4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Живописец Тициан по праву считается ведущим представителем венецианской школы Возрождения.На экскурсии вы пройдете по трём районам Венеции, чтобы увидеть его шедевры, понять значение художественных деталей и погрузиться в духовную жизнь

венецианского гения 16 века. Рассмотрите 10-15 картин Тициана, узнайте о его стиле, творческом становлении и личной жизни. Получите полное представление о роли Тициана в искусстве эпохи Возрождения и станьте ближе к великому художнику

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Картины Тициана в разных уголках Венеции

Вам предстоит рассмотреть в деталях 10-15 картин Тициана, ведущего представителя венецианской школы живописи, подробно разобрать истории написания полотен, их библейские и мифологические сюжеты, их темы и художественные особенности. Картины находятся в разных помещениях, поэтому мы будем динамично передвигаться по районам Венеции: Дорсодуро, Сан Марко, Сан Поло и Большому Каналу. А кульминацией творчества Тициана и нашей прогулки станет последнее и неоконченное произведение «Пьета», выставленное в венецианской галерее.

Разобраться в личности художника

На экскурсии вы узнаете о Тициане факты, которые невозможно прочесть ни в одном путеводителе или книге. Я не только расскажу вам о специфике стиля, творческом становлении и личной жизни Тициана, но и поделюсь моим собственным толкованием его картин и анализом творчества венецианского живописца. Вы отыщете глубинную символику в сюжетах картин Тициана, увидите на полотнах доказательства внутренних исканий художника, узнаете о его взаимоотношениях с конкурентами и другом Паоло Веронезе.

В результате вы получите полное представление о роли Тициана в искусстве эпохи Возрождения, станете точнее разбираться в живописи и ближе познакомитесь с неординарной личностью художника.

Кому подойдет эта экскурсия

Любознательным путешественникам, которые хотят разобраться в венецианской живописи и творчестве её главного представителя.

Организационные детали

Многие картины находятся свободном доступе, но есть и полотна, для просмотра которых нужно приобрести входной билет (билеты не входят в стоимость экскурсии): в Галерею Академии, где хранится последняя картина Тициана (10 евро/чел.), и в некоторые церкви (2-3 евро/чел.). Эти места посещаются по вашему желанию.