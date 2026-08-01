Индивидуальная
до 6 чел.
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Полюбоваться архитектурным многообразием и познакомиться с богатой историей и традициями города
11 авг в 09:00
18 авг в 12:00
от €200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сладкий секрет Триеста
Душевная прогулка по Триесту, посвященная любви и истории города. Памятники, площади, набережные и дегустация местных сладостей ждут вас
Начало: На первом мосту Большого канала
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:30
от €190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мирамаре. Обозревая море
Индивидуальная экскурсия по замку и парку Триеста. Узнайте историю Фердинанда и Шарлотты в уникальном месте на берегу Адриатики
11 авг в 09:00
18 авг в 12:00
от €200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Триест - перекрёсток культур и традиций
Триест - город, где встречаются культуры и истории. Узнайте о знаменитых людях, живших здесь, и насладитесь легендарным местным кофе
17 авг в 13:00
18 авг в 09:00
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Триест - перекресток культур и традиций
Начало: Пьяцца Унита д’Италия
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
€240 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Спасибо большое Елене! Мы очень долго согласовывали время из того что осталось у нее))) Но! Елена нас направила самостоятельно в
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Елена - прекрасная рассказчица, великолепно знающая материал. Умеет влюблять в город и взрослых, и детей! Несмотря на то, что мы
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Ю
Были на экскурсии с Ларисой. Узнали много нового и интересного из истории Триеста. Увидили много новых и вкусных мест! Получили
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Отличная экскурсия и очень знающий интересный гид.
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У нас была экскурсия по городу Триест с круизного лайнера. Экскурсию Юлия провела очень профессионально!!! структурированная, легко поданная интересная информация
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E
Прекрасная профессиональная Елена!
Спасибо за новые впечатления и интерес к своему делу!
Спасибо за новые впечатления и интерес к своему делу!
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Ю
Отличная экскурсия!
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С
Редко встречаются экскурсоводы, которые не просто проводят экскурсию, а создают настоящее путешествие в историю и душу города. К тому же
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Р
Елена - замечательный гид, прекрасно знает город, его историю и традиции, обладает обалденным чувством умора.
Очень нам понравился Триест, уверенны блягодаря Елене. Спасибо!
Очень нам понравился Триест, уверенны блягодаря Елене. Спасибо!
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М
экскурсия прошла очень интересно, содержательно и с юмором! Видно, что Елена влюблена в свой город и соответственно в свою работу.
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Всего 89 отзывов в Триесте
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Ответы на вопросы от путешественников по Триесту
Самые популярные экскурсии в Триесте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Сколько стоит экскурсия по Триесту в августе 2026
Сейчас в Триесте можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 180 до 240. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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