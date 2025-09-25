Мои заказы

Гастрономические экскурсии Сирмионе

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Сирмионе на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Сирмионе
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Сирмионе
Погрузитесь в атмосферу Сирмионе, исследуя его замки, церкви и древние руины. Узнайте о местной жизни и насладитесь потрясающими видами на озеро Гарда
Начало: У замка Скалигеров
«Поговорим мы и о современной жизни Сирмионе: вы узнаете о местных пляжах, термальных источниках, гастрономических специалитетах и самых популярных аперитивах»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Дегустация белых и игристых вин на озере Гарда
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Дегустация вин на озере Гарда
Погрузитесь в мир виноделия на озере Гарда, посетив одну из лучших виноделен Луганы. Узнайте секреты производства и насладитесь дегустацией
Начало: В Дезенцано-дель-Гарда или Сирмионе
«Дегустация оплачивается отдельно — €40/чел»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€160 за всё до 8 чел.
Дегустация вин «Лугана» с сомелье
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Дегустация вин «Лугана» с сомелье
Начало: Дезенцано-дель - Гарда или Сирмионе
«Во время дегустации научимся производить органо-лептический анализ вина, воспользуемся некоторыми из 116 терминов,применяемыми итальянскими сомелье, разберемся, какие блюда лучше подходят к определенному вину»
Расписание: С понедельника по субботу с 10 до 12 и с 14 до 18.
Сегодня в 10:00
€160 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    25 сентября 2025
    Дегустация белых и игристых вин на озере Гарда
    Экскурсия с Инессой на озере Гарда — это не просто дегустация вин, а настоящее маленькое приключение. Белые и особенно игристые
    читать дальше

    вина — потрясающие, но главная изюминка здесь сама Инесса. Она внимательна, лёгкая в общении, заботится о комфорте гостей и создаёт атмосферу, будто встречаешься со старым другом. Слушать её истории о вине и регионе — одно удовольствие! После этого хочется побывать на всех её экскурсиях.

  • а
    александр
    25 сентября 2025
    Дегустация белых и игристых вин на озере Гарда
    Прекрасная экскурсия, пошла на одном дыхании благодаря эрудированному и профессиональному гиду, которая на простом, но понятном языке затрагивает, как историю озера Гарда, так и погружает в жизнь виноделов с интересной дегустацией.
  • П
    Петр
    16 сентября 2025
    Добро пожаловать в Сирмионе
    Понравилось все: и сама экскурсия и организация и гибкость (лучше сказать клиентоориентированность) Инессы. Мы первый раз в Италии. Чтобы сразу
    читать дальше

    получить представление о стране и городе пребывания (Сирмионе) я, немного легковесно, решил заказать экскурсию на 17.00 в день приезда. Фактически (оформление авто в аренду+дорога 200км из аэропорта) к 17.00 только добрались до отеля (уставшие и голодные). Поняв, что не успеваем, около 15.30 связался с Инессой и попросил перенести экскурсию на следующий день, что и было сделано. Экскурсия превзошла ожидания, но здесь без дальнейших комментариев, лучше самим увидеть и от Инессы услышать. Также получили от экскурсовода много информации о местной жизни и life hacks по поводу организации отдыха, без которых наше пребывание в Сирмионе было-бы намного скучнее. Спасибо, Инесса.

  • Ю
    Юлия
    12 июня 2025
    Добро пожаловать в Сирмионе
    Удивительный городок Сирмионе покорил нас полностью, в том числе благодаря гиду Инессе)) Узнали много интересных фактов и посетили наикрасивейшие места, время пролетело незаметно, но впечатления остались навсегда! Особая благодарность Инессе за помощь в организации нашего отдыха на озере!
  • Д
    Дмитрий
    12 мая 2025
    Добро пожаловать в Сирмионе
    4 мая мы были на экскурсии "Добро пожаловать в Сирмионе!" c Инессой. Все началось с того, что Инесса порекомендовала нам
    читать дальше

    бесплатную и безопасную парковку, так как мы ехали на машине из Милана. Более того, Инесса встретила нас прямо на этой парковке и мы вместе с ней добрались до замка на кораблике. По пути на причал мы с Инессой прогулялись по чудесному, практически "морскому" городу Дезенцано-дель-Гарда. Экскурсия прошла очень легко и быстро, мы посмотрели замок, церкви и старинные улицы города Сирмионе. Обратно мы также доехали на кораблике вместе с Инессой, до парковки где осталась наша машина нас довез ее муж, что было крайне приятно. Инесса очень душевный человек, с ней легко устанавливается контакт, поэтому экскурсия была похожа на прогулку по новым местам с хорошим знакомым! Инесса, спасибо большое за экскурсию и отличное время на озере Гарда! Все прошло просто замечательно!

  • E
    Ekaterina
    2 февраля 2025
    Дегустация белых и игристых вин на озере Гарда
    Замечательная экскурсия!
    Очень красивая винодельня, вкусное вино, доброжелательные и гостеприимные хозяева-владельцы.
    Нам очень понравилось, мы получили эстетическое и гастрономическое удовольствие!
    Спасибо Инессе!
  • М
    Мария
    10 ноября 2024
    Добро пожаловать в Сирмионе
    Были на экскурсии у Инессы в ноябре 2024.
    Потрясающе изложен материал, с интересными моментами из истории, сопровождается все визуализацией на картинках.
    Рекомендуем Инессу, как великолепного экскурсовода! Не заметили, как пробежало время!
  • Т
    Татьяна
    13 октября 2024
    Добро пожаловать в Сирмионе
    Красивое место. Интересная экскурсия. Иннеса прекрасный гид.
    Рекомендую.
  • M
    Marija
    24 июля 2024
    Добро пожаловать в Сирмионе
    Отличная экскурсия. Насыщенная, много познавательного на любой вкус. Инесса отвечала на все вопросы, видно, что человек профессионал в своем деле. Пунктуальная. Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Сирмионе в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сирмионе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Сирмионе
  2. Дегустация белых и игристых вин на озере Гарда
  3. Дегустация вин «Лугана» с сомелье
Сколько стоит экскурсия по Сирмионе в декабре 2025
Сейчас в Сирмионе в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 160. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Сирмионе, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025