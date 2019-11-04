12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Триест, на мой взгляд, один из самых интересных городов, не только Италии, но и всей Европы. Его свободная натура чувствуется сразу, как только ты оказываешься здесь. Во всем виноваты История и География. Сначала римляне, иногда, не надолго, венецианцы с французами, потом, надолго, австрийцы, объявившие Триест городом свободной торговли, и снова Италия. И все это на границе со Словенией и, через небольшое расстояние по морю, с Хорватией. Этот пограничный мир сбивает с толку и дарит целую гамму противоречивых, но восторженных чувств.

Программа

Мы посетим основные достопримечательности центра. Погрузимся в атмосферу Австро-Венгерской Империи на площади Унита Д’Италия. Зайдем в Старый город, через Римские ворота (I век нашей эры), пройдемся по аристократическому кварталу Борго Терезиано, обрамляющему Большой канал, который был построен во времена правления Марии Терезии Австрийской. Вы увидите Piazza della Borsa (Биржевая площадь), здание театра им. Джузеппе Верди — почти точную копию Миланского Ла Скала. Мы поднимемся на холм Сан Джусто — центр зарождения городской жизни еще в Римскую эпоху. Я покажу вам Римскую базилику и амфитеатр. Мы пройдемся по стенам крепости Замка Сан Джусто.

Вы услышите истории об образовании и развитии города, о его экономическом расцвете, о религии, о еврейском гетто, о Старом городе, о культуре и гастрономических традициях.