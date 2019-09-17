4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Картины Тициана в разных уголках Венеции

Вам предстоит рассмотреть в деталях 10-15 картин Тициана, ведущего представителя венецианской школы живописи, подробно разобрать истории написания полотен, их библейские и мифологические сюжеты, их темы и художественные особенности. Картины находятся в разных помещениях, поэтому мы будем динамично передвигаться по районам Венеции: Дорсодуро, Сан Марко, Сан Поло и Большому Каналу. А кульминацией творчества Тициана и нашей прогулки станет последнее и неоконченное произведение «Пьета», выставленное в венецианской галерее.

Разобраться в личности художника

На экскурсии вы узнаете о Тициане факты, которые невозможно прочесть ни в одном путеводителе или книге. Я не только расскажу вам о специфике стиля, творческом становлении и личной жизни Тициана, но и поделюсь моим собственным толкованием его картин и анализом творчества венецианского живописца. Вы отыщете глубинную символику в сюжетах картин Тициана, увидите на полотнах доказательства внутренних исканий художника, узнаете о его взаимоотношениях с конкурентами и другом Паоло Веронезе.

В результате вы получите полное представление о роли Тициана в искусстве эпохи Возрождения, станете точнее разбираться в живописи и ближе познакомитесь с неординарной личностью художника.

Кому подойдет эта экскурсия

Любознательным путешественникам, которые хотят разобраться в венецианской живописи и творчестве её главного представителя.