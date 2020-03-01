Индивидуальные экскурсии в Триесте

Что вас ожидает

Свидание с Триестом

Вы увидите памятник императрице Сисси на площади Свободы и узнаете, в честь кого назван район Борго Терезиано. Посетите центральную площадь у моря, погуляете по набережным Большого канала с помпезными дворцами 19 века и заглянете на Биржевую и Театральную площади. И всюду вас будут сопровождать любовные истории о знаменитостях, живших в «прекрасную эпоху» накануне Первой мировой в Европе и приезжавших в Триест каждый в свое время.

Триест на вкус

Гуляя по городу, вы услышите главное правило королев, раскроете, чем занимались жители Триеста в кофейных домах и почему в наши дни они предпочитают пить капучино в рюмке. Кроме того, продегустируете местные сладости и узнаете, где подают самый вкусный в городе горячий шоколад и просекко со свежевыжатым гранатовым соком.