М Мария Добро пожаловать в Сирмионе Были на экскурсии у Инессы в ноябре 2024. Потрясающе изложен материал, с интересными моментами из истории, сопровождается все визуализацией на картинках. Рекомендуем Инессу, как великолепного экскурсовода! Не заметили, как пробежало время!

Т Татьяна Добро пожаловать в Сирмионе Красивое место. Интересная экскурсия. Иннеса прекрасный гид. Рекомендую.

M Marija Добро пожаловать в Сирмионе Отличная экскурсия. Насыщенная, много познавательного на любой вкус. Инесса отвечала на все вопросы, видно, что человек профессионал в своем деле. Пунктуальная. Очень рекомендую!

В Виктория Сирмионе - жемчужина озера Гарда Нам очень понравилась экскурсия! Гид владеет большим объемом информации и преподносит ее легко и интересно. Быстро подстраивается под планы туристов.