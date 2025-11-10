Арт-экскурсия это хорошая идея, если вы уже были на обзорной экскурсии и вам хочется продолжать изучать прекрасную Венецию дальше. Это своего рода второе свидание с Венецией.
Описание экскурсии
Арт-экскурсия это хорошая идея, если вы уже были на обзорной экскурсии и вам хочется продолжать изучать прекрасную Венецию дальше. Это своего рода второе свидание с Венецией. Мы прогуляемся по совершенно нестандартному маршруту. Вы узнаете как венецианские мастера эпохи барокко "оживляли" камни. В нашей экскурсии вы узнаете о таких великих художниках как Тинторетто, Тициан, Паоло Веронезе и многих других. Поговорим об уникальных мозаиках Базилики Святого Марка, рассмотрим все детали ее богатого убранства.
- Поговорим о знаменитых скульпторах и художниках Венеции.
- Вы узнаете, что позволило венецианцам возвести город на заболоченной местности.
- Вы поймете как исторические события запечатлелись в архитектурных памятниках города.
- Разберемся в архитектурных стилях.
- Поговорим о карнавальных масках и старинном быте венецианцев.
Заглянем в самые очаровательные венецианские дворики. Венеция уникальна своим богатейшим культурным наследием. Например, это конечно же карнавал, маски, традиционные костюмы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маршрут
- 1. Церковь в стиле барокко Санта Мария из Назарет, где похоронен последний венецианский Дож
- 2. Великая Скуола Святого Роха, так называемая «Венецианская Секстинская Капелла», которая полностью расписана великим Тинторетто
- 3. Церковь Санта Мария деи Фрари, место где похоронен гениальный Тициан и находится самая знаменитая картина
- 4. Увидим красочные ветрины Ка Макана, где мастера до сих пор производят карнавальные маски
- 5. Музей Академия хранит в себе несметные сокровища живописи и скульптуры
- 6. Наполеоновское Крыло или музей Коррер, сам по себе заслуживает отдельной экскурсии
- 7. Базилика Святого Марка в «венецианско-византийском» стиле
Где начинаем и завершаем?
Начало: Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
Завершение: Площадь Святого Марка, Венеция
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
