1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Сирмионе
Погулять по сказочно красивому городу на озере Гарда и раскрыть его тайны с профессиональным гидом
Начало: У замка Скалигеров
Сегодня в 09:00
25 янв в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сирмионе - жемчужина озера Гарда
Начало: Сирмионе, на площади перед замком Скалигеров
Расписание: в любой день с 09.00 до 16 по договоренности
Сегодня в 09:00
25 янв в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Путешествие по Сирмионе - жемчужине озера Гарда
Прикоснуться к истории и культуре Италии на прогулке по живописному полуострову
Начало: У входа в старый город
Завтра в 09:30
24 янв в 09:30
200€180 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария10 ноября 2024Были на экскурсии у Инессы в ноябре 2024. Потрясающе изложен материал, с интересными моментами из истории, сопровождается все визуализацией на картинках. Рекомендуем Инессу, как великолепного экскурсовода! Не заметили, как пробежало время!
- ТТатьяна13 октября 2024Красивое место. Интересная экскурсия. Иннеса прекрасный гид. Рекомендую.
- MMarija24 июля 2024Отличная экскурсия. Насыщенная, много познавательного на любой вкус. Инесса отвечала на все вопросы, видно, что человек профессионал в своем деле. Пунктуальная. Очень рекомендую!
- ВВиктория3 февраля 2024Нам очень понравилась экскурсия! Гид владеет большим объемом информации и преподносит ее легко и интересно. Быстро подстраивается под планы туристов.
- ИИнара20 июля 2023Экскурсия очень понравилась. Инесса замечательный и очень профессиональный гид, которая показала нам все красоты Сирмионе, провела по рынку в Дезенцано,
Ответы на вопросы от путешественников по Сирмионе в категории «Пешеходные»
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