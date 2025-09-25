Индивидуальная до 8 чел.

Дегустация вин «Лугана» с сомелье Начало: Дезенцано-дель - Гарда или Сирмионе «Во время дегустации научимся производить органо-лептический анализ вина, воспользуемся некоторыми из 116 терминов,применяемыми итальянскими сомелье, разберемся, какие блюда лучше подходят к определенному вину»

Расписание: С понедельника по субботу с 10 до 12 и с 14 до 18.