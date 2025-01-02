2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Триест - архитектурная песня с многоголосьем стилей. Узнайте историю и современную жизнь города на экскурсии по его главным достопримечательностям
Завтра в 09:30
17 янв в 09:30
€160 за всё до 12 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Триест: индивидуальная экскурсия
Триест - столица Фриули-Венеция-Джулия, где вы узнаете о его римском прошлом, австро-венгерском наследии и архитектурных шедеврах
Начало: На площади Piazza Unità d’Italia
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€150 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Триест - перекрёсток культур и традиций
Обзорная экскурсия по столице итальянского региона Фриули-Венеция-Джулия
17 янв в 12:30
18 янв в 09:30
€140 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений2 января 2025Классная экскурсия! Спасибо
- ННаталья17 ноября 2024Супер гид!!!!советую
- ТТамара16 ноября 2024нам очень понравилось! интересно, много разной информации, как исторической так и современной.
- ССергей20 октября 2024Клемен отличный экскурсовод. Провел доя нас интересную и увлекательную экскурсию по Триесту. Рекомендую всем.
- ММарина9 октября 2024Сегодня 9 октября состоялась наша встреча с гидом Трипстера Аленой. Она провела увлекательную и познавательную экскурсию. Алена учла все наши
Ответы на вопросы от путешественников по Триесту в категории «Самое главное»
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Сколько стоит экскурсия по Триесту в январе 2025
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