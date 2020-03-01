Индивидуальные экскурсии в Триесте

Свидание с Триестом Вы увидите памятник императрице Сисси на площади Свободы и узнаете, в честь кого назван район Борго Терезиано. Посетите центральную площадь у моря, погуляете по набережным Большого канала с помпезными дворцами 19 века и заглянете на Биржевую и Театральную площади. И всюду вас будут сопровождать любовные истории о знаменитостях, живших в «прекрасную эпоху» накануне Первой мировой в Европе и приезжавших в Триест каждый в свое время.
Триест на вкус Гуляя по городу, вы услышите главное правило королев, раскроете, чем занимались жители Триеста в кофейных домах и почему в наши дни они предпочитают пить капучино в рюмке. Кроме того, продегустируете местные сладости и узнаете, где подают самый вкусный в городе горячий шоколад и просекко со свежевыжатым гранатовым соком.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на первом мосту Большого канала.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я Лариса, гид-рассказчик, кофеман и путешественник. Живу в Триесте 10 лет, 6 из них знакомлю с ним путешественников. Мои главные темы на экскурсиях: исторические события и личности, оставившие заметный след в судьбе города. А также кофейная тематика, литературная, музыкальная (опера) и христианская. Мой личный бренд — душевный гид и душевные прогулки. Ни один путеводитель или гаджет еще не научились быть внимательными, артистичными и душевными собеседниками. Ни сопереживать, ни посмеяться с ними нельзя. А у нас с вами это точно получится. До встречи, мои взыскательные путешественники!
Экскурсия по прекрасному средневековому замку и драматическая история его титулованных хозяев
Замок из белого камня на берегу синего моря. Мечта любой принцессы. И эта мечта сбылась у принцессы Шарлотты Бельгийской в 1856 году, благодаря ее мужу — Фердинанду Максимильяну Габсбургскому. Во время экскурсии мы прогуляемся по дворцу и погрузимся в водоворот событий из жизни этой королевской четы, начиная со дня знакомства и счастливой свадьбы архидука Австрийского и принцессы Бельгийской и заканчивая драматической развязкой.
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