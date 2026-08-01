12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Триест — архитектурная песня, разбитая на многоголосье. Барокко, неоклассика, либерти: все смешалось в самом богатом городе-салоне 18-19 веков. На экскурсии мы разберемся в представленном разнообразии стилей, поговорим об истории и современной жизни этого удивительного города.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Переплетение культур

Мы осмотрим основные достопримечательности центра: погрузимся в атмосферу Австро-Венгерской Империи на площади Унита Д’Италия и перенесемся в Римскую эпоху, поднявшись на холм Сан Джусто. Зайдем в Старый город через ворота I века нашей эры и пройдемся по аристократическому кварталу Борго Терезиано, обрамляющему Большой канал, построенный при Марии Терезии Австрийской. Вы увидите Биржевую площадь и здание театра им. Джузеппе Верди — почти точную копию Миланского Ла Скала, Римскую базилику и амфитеатр. Мы пройдемся по стенам крепости и поговорим об истории, архитектуре, образовании и развитии города, его экономическом расцвете, религиозных конфессиях, еврейском гетто, культуре и гастрономических традициях.

Организационные детали

На холм мы поднимаемся на специальном лифте