1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Сирмионе
Погулять по сказочно красивому городу на озере Гарда и раскрыть его тайны с профессиональным гидом
Начало: У замка Скалигеров
Завтра в 14:00
2 сен в 09:00
€135 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMarija24 июля 2024Отличная экскурсия. Насыщенная, много познавательного на любой вкус. Инесса отвечала на все вопросы, видно, что человек профессионал в своем деле. Пунктуальная. Очень рекомендую!
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