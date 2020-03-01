Индивидуальные экскурсии в Триесте

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Продегустировать типичные городские сладости и услышать невероятные истории любви

Лариса
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Лариса – ваш гид
Вас ждет душевная прогулка, посвященная любви к городу и любви в городе.

Любви, спрятанной в кофейной чашке и программке оперного театра, в поэзии и старинной кондитерской, у памятника губернатору и в меню ресторана от местного жиголо.
130 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на первом мосту Большого канала
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Сладкий секрет Триеста
Сладкий секрет Триеста

Что вас ожидает

Свидание с Триестом
Вы увидите памятник императрице Сисси на площади Свободы и узнаете, в честь кого назван район Борго Терезиано. Посетите центральную площадь у моря, погуляете по набережным Большого канала с помпезными дворцами 19 века и заглянете на Биржевую и Театральную площади. И всюду вас будут сопровождать любовные истории о знаменитостях, живших в «прекрасную эпоху» накануне Первой мировой в Европе и приезжавших в Триест каждый в свое время.

Триест на вкус
Гуляя по городу, вы услышите главное правило королев, раскроете, чем занимались жители Триеста в кофейных домах и почему в наши дни они предпочитают пить капучино в рюмке. Кроме того, продегустируете местные сладости и узнаете, где подают самый вкусный в городе горячий шоколад и просекко со свежевыжатым гранатовым соком.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Сладкий секрет Триеста
Сладкий секрет Триеста
Сладкий секрет Триеста
Сладкий секрет Триеста
Сладкий секрет Триеста

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на первом мосту Большого канала.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лариса
Лариса
Я Лариса, гид-рассказчик, кофеман и путешественник. Живу в Триесте 10 лет, 6 из них знакомлю с ним путешественников. Мои главные темы на экскурсиях: исторические события и личности, оставившие заметный след в судьбе города. А также кофейная тематика, литературная, музыкальная (опера) и христианская. Мой личный бренд — душевный гид и душевные прогулки. Ни один путеводитель или гаджет еще не научились быть внимательными, артистичными и душевными собеседниками. Ни сопереживать, ни посмеяться с ними нельзя. А у нас с вами это точно получится. До встречи, мои взыскательные путешественники!
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