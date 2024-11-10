Индивидуальные экскурсии в Сирмионе с личным гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Сирмионе на русском языке, цены от €150, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Добро пожаловать в Сирмионе
Пешая
3 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Сирмионе
Погулять по сказочно красивому городу на озере Гарда и раскрыть его тайны с профессиональным гидом
Начало: У замка Скалигеров
Сегодня в 09:00
25 янв в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Сирмионе - жемчужина озера Гарда
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сирмионе - жемчужина озера Гарда
Начало: Сирмионе, на площади перед замком Скалигеров
Расписание: в любой день с 09.00 до 16 по договоренности
Сегодня в 09:00
25 янв в 09:00
160 за всё до 10 чел.
Дегустация белых и игристых вин на озере Гарда
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Дегустация белых и игристых вин на озере Гарда
Отправиться на уютную винодельню, познакомиться с её хозяевами и попробовать лучшие сорта Луганы
Начало: В Дезенцано-дель-Гарда или Сирмионе
Сегодня в 09:00
27 янв в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Путешествие по Сирмионе - жемчужине озера Гарда
Пешая
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Путешествие по Сирмионе - жемчужине озера Гарда
Прикоснуться к истории и культуре Италии на прогулке по живописному полуострову
Начало: У входа в старый город
Завтра в 09:30
24 янв в 09:30
200180 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    10 ноября 2024
    Добро пожаловать в Сирмионе
    Были на экскурсии у Инессы в ноябре 2024. Потрясающе изложен материал, с интересными моментами из истории, сопровождается все визуализацией на картинках. Рекомендуем Инессу, как великолепного экскурсовода! Не заметили, как пробежало время!
  • Т
    Татьяна
    13 октября 2024
    Добро пожаловать в Сирмионе
    Красивое место. Интересная экскурсия. Иннеса прекрасный гид. Рекомендую.
  • M
    Marija
    24 июля 2024
    Добро пожаловать в Сирмионе
    Отличная экскурсия. Насыщенная, много познавательного на любой вкус. Инесса отвечала на все вопросы, видно, что человек профессионал в своем деле. Пунктуальная. Очень рекомендую!
  • В
    Виктория
    3 февраля 2024
    Сирмионе - жемчужина озера Гарда
    Нам очень понравилась экскурсия! Гид владеет большим объемом информации и преподносит ее легко и интересно. Быстро подстраивается под планы туристов.
  • И
    Инара
    20 июля 2023
    Сирмионе - жемчужина озера Гарда
    Экскурсия очень понравилась. Инесса замечательный и очень профессиональный гид, которая показала нам все красоты Сирмионе, провела по рынку в Дезенцано,
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    рассказала много исторических фактов и ответила на наши многочисленные вопросы. Очень рекомендую эту экскурсию и Инессу в качестве гида. Инесса, спасибо вам большое

Ответы на вопросы от путешественников по Сирмионе в категории «Индивидуальные»

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  1. Добро пожаловать в Сирмионе
  2. Сирмионе - жемчужина озера Гарда
  3. Дегустация белых и игристых вин на озере Гарда
  4. Путешествие по Сирмионе - жемчужине озера Гарда
Сколько стоит экскурсия по Сирмионе в январе 2025
Сейчас в Сирмионе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 180 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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