Экскурсии Триеста

Все экскурсии в Триесте

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Триесте – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 16 ⭐ отзывов, цены от €110. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Триесте почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Индивидуальная экскурсия
5
14
130
за 1-10 чел.
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Полюбоваться архитектурным многообразием и познакомиться с богатой историей и традициями города
Мирамаре. Обозревая море
Индивидуальная экскурсия
5
2
1ч 30м
110
за 1-10 чел.
Мирамаре. Обозревая море
Экскурсия по прекрасному средневековому замку и драматическая история его титулованных хозяев
Сладкий секрет Триеста
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
130
за 1-10 чел.
Сладкий секрет Триеста
Продегустировать типичные городские сладости и услышать невероятные истории любви

Последние отзывы «Экскурсии Триеста»

  • Отзыв на: Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Е
    Елена
    6 сентября 2021
    5
    Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо Елене! Чуткий и заботливый человек. Прекрасный гид. Мы были с детьми-подростками, это сложная категория, их трудно увлечь, но Елене это удалось, влюбила детей в Триест. Мы передвигались медленно, Елена информацией не перегружала, но было понятно, что на чисто «взрослой» экскурсии содержания и дат было бы больше. У гида глубокие познания, и она любит то, что делает. Особенно тронуло, что Елена заранее (на после экскурсии) заказала нам столик на обед в отличной траттории.
  • Отзыв на: Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Е
    Екатерина
    12 августа 2021
    5
    Отличная экскурсия по Триесту, Елена отлично знает историю города и умеет о ней рассказать;) надеюсь, мы еще вернёмся и погуляем по этому красивому городу…
  • Отзыв на: Мирамаре. Обозревая море
    Н
    Наталья
    10 сентября 2020
    5
    Экскурсия очень понравилась. Гид Елена с энтузиазмом подавала материал, была видна её влюблённость в город. Рекомендуем.
  • Отзыв на: Мирамаре. Обозревая море
    Г
    Галина
    25 ноября 2019
    5
    Спасибо большое, что так оперативно настроили экскурсию под наши пожелания и с удовольствием открывали для нас местные изюминки! Кофе с горячим шоколадом - любовь навсегда)))
  • Отзыв на: Триест: итальянский, австрийский и словенский
    А
    Анна
    4 ноября 2019
    5
    Все прошло отлично.
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