Найдено 1 экскурсия в Сирмионе на русском языке, цена €135. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

Пешая 1 отзыв 1.5 часа Индивидуальная до 6 чел. Добро пожаловать в Сирмионе Погулять по сказочно красивому городу на озере Гарда и раскрыть его тайны с профессиональным гидом Начало: У замка Скалигеров € 135 за всё до 6 чел. Последние отзывы на экскурсии M Marija Добро пожаловать в Сирмионе Отличная экскурсия. Насыщенная, много познавательного на любой вкус. Инесса отвечала на все вопросы, видно, что человек профессионал в своем деле. Пунктуальная. Очень рекомендую!

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