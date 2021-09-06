Е Елена 5

Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо Елене! Чуткий и заботливый человек. Прекрасный гид. Мы были с детьми-подростками, это сложная категория, их трудно увлечь, но Елене это удалось, влюбила детей в Триест. Мы передвигались медленно, Елена информацией не перегружала, но было понятно, что на чисто «взрослой» экскурсии содержания и дат было бы больше. У гида глубокие познания, и она любит то, что делает. Особенно тронуло, что Елена заранее (на после экскурсии) заказала нам столик на обед в отличной траттории.