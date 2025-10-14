Это увлекательное путешествие по Сицилии предлагает посетить живописный Кастильоне-ди-Сицилия с его средневековым монастырём-музеем.
Прогулка по реке Алькантара подарит незабываемые впечатления, а обед в местной траттории или на винодельне с дегустацией вин
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Средневековый город
- 🌊 Прогулка по реке
- 🍷 Дегустация вин
- 🚗 Комфортное путешествие
- 🍝 Настоящая сицилийская кухня
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Кастильоне-ди-Сицилия
- Средневековый мужской монастырь-музей
- Река Алькантара
Описание экскурсии
- Кастильоне-ди-Сицилия — горная живописная коммуна с интересной историей, уютными улочками и черепичными крышами. Здесь вы почувствуете дух колоритной деревенской Сицилии.
- Средневековый мужской монастырь-музей — в его стенах настоятель, доктор наук, изготавливает косметические и целебные крема, эссенции и ликёры по древним рецептам. По желанию вы сможете купить некоторые средства.
- Река Алькантара — популярный маршрут для комфортной водной прогулки. Здесь находится известный геологический и ботанический парк Сицилии с живописными пейзажами. По желанию в речке можно искупаться.
- Обед в местной траттории или на винодельне с дегустацией вин — вас ждут сыры, колбасы, домашний горячий хлеб с оливковым маслом и специями, макароны и мясо на гриле. Вот она истинная жизнь сицилийцев!
- Интересные рассказы — о быте местных жителей, их традициях, секретах национальной кухни и истории Сицилии.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Ford Focus SW.
- Можно арендовать машину класса люкс за доплату. Подробности обсудим в переписке.
- Также можно провести экскурсию на автомобиле путешественников. Её стоимость составит €250.
- В тёплое время года, если вы планируете искупаться, возьмите с собой купальные принадлежности. Также рекомендую взять резиновые тапочки для прогулки вдоль речки.
Дополнительные расходы:
- входной билет к горной речке — €10 за чел.
- входной билет в музей — €4 за чел.
- обед на винодельне — от €45 за чел. или обед в траттории — от €25 за чел. Напишите заранее гиду — необходима бронь.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Таормине, Джардини-Наксосе или пригороде по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Таормине
Провела экскурсии для 30 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Я блестящий рассказчик и эрудированный человек с интересной подачей информации. Профессиональный гид с богатым опытом. Имею два высших образования: краевед и педагог-историк. Мне выпала огромная удачаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
NATALJA
14 окт 2025
Увлекательная экскурсия, грамотно составлен маршрут. Инна, профессионал своего дела. Такие гиды, в наше время, большая редкость (основываюсь на свой долголетний опыт путешествий). Рассказ о истории, природных особенностях острова и современной
P
Petr
15 июл 2025
Спасибо большое, Инне, за прекрасную экскурсию, рассказ. Очень интересная и насыщенна программа. Инна, очень светлый и добрый человек! Мы остались под приятными впечатлениями. Желаем Вам благодарных гостей. Сицилия в нашем сердце! Будем скучать, до новых встреч!
Ю
Юлия
8 июл 2025
Очень интересная экскурсия!
Природа, вкусная еда и местная Сицилия.
Инна прекрасный гид, все было на одном дыхании и профессионально.
Инна хорошо спланировала и продумала до мелочей наш маршрут, а самое важное что она организовала все под наши пожелания.
Побывали на винограднике и на Этне, несмотря на жару все очень понравилось.
Спасибо ей за незабываемые эмоции)))
Очень рекомендую!
Входит в следующие категории Таормины
