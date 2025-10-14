жизни сицилийцев, все это увлекало и было полезным. Знакомство с сицилийской кухней прошло в милом ресторанчике деревушки Кастильоне-де-Сицилия. Гостепримный хозяин, домашняя обстановка, вкусная еда. . Удивил небольшой,мужской монастырь, с одним настоятелем. Покидали монастырь под звон колоколов и музыку AVE MARIA. Это было волшебно и незабываемо. До новых встреч на прекрасном острове!

Спасибо большое, Инне, за прекрасную экскурсию, рассказ. Очень интересная и насыщенна программа. Инна, очень светлый и добрый человек! Мы остались под приятными впечатлениями. Желаем Вам благодарных гостей. Сицилия в нашем сердце! Будем скучать, до новых встреч!

Ю Юлия

Очень интересная экскурсия!

Природа, вкусная еда и местная Сицилия.

Инна прекрасный гид, все было на одном дыхании и профессионально.

Инна хорошо спланировала и продумала до мелочей наш маршрут, а самое важное что она организовала все под наши пожелания.

Побывали на винограднике и на Этне, несмотря на жару все очень понравилось.

Спасибо ей за незабываемые эмоции)))

Очень рекомендую!