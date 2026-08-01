12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы осмотрим основные достопримечательности центра: погрузимся в атмосферу Австро-Венгерской Империи на площади Унита Д’Италия и перенесемся в Римскую эпоху, поднявшись на холм Сан Джусто. Зайдем в Старый город через ворота I века нашей эры и пройдемся по аристократическому кварталу Борго Терезиано, обрамляющему Большой канал, построенный при Марии Терезии Австрийской. Вы увидите Биржевую площадь и здание театра им. Джузеппе Верди — почти точную копию Миланского Ла Скала, Римскую базилику и амфитеатр. Мы пройдемся по стенам крепости и поговорим об истории, архитектуре, образовании и развитии города, его экономическом расцвете, религиозных конфессиях, еврейском гетто, культуре и гастрономических традициях.
Организационные детали
На холм мы поднимаемся на специальном лифте
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Триесте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 629 туристов
Дорогие гости, я лицензированный гид по региону Фриули Венеция Джулия, региону трех границ — итальянской, австрийской и словенской. Приглашаю вас в путешествие по: древнеримской Аквилее; средневековой Удине времен Венецинского могущества; читать дальшеуменьшить
Триесту, Гориции и изящному Порденону. Я покажу вам старые замки и расскажу истории их владельцев. Личное знакомство с принцами и графами откроет нам двери в приемные залы, винные погреба и парки. Гарантирую вам эстетическое наслаждение от архитектурных шедевров, а также захватывающие дух горные и морские пейзажи. Мои экскурсии адресованы русскоязычным туристам, а также гостям, говорящим на итальянском и английском. Не стесняйтесь написать для получения дополнительной информации.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Alevtina
Спасибо большое Елене! Мы очень долго согласовывали время из того что осталось у нее))) Но! Елена нас направила самостоятельно в отличное место к замку и потом мы уже смогли насладится читать дальшеуменьшить
ее рассказами про город Триест. Елена - невероятная женщина и гид! Очень интересно, познавательно и весело было! И да, наши бамбины (Джовани младший) на вечернем опросе очень многое рассказали про экскурсию и город! Плантации отменяются)
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Анна
Елена - прекрасная рассказчица, великолепно знающая материал. Умеет влюблять в город и взрослых, и детей! Несмотря на то, что мы опоздали на экскурсию, смогла перестроить маршрут так, чтобы мы все читать дальшеуменьшить
успели, причем без спешки. Отдельное спасибо за своевременную кофепаузу (и в таком роскошном месте!) и посещение сербской церкви (очень душевно!)!!! Триест открылся нам и заиграл яркими красками благодаря гиду! Однозначно рекомендую!
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Р
Раиса
Елена - замечательный гид, прекрасно знает город, его историю и традиции, обладает обалденным чувством умора. Очень нам понравился Триест, уверенны блягодаря Елене. Спасибо!
Елена
Ответ организатора:
Раиса, спасибо за отзыв! Я очень рада, что вам понравился Триест! Приезжайте ещё ♡
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Gene
Отличная экскурсия и очень знающий интересный гид.
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E
Elena
Прекрасная профессиональная Елена! Спасибо за новые впечатления и интерес к своему делу!
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Роман
Спасибо Елене за столь разностороннее знакомство с Триестом, этим городом на стыке эпох и культур. Было очень познавательно и интересно. Узнал для себя много нового. Особое спасибо за гастрономические рекомендации по местной кухне.
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