Увидеть самое главное в Триесте

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Триесте на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Пешая
40 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Триест - архитектурная песня с многоголосьем стилей. Узнайте историю и современную жизнь города на экскурсии по его главным достопримечательностям
Завтра в 09:30
17 янв в 09:30
160 за всё до 12 чел.
Добро пожаловать в Триест
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Триест: индивидуальная экскурсия
Триест - столица Фриули-Венеция-Джулия, где вы узнаете о его римском прошлом, австро-венгерском наследии и архитектурных шедеврах
Начало: На площади Piazza Unità d’Italia
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
150 за всё до 10 чел.
Триест - перекрёсток культур и традиций
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Триест - перекрёсток культур и традиций
Обзорная экскурсия по столице итальянского региона Фриули-Венеция-Джулия
17 янв в 12:30
18 янв в 09:30
140 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    2 января 2025
    Добро пожаловать в Триест
    Классная экскурсия! Спасибо
  • Н
    Наталья
    17 ноября 2024
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Супер гид!!!!советую
  • Т
    Тамара
    16 ноября 2024
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    нам очень понравилось! интересно, много разной информации, как исторической так и современной.
  • С
    Сергей
    20 октября 2024
    Добро пожаловать в Триест
    Клемен отличный экскурсовод. Провел доя нас интересную и увлекательную экскурсию по Триесту. Рекомендую всем.
  • М
    Марина
    9 октября 2024
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Сегодня 9 октября состоялась наша встреча с гидом Трипстера Аленой. Она провела увлекательную и познавательную экскурсию. Алена учла все наши
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    пожелания. Много и с интересом рассказывала о многовековой жизни Стамбула. Прочтение истории Аленой будет понятно и детям и взрослым. Каждый из нас взял для себя что то новое. Мы узнали и полюбили этот город еще больше. Всем рекомендуем Алену как замечательного человека и профессионального гида.

Ответы на вопросы от путешественников по Триесту в категории «Самое главное»

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Сколько стоит экскурсия по Триесту в январе 2025
Сейчас в Триесте в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 160. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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