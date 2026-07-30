Индивидуальные экскурсии в Триесте

Вы увидите памятник императрице Сисси на площади Свободы и узнаете, в честь кого назван район Борго Терезиано. Посетите центральную площадь у моря, погуляете по набережным Большого канала с помпезными дворцами 19 века и заглянете на Биржевую и Театральную площади. И всюду вас будут сопровождать любовные истории о знаменитостях, живших в «прекрасную эпоху» накануне Первой мировой в Европе и приезжавших в Триест каждый в свое время.
Триест на вкус
Гуляя по городу, вы услышите главное правило королев, раскроете, чем занимались жители Триеста в кофейных домах и почему в наши дни они предпочитают пить капучино в рюмке. Кроме того, продегустируете местные сладости и узнаете, где подают самый вкусный в городе горячий шоколад и просекко со свежевыжатым гранатовым соком.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На первом мосту Большого канала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Триесте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 59 туристов
Я Лариса, гид-рассказчик, кофеман и путешественник. Живу в Триесте 10 лет, 6 из них знакомлю с ним путешественников. Мои главные темы на экскурсиях: исторические события и личности, оставившие заметный след читать дальшеуменьшить
в судьбе города. А также кофейная тематика, литературная, музыкальная (опера) и христианская. Мой личный бренд — душевный гид и душевные прогулки. Ни один путеводитель или гаджет еще не научились быть внимательными, артистичными и душевными собеседниками. Ни сопереживать, ни посмеяться с ними нельзя. А у нас с вами это точно получится. До встречи, мои взыскательные путешественники!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Юлия
Были на экскурсии с Ларисой. Узнали много нового и интересного из истории Триеста. Увидили много новых и вкусных мест! Получили огромное удовольствие и от общения с Ларисой и от тех сладких секретов, которые она нам открыла! Подростки, которые скептически были настроены перед экскурсией, остались очень довольны!
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С
Светлана
Редко встречаются экскурсоводы, которые не просто проводят экскурсию, а создают настоящее путешествие в историю и душу города. К тому же Лариса очень красивая, стильная и харизматичная женщина, рядом с которой читать дальшеуменьшить
приятно находиться.
Экскурсия с Ларисой стала одним из самых ярких впечатлений от Триеста.
Очень интересно, познавательно и при этом легко. Чувствуется, что Лариса искренне любит этот город и умеет передать эту любовь своим гостям. Благодаря ей мы увидели Триест не только глазами туристов, но и глазами человека, который знает и чувствует его историю, характер и атмосферу.
Лариса рассказала множество интересных фактов и историй о городе, показала необычные места, которые мы сами никогда бы не нашли, подсказала, где вкусно поесть, что обязательно попробовать, куда заглянуть за настоящей атмосферой Триеста и даже где лучше всего встретить закат.
Отдельно хочется отметить её чувство юмора. Лариса весёлая, остроумная, лёгкая в общении, с тонким интеллектом и прекрасной подачей материала. Время пролетело совершенно незаметно.
Огромное спасибо за этот день и за то, что помогли нам полюбить Триест так же, как любите его вы!
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М
Михаил
Это была лучшая экскурсия из всех, что я когда-либо заказывал. Это не просто "экскурсия по городу", а погружение в совершенно неожиданную историю, где пересекаюся линии стран и судеб, которые трудно читать дальшеуменьшить
себе даже вообразить. За 2 часа Триесте превращается из малоизвестного маленкого городка на севере Италии, в одно из самых удивительных мест Европейской истории, с действующими лицами, чье влияние выходит далеко за пределы Comune di Trieste. Лариса проделала огромную работу и знает то, что вы не прочтете ни одном учебнике или путеводителе.
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Е
Екатерина
Заказывали семейную экскурсию для пяти человек, остались очень довольны! Лариса прекрасный рассказчик, знающий экскурсовод, сумела выбрать и выделить самые интересные и запоминающиеся факты, которые остались в нашей памяти о городе. Подстроилась под наш график, посоветовала чудесный ресторан, выпили прекрасный кофе в центре города, интересно, не скучно, время пролетело! Смело заказывайте экскурсию- не пожалеете! Вам Лариса искренне желаем всего самого хорошего!
Лариса
Ответ организатора:
Как приятно читать отзыв через пару часов после экскурсии!! Благодарю, Екатерина. Привет всей
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Natali
Огромное спасибо Ларисе, утром сделали запрос на вечер и она откликнулись. Провела нам изумительный и душевную экскурсию. Триесте достаточно большой город, Лариса настолько грамотно составила программу, что мы успели посмотреть читать дальшеуменьшить
многие достопримечательности и услышать их историю. Заглянуть в кафе и выпить летний кофе мачиатто. Заглянуть в магазинчик, который предлагает изумительные кофе, ведьмы побывали в европейской столице кофе ☕️. С удовольствием вернулись бы в этот город снова и послушали бы ещё Ларису.
+1
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Олеся
В Триест получилось заехать на один день. Мы путешествуем с мужем, дочкой и собачкой. Решили взять экскурсию Ларисы, так как хотелось именного такой формат, как предлагает она. То есть узнать читать дальшеуменьшить
всё самое интересное от местной жительницы. Тем более Лариса с такой любовью и очень интересно рассказывает о городе! Всё, что было заявлено, мы узнали. И даже больше: много «вкусных» мест и интересных локаций. Однозначно рекомендую эту экскурсию и гида Ларису!