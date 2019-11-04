12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Триест: итальянский, австрийский и словенский

Архитектурное многообразие, богатая история и традиции города

Elena
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Elena – ваш гид
Триест — архитектурная песня, разбитая на многоголосье.

Барокко, Неоклассика, Либерти.

Все смешалось в самом богатом городе-салоне 18-19 веков — на экскурсии мы разберемся в представленном разнообразии стилей, поговорим о истории и современной жизни этого удивительного города.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии12 отзывов
5
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Триест: итальянский, австрийский и словенский

Триест, на мой взгляд, один из самых интересных городов, не только Италии, но и всей Европы. Его свободная натура чувствуется сразу, как только ты оказываешься здесь. Во всем виноваты История и География. Сначала римляне, иногда, не надолго, венецианцы с французами, потом, надолго, австрийцы, объявившие Триест городом свободной торговли, и снова Италия. И все это на границе со Словенией и, через небольшое расстояние по морю, с Хорватией. Этот пограничный мир сбивает с толку и дарит целую гамму противоречивых, но восторженных чувств.

Программа

Мы посетим основные достопримечательности центра. Погрузимся в атмосферу Австро-Венгерской Империи на площади Унита Д’Италия. Зайдем в Старый город, через Римские ворота (I век нашей эры), пройдемся по аристократическому кварталу Борго Терезиано, обрамляющему Большой канал, который был построен во времена правления Марии Терезии Австрийской. Вы увидите Piazza della Borsa (Биржевая площадь), здание театра им. Джузеппе Верди — почти точную копию Миланского Ла Скала. Мы поднимемся на холм Сан Джусто — центр зарождения городской жизни еще в Римскую эпоху. Я покажу вам Римскую базилику и амфитеатр. Мы пройдемся по стенам крепости Замка Сан Джусто.

Вы услышите истории об образовании и развитии города, о его экономическом расцвете, о религии, о еврейском гетто, о Старом городе, о культуре и гастрономических традициях.

Организационные детали

  • На холм подниматься пешком не очень легко, поэтому, если вы на своем транспорте, можно встретиться уже там. В случае заказа экскурсии, я напишу подробно, как туда проехать.
  • Если вы не на машинах и с детишками, нам будет что посмотреть и на равнине. Для детей я провожу мини-викторины во время экскурсии. И предупреждаю сразу, тому, кто ответит на вопросы очень хорошо, придется получить приз… Звучит угрожающе? Вот и хорошо. Мы же в вольном городе!
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Триест: итальянский, австрийский и словенский

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Elena
Elena
Дорогие гости, я лицензированный гид по региону Фриули Венеция Джулия, региону трех границ — итальянской, австрийской и словенской. Приглашаю вас в путешествие по: древнеримской Аквилее; средневековой Удине времен Венецинского могущества; Триесту, Гориции и изящному Порденону. Я покажу вам старые замки и расскажу истории их владельцев. Личное знакомство с принцами и графами откроет нам двери в приемные залы, винные погреба и парки. Гарантирую вам эстетическое наслаждение от архитектурных шедевров, а также захватывающие дух горные и морские пейзажи. Мои экскурсии адресованы русскоязычным туристам, а также гостям, говорящим на итальянском и английском. Не стесняйтесь написать для получения дополнительной информации.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 ноября 2019
Все прошло отлично.
15 сентября 2019
Елена обаятельный, знающий человек. Мы прекрасно провели время в Триесте в ее обществе. Замечательная Экскурсия. Елена очень заботлива и внимательна. Заранее предложила варианты встречи, места парковки, все предусмотрела. Спасибо огромное!
12 августа 2019
Елена очень жизнерадостный и энергичный человек. Много знает об истории города. Экскурсия была очень познавательной и интересной. Даже подростки были в восторге!
19 июня 2019
Елена очень живой и неравнодушный рассказчик. Экскурсия комфортно насыщена историческими фактами и культурными справками. Легко, познавательно и ОЧЕНЬ приятная сама Елена.
Обязаткльно ещё раз обратимся к ней.
игорь
4 февраля 2019
Нам экскурсия понравилась очень!!
Елена кажется знает больше чем успевает рассказать. Очень внимательна к туристам и профессиональна в своей работе!!!
Елена,спасибо Вам ограмное!!!
24 июля 2018
прекрасно!
20 июня 2018
Мы очень благодарны нашему экскурсовода Елене за интереснейшую экскурсию по Триесту! Надеюсь , что нам ещё удасться воспользоваться услугами Елены и в других городах !
3 сентября 2017
Очень благодарны Елене за проведенную экскурсию по Триесту. Профессионально, эмоционально, познавательно, увлекательно, доброжелательно, с хорошим знанием материала и интересных фактов! Содержание полностью соответствует анонсированной теме экскурсии. Пожалели, что заказали экскурсию в последние дни пребывания в городе. Если бы побывали на экскурсии в первый день, то много чего еще успели посмотреть благодаря рекомендациям Елены. Огромное спасибо, все очень понравилось.
22 января 2017
После подтверждения бронирования, Елена выслала нам четкие и понятные инструкции о месте встречи, а так же информацию, которая могла бы нам пригодится в процессе. В Триесте мы были не первый раз, но однозначно увидели его другими глазами. За что огромное спасибо гиду! Очень интересный и обаятельный рассказчик, и время пролетело совершенно незаметно. Осталось только чувство удовольствия от прекрасно проведенного дня и желание еще раз вернуться. Очень рекомендую!
12 сентября 2016
Очарована Триестом и экскурсоводом. Елена -очень симпатичный человек , умеет представить город с самой выгодной и впечатляющей стороны, делится массой интересных сведений об истории, культуре, нравах и обычаях триестинцев, может порекомендовать потрясающе интересные места в округе. Спасибо тысячу раз.
Ещё 2 отзыва

Elena проводит ещё 1 экскурсию

Мирамаре. Обозревая мореМирамаре. Обозревая мореМирамаре. Обозревая море
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1 отзыв
Экскурсия по прекрасному средневековому замку и драматическая история его титулованных хозяев
Замок из белого камня на берегу синего моря. Мечта любой принцессы. И эта мечта сбылась у принцессы Шарлотты Бельгийской в 1856 году, благодаря ее мужу — Фердинанду Максимильяну Габсбургскому. Во время экскурсии мы прогуляемся по дворцу и погрузимся в водоворот событий из жизни этой королевской четы, начиная со дня знакомства и счастливой свадьбы архидука Австрийского и принцессы Бельгийской и заканчивая драматической развязкой.

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