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Экскурсии в Триесте

Найдено 5 экскурсий в Триесте на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Пешая
2 часа
65 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Полюбоваться архитектурным многообразием и познакомиться с богатой историей и традициями города
11 авг в 09:00
18 авг в 12:00
от €200 за всё до 6 чел.
Сладкий секрет Триеста
Пешая
1.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сладкий секрет Триеста
Душевная прогулка по Триесту, посвященная любви и истории города. Памятники, площади, набережные и дегустация местных сладостей ждут вас
Начало: На первом мосту Большого канала
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:30
от €190 за всё до 6 чел.
Мирамаре. Обозревая море
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мирамаре. Обозревая море
Индивидуальная экскурсия по замку и парку Триеста. Узнайте историю Фердинанда и Шарлотты в уникальном месте на берегу Адриатики
11 авг в 09:00
18 авг в 12:00
от €200 за всё до 6 чел.
Триест - перекрёсток культур и традиций
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Триест - перекрёсток культур и традиций
Триест - город, где встречаются культуры и истории. Узнайте о знаменитых людях, живших здесь, и насладитесь легендарным местным кофе
17 авг в 13:00
18 авг в 09:00
от €180 за всё до 6 чел.
Триест - перекресток культур и традиций
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Триест - перекресток культур и традиций
Начало: Пьяцца Унита д’Италия
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
€240 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Alevtina
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Спасибо большое Елене! Мы очень долго согласовывали время из того что осталось у нее))) Но! Елена нас направила самостоятельно в
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отличное место к замку и потом мы уже смогли насладится ее рассказами про город Триест. Елена - невероятная женщина и гид! Очень интересно, познавательно и весело было!
И да, наши бамбины (Джовани младший) на вечернем опросе очень многое рассказали про экскурсию и город! Плантации отменяются)

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Анна
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Елена - прекрасная рассказчица, великолепно знающая материал. Умеет влюблять в город и взрослых, и детей! Несмотря на то, что мы
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опоздали на экскурсию, смогла перестроить маршрут так, чтобы мы все успели, причем без спешки. Отдельное спасибо за своевременную кофепаузу (и в таком роскошном месте!) и посещение сербской церкви (очень душевно!)!!! Триест открылся нам и заиграл яркими красками благодаря гиду! Однозначно рекомендую!

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Ю
Сладкий секрет Триеста
Были на экскурсии с Ларисой. Узнали много нового и интересного из истории Триеста. Увидили много новых и вкусных мест! Получили
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огромное удовольствие и от общения с Ларисой и от тех сладких секретов, которые она нам открыла! Подростки, которые скептически были настроены перед экскурсией, остались очень довольны!

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Gene
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Отличная экскурсия и очень знающий интересный гид.
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Наталья
Триест - перекрёсток культур и традиций
У нас была экскурсия по городу Триест с круизного лайнера. Экскурсию Юлия провела очень профессионально!!! структурированная, легко поданная интересная информация
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по истории города Триест. Город красивый, с богатой историей, но без экскурсовода вы будете просто ходить и смотреть, а там каждое (к слову очень красивые здания) с историей! Юлия профессионал! Мы были с детьми подростками и мамой (75лет), но все остались довольны и с представлением о городе! однозначно рекомендую!!! мы в счастье, что посетили Триест! Благодарим Юлия.

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E
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Прекрасная профессиональная Елена!
Спасибо за новые впечатления и интерес к своему делу!
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Ю
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Отличная экскурсия!
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С
Сладкий секрет Триеста
Редко встречаются экскурсоводы, которые не просто проводят экскурсию, а создают настоящее путешествие в историю и душу города. К тому же
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Лариса очень красивая, стильная и харизматичная женщина, рядом с которой приятно находиться.

Экскурсия с Ларисой стала одним из самых ярких впечатлений от Триеста.

Очень интересно, познавательно и при этом легко. Чувствуется, что Лариса искренне любит этот город и умеет передать эту любовь своим гостям. Благодаря ей мы увидели Триест не только глазами туристов, но и глазами человека, который знает и чувствует его историю, характер и атмосферу.

Лариса рассказала множество интересных фактов и историй о городе, показала необычные места, которые мы сами никогда бы не нашли, подсказала, где вкусно поесть, что обязательно попробовать, куда заглянуть за настоящей атмосферой Триеста и даже где лучше всего встретить закат.

Отдельно хочется отметить её чувство юмора. Лариса весёлая, остроумная, лёгкая в общении, с тонким интеллектом и прекрасной подачей материала. Время пролетело совершенно незаметно.

Огромное спасибо за этот день и за то, что помогли нам полюбить Триест так же, как любите его вы!

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Р
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Елена - замечательный гид, прекрасно знает город, его историю и традиции, обладает обалденным чувством умора.
Очень нам понравился Триест, уверенны блягодаря Елене. Спасибо!
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М
Триест: итальянский, австрийский и словенский
экскурсия прошла очень интересно, содержательно и с юмором! Видно, что Елена влюблена в свой город и соответственно в свою работу.
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Всего 89 отзывов в Триесте

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Ответы на вопросы от путешественников по Триесту

Самые популярные экскурсии в Триесте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Триест: итальянский, австрийский и словенский;
  2. Сладкий секрет Триеста;
  3. Мирамаре. Обозревая море;
  4. Триест - перекрёсток культур и традиций;
  5. Триест - перекресток культур и традиций.
Сколько стоит экскурсия по Триесту в августе 2026
Сейчас в Триесте можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 180 до 240. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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