4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вам предстоит рассмотреть в деталях 10-15 картин Тициана, ведущего представителя венецианской школы живописи, подробно разобрать истории написания полотен, их библейские и мифологические сюжеты, их темы и художественные особенности. Картины находятся в разных помещениях, поэтому мы будем динамично передвигаться по районам Венеции: Дорсодуро, Сан Марко, Сан Поло и Большому Каналу. А кульминацией творчества Тициана и нашей прогулки станет последнее и неоконченное произведение «Пьета», выставленное в венецианской галерее.
Разобраться в личности художника
На экскурсии вы узнаете о Тициане факты, которые невозможно прочесть ни в одном путеводителе или книге. Я не только расскажу вам о специфике стиля, творческом становлении и личной жизни Тициана, но и поделюсь моим собственным толкованием его картин и анализом творчества венецианского живописца. Вы отыщете глубинную символику в сюжетах картин Тициана, увидите на полотнах доказательства внутренних исканий художника, узнаете о его взаимоотношениях с конкурентами и другом Паоло Веронезе.
В результате вы получите полное представление о роли Тициана в искусстве эпохи Возрождения, станете точнее разбираться в живописи и ближе познакомитесь с неординарной личностью художника.
Кому подойдет эта экскурсия
Любознательным путешественникам, которые хотят разобраться в венецианской живописи и творчестве её главного представителя.
Организационные детали
Многие картины находятся свободном доступе, но есть и полотна, для просмотра которых нужно приобрести входной билет (билеты не входят в стоимость экскурсии): в Галерею Академии, где хранится последняя картина Тициана (10 евро/чел.), и в некоторые церкви (2-3 евро/чел.). Эти места посещаются по вашему желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марко — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1832 туристов
Меня зовут Марко. Я являюсь единственным русскоговорящим венецианцем, который работает экскурсоводом с русскими туристами в Венеции. Благодаря своим огромным познаниям и профессиональной подготовке могу продумать план прогулки, который будет соответствовать вашим требованиям. Я люблю свой город и глубоко изучил его историю, архитектуру, искусство, традиции и особенности в каждой области.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Марко, спасибо Вам за потрясающую экскурсию, я так много узнала о Тициане и истории его жизни, формировании как живописца и интересные факты о картинах. От души рекомендую эту экскурсию с Марко.
Марко
Ответ организатора:
Спасибо Екатерина!)) Я сейчас изучаю новый интересный материал! Приезжайте ещё в Венецию, я хочу Вас удивить!)
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Александра
Идеальный способ открыть для себя Венецию — это экскурсия с гидом Марко, которая станет настоящим открытием. Марко — редкий случай среди экскурсоводов: коренной венецианец, который родился и вырос в этом читать дальшеуменьшить
городе, и его страсть к Венеции ощущается в каждом слове. Это не просто экскурсия, а личный разговор с человеком, для которого лабиринты улочек и плеск лагуны — это повседневная жизнь, а не туристический аттракцион. Для тех, кто не в первый раз в Венеции и любит живопись, рекомендуем 3-часовой тур с Марко "ШедеврыТициана".
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Olga
Побывав в Венеции не раз, мы поняли, что надо концентрироваться на чем-то одном, интересном для себя и выбрали - Тициана! Главный художник Венеции, интересная личность и важная фигура своего времени. читать дальшеуменьшить
В интересной беседе с Марко мы увидели то, о чем читали раньше. Марко смог объяснить, что важно, и что главное в творчестве Тициана, чем отличаются его картины от других художников. К сожалению, собор Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари, где находится могила Тициана, закрылась на проведение свадебной церемонии буквально перед нашим носом! Зато Gallerie dell'Accademia превзошла все ожидания! Спасибо Марко за то, что терпеливо отвечал на наши вопросы. Прекрасно проведённое время!
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E
Ekaterina
Огромное спасибо Марко за экскурсию по шедеврам Тициана! Это такая редкость - встретить не просто экскурсовода, а заинтересованного человека, человека, по-настоящему любящего живопись, искусство, разбирающегося в предмете, настоящего профессионала. Большое читать дальшеуменьшить
удовольствие - навестить сокровища Венеции со знатоком, прекрасным собеседником. Отдельно, как говорится,"снимаю шляпу" перед его знанием русского языка. Очень рекомендую всем тем, кого интересует углубленное знкомоство с Венецией. с ее великими мастерами и произведениями искусства, а не просто "обзорка галопом по европам".
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Е
Елизавета
Марко - просто топ! Уже второй раз постигаю с ним Венецию. Глубокая и системная картина знаний по истории, искусству, основным действующим лицам и про что вообще вся эта великая Венеция. читать дальшеуменьшить
Марко истинный венецианец, и в рассказе появляется миллион историй о прошлом и настоящем от настоящего аборигена островов.
Ах да, Тициан тоже роскошный:) но мы капризничали сильно и в итоге в маршруте появилось несколько точек вместо Академии, и все они восхитительны!
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А
Александр
Экскурсия была интересна не только ценителям Тициана, но и людям, которые ничего о нём не знали. То есть моим детям. Понравилось: Полное погружение в предмет экскурсии, хорошая эмоциональная связь с нами, юмор экскурсовода, знание русского языка. Марко отлично знает своё дело и любит свой город. Нам очень понравилось, искренне рекомендуем всем к посещению.