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Лариса очень красивая, стильная и харизматичная женщина, рядом с которой приятно находиться.



Экскурсия с Ларисой стала одним из самых ярких впечатлений от Триеста.



Очень интересно, познавательно и при этом легко. Чувствуется, что Лариса искренне любит этот город и умеет передать эту любовь своим гостям. Благодаря ей мы увидели Триест не только глазами туристов, но и глазами человека, который знает и чувствует его историю, характер и атмосферу.



Лариса рассказала множество интересных фактов и историй о городе, показала необычные места, которые мы сами никогда бы не нашли, подсказала, где вкусно поесть, что обязательно попробовать, куда заглянуть за настоящей атмосферой Триеста и даже где лучше всего встретить закат.



Отдельно хочется отметить её чувство юмора. Лариса весёлая, остроумная, лёгкая в общении, с тонким интеллектом и прекрасной подачей материала. Время пролетело совершенно незаметно.



Огромное спасибо за этот день и за то, что помогли нам полюбить Триест так же, как любите его вы!