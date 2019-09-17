4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Картины Тициана в разных уголках Венеции
Вам предстоит рассмотреть в деталях 10-15 картин Тициана, ведущего представителя венецианской школы живописи, подробно разобрать истории написания полотен, их библейские и мифологические сюжеты, их темы и художественные особенности. Картины находятся в разных помещениях, поэтому мы будем динамично передвигаться по районам Венеции: Дорсодуро, Сан Марко, Сан Поло и Большому Каналу. А кульминацией творчества Тициана и нашей прогулки станет последнее и неоконченное произведение «Пьета», выставленное в венецианской галерее.
Разобраться в личности художника
На экскурсии вы узнаете о Тициане факты, которые невозможно прочесть ни в одном путеводителе или книге. Я не только расскажу вам о специфике стиля, творческом становлении и личной жизни Тициана, но и поделюсь моим собственным толкованием его картин и анализом творчества венецианского живописца. Вы отыщете глубинную символику в сюжетах картин Тициана, увидите на полотнах доказательства внутренних исканий художника, узнаете о его взаимоотношениях с конкурентами и другом Паоло Веронезе.
В результате вы получите полное представление о роли Тициана в искусстве эпохи Возрождения, станете точнее разбираться в живописи и ближе познакомитесь с неординарной личностью художника.
Любознательным путешественникам, которые хотят разобраться в венецианской живописи и творчестве её главного представителя.
Многие картины находятся свободном доступе, но есть и полотна, для просмотра которых нужно приобрести входной билет (билеты не входят в стоимость экскурсии): в Галерею Академии, где хранится последняя картина Тициана (10 евро/чел.), и в некоторые церкви (2-3 евро/чел.). Эти места посещаются по вашему желанию.