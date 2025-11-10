Арт-экскурсия это хорошая идея, если вы уже были на обзорной экскурсии и вам хочется продолжать изучать прекрасную Венецию дальше. Это своего рода второе свидание с Венецией. Мы прогуляемся по совершенно нестандартному маршруту. Вы узнаете как венецианские мастера эпохи барокко “оживляли” камни. В нашей экскурсии вы узнаете о таких великих художниках как Тинторетто, Тициан, Паоло Веронезе и многих других. Поговорим об уникальных мозаиках Базилики Святого Марка, рассмотрим все детали ее богатого убранства. Важная информация: Мы с Вами:

Поговорим о знаменитых скульпторах и художниках Венеции.

Вы узнаете, что позволило венецианцам возвести город на заболоченной местности.

Вы поймете как исторические события запечатлелись в архитектурных памятниках города.

Разберемся в архитектурных стилях.

Поговорим о карнавальных масках и старинном быте венецианцев.

Заглянем в самые очаровательные венецианские дворики. Венеция уникальна своим богатейшим культурным наследием. Например, это конечно же карнавал, маски, традиционные костюмы.

