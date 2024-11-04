В одном из самых красивых мест северной Италии находится небольшая долина, возникшая в результате схода ледников.
Эта зона, утопающая в зелени виноградников и оливковых рощ, называется Лугана (от латинского lucus — лес) и славится неповторимым белым вином.
Я приглашаю вас на одну из виноделен — окунуться в процесс производства благородного напитка и попробовать его лучшие сорта.
Эта зона, утопающая в зелени виноградников и оливковых рощ, называется Лугана (от латинского lucus — лес) и славится неповторимым белым вином.
Я приглашаю вас на одну из виноделен — окунуться в процесс производства благородного напитка и попробовать его лучшие сорта.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Перед нами распахнёт двери одна из лучших виноделен! Гостеприимные хозяева покажут виноградники и производственные помещения, где рождается золотистого цвета вино.
Вы узнаете:
- Как возникло виноградарство на озере Гарда
- Из винограда какой лозы делается неповторимое вино Лугана
- Как и когда собирают урожай
- В чём секрет производства граппы, сухих и игристых вин
- Какие бокалы лучше подходят для разных вин
Вы попробуете:
- Lugana DOC 13% (белое неигристое)
- Rocheta 13% (белое неигристое)
- Lugana DOC Zonafranca 13,5 % (белое неигристое)
- Rosè Rosaspina 13% (розовое неигристое)
- Нарезки и сыры
Во время дегустации вы научитесь делать органолептический анализ вина, изучите некоторые из 116 терминов, которые применяют итальянские сомелье, разберётесь, какие сыры и нарезки лучше подходят к определенному вину и получите ответ на самый популярный вопрос — а нужен ли вообще декантер?
Организационные детали
- В стоимость входит экскурсия по винодельне и услуги гида-сомелье
- Дегустация оплачивается отдельно — €40/чел. В цену входят 4 типа вина, мясные нарезки и сыры
- Программа 18+
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Дезенцано-дель-Гарда или Сирмионе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса — ваш гид в Сирмионе
Провела экскурсии для 463 туристов
Ciao a tutti! Приветствую всех! Меня зовут Инесса. Я гид по озеру Гарда, Вероне и Брешии. Живу в Италии с 1998 года. Увлекаюсь историей античного Рима и Средневековья, искусством эпохи Возрождения. Я гурман — разбираюсь в винах и люблю итальянскую кухню. Обожаю оперу. На моих экскурсиях не бывает скучно, вы окунётесь в водоворот итальянской истории и жизни.Задать вопрос
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