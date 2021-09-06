Все экскурсии в Триесте
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Триесте – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 16 ⭐ отзывов, цены от €110. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Триесте почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-10 чел.
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Полюбоваться архитектурным многообразием и познакомиться с богатой историей и традициями города
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€110
за 1-10 чел.
Мирамаре. Обозревая море
Экскурсия по прекрасному средневековому замку и драматическая история его титулованных хозяев
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€130
за 1-10 чел.
Сладкий секрет Триеста
Продегустировать типичные городские сладости и услышать невероятные истории любви
Последние отзывы «Экскурсии Триеста»
- ЕЕлена6 сентября 2021Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо Елене! Чуткий и заботливый человек. Прекрасный гид. Мы были с детьми-подростками, это сложная категория, их трудно увлечь, но Елене это удалось, влюбила детей в Триест. Мы передвигались медленно, Елена информацией не перегружала, но было понятно, что на чисто «взрослой» экскурсии содержания и дат было бы больше. У гида глубокие познания, и она любит то, что делает. Особенно тронуло, что Елена заранее (на после экскурсии) заказала нам столик на обед в отличной траттории.
- ЕЕкатерина12 августа 2021Отличная экскурсия по Триесту, Елена отлично знает историю города и умеет о ней рассказать;) надеюсь, мы еще вернёмся и погуляем по этому красивому городу…
- Отзыв на: Мирамаре. Обозревая мореННаталья10 сентября 2020Экскурсия очень понравилась. Гид Елена с энтузиазмом подавала материал, была видна её влюблённость в город. Рекомендуем.
- Отзыв на: Мирамаре. Обозревая мореГГалина25 ноября 2019Спасибо большое, что так оперативно настроили экскурсию под наши пожелания и с удовольствием открывали для нас местные изюминки! Кофе с горячим шоколадом - любовь навсегда)))
- ААнна4 ноября 2019Все прошло отлично.