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пожелания. Много и с интересом рассказывала о многовековой жизни Стамбула. Прочтение истории Аленой будет понятно и детям и взрослым. Каждый из нас взял для себя что то новое. Мы узнали и полюбили этот город еще больше. Всем рекомендуем Алену как замечательного человека и профессионального гида.