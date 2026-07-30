Индивидуальные экскурсии в Триесте

Вас ждет душевная прогулка по Триесту, посвященная любви к городу и его истории.Вы увидите памятник императрице Сисси, узнаете о районе Борго Терезиано и прогуляетесь по набережным Большого канала. На Биржевой

и Театральной площадях вас будут сопровождать любовные истории о знаменитостях. Также вы узнаете о кофейных традициях Триеста, продегустируете местные сладости и откроете для себя лучшие места для горячего шоколада и просекко. Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Описание экскурсии

Свидание с Триестом

Вы увидите памятник императрице Сисси на площади Свободы и узнаете, в честь кого назван район Борго Терезиано. Посетите центральную площадь у моря, погуляете по набережным Большого канала с помпезными дворцами 19 века и заглянете на Биржевую и Театральную площади. И всюду вас будут сопровождать любовные истории о знаменитостях, живших в «прекрасную эпоху» накануне Первой мировой в Европе и приезжавших в Триест каждый в свое время.

Триест на вкус

Гуляя по городу, вы услышите главное правило королев, раскроете, чем занимались жители Триеста в кофейных домах и почему в наши дни они предпочитают пить капучино в рюмке. Кроме того, продегустируете местные сладости и узнаете, где подают самый вкусный в городе горячий шоколад и просекко со свежевыжатым гранатовым соком.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.