых лучших виноделен и гостеприимные хозяева покажут виноградники,производственные помещения,где рождается необыкновенное золотистого цвета вино. Во время дегустации научимся производить органо-лептический анализ вина, воспользуемся некоторыми из 116 терминов,применяемыми итальянскими сомелье, разберемся, какие блюда лучше подходят к определенному вину. На дегустации нам будет предложено 4 типа вин: Lugana DOC 13% (белое неигристое) Rocheta 13% (белое неигристое) Lugana DOC Zonafranca 13,5 % (белое неигристое) Rosè Rosaspina 13% (розовое неигристое), а также местные сыры и нарезки. Приветствуется покупка вин, граппы и оливкового масла,производимых здесь. Важная информация: Минимальное количество людей в группе 4 человека. Дегустация оплачивается отдельно €40/с человека. Вы добираетесь на винодельню самостоятельно или заказывается трансфер.
С понедельника по субботу с 10 до 12 и с 14 до 18.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Виноградники
- Производственные помещения
- Дегустационный зал
- Обзорная башня
Место начала и завершения?
Дезенцано-дель - Гарда или Сирмионе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Минимальное количество людей в группе 4 человека
- Дегустация оплачивается отдельно €40/с человека
- Вы добираетесь на винодельню самостоятельно или заказывается трансфер
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
