Водная прогулка
Стреза и острова. Озерo Маджиоре. Экскурсия из Милана. группа
Начало: Милан. Центральный вокзал
«ОЗЕРО МАДЖОРЭ, его самая южная точка,находится 80 м»
Расписание: все дни недели после 10.00
€110 за человека
Билеты
Озеро Маджоре (билет включён)
Начало: Https://maps. app. goo. gl/wZgiYxqPwZcTxzFAA 45°28...
«На остров Isola Bella курсируют регулярные экскурсионные катера, позволяя насладиться красотой озера и окружающих пейзажей»
Расписание: Еженедельно, по воскресениям
1 мар в 13:30
8 мар в 13:30
€111 за билет
Билеты
По озеру Маджоре - на Изола Белла
Увидеть великолепный дворец и сады Борромео в поездке из Стрезы (билеты включены)
Начало: В Стрезе
«Водная прогулка по озеру Маджоре»
5 апр в 13:30
12 апр в 13:30
€111 за билет
