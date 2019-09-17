4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Экскурсии

  3. Понять шедевры Тициана

Разобраться в венецианской живописи и познакомиться с работами её главного представителя

Marco
Задать вопрос
Marco – ваш гид
Живописец Тициан по праву считается ведущим представителем венецианской школы Возрождения, поэтому знакомство с его картинами — ключ к пониманию мировой живописи эпохи ренессанса.

Предлагаю вам пройти по трём районам Венеции в поисках шедевров моего прославленного земляка, найти скрытые смыслы и символы на великих полотнах, понять значение художественных деталей и, наконец, погрузиться в духовную жизнь венецианского гения 16 века.
217 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
5
Понять шедевры Тициана
Понять шедевры Тициана

Что вас ожидает

Картины Тициана в разных уголках Венеции
Вам предстоит рассмотреть в деталях 10-15 картин Тициана, ведущего представителя венецианской школы живописи, подробно разобрать истории написания полотен, их библейские и мифологические сюжеты, их темы и художественные особенности. Картины находятся в разных помещениях, поэтому мы будем динамично передвигаться по районам Венеции: Дорсодуро, Сан Марко, Сан Поло и Большому Каналу. А кульминацией творчества Тициана и нашей прогулки станет последнее и неоконченное произведение «Пьета», выставленное в венецианской галерее.

Разобраться в личности художника
На экскурсии вы узнаете о Тициане факты, которые невозможно прочесть ни в одном путеводителе или книге. Я не только расскажу вам о специфике стиля, творческом становлении и личной жизни Тициана, но и поделюсь моим собственным толкованием его картин и анализом творчества венецианского живописца. Вы отыщете глубинную символику в сюжетах картин Тициана, увидите на полотнах доказательства внутренних исканий художника, узнаете о его взаимоотношениях с конкурентами и другом Паоло Веронезе.

В результате вы получите полное представление о роли Тициана в искусстве эпохи Возрождения, станете точнее разбираться в живописи и ближе познакомитесь с неординарной личностью художника.

Кому подойдет эта экскурсия

Любознательным путешественникам, которые хотят разобраться в венецианской живописи и творчестве её главного представителя.

Организационные детали

Многие картины находятся свободном доступе, но есть и полотна, для просмотра которых нужно приобрести входной билет (билеты не входят в стоимость экскурсии): в Галерею Академии, где хранится последняя картина Тициана (10 евро/чел.), и в некоторые церкви (2-3 евро/чел.). Эти места посещаются по вашему желанию.

Понять шедевры Тициана
Понять шедевры Тициана
Понять шедевры Тициана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Marco
Marco
Меня зовут Марко. Я являюсь единственным русскоговорящим венецианцем, который работает экскурсоводом с русскими туристами в Венеции. Благодаря своим огромным познаниям и профессиональной подготовке могу продумать план прогулки, который будет соответствовать вашим требованиям. Я люблю свой город и глубоко изучил его историю, архитектуру, искусство, традиции и особенности в каждой области.
Напишите мне

4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Olga
17 сентября 2019
Побывав в Венеции не раз, мы поняли, что надо концентрироваться на чем-то одном, интересном для себя и выбрали - Тициана! Главный художник Венеции, интересная личность и важная фигура своего времени. В интересной беседе с Марко мы увидели то, о чем читали раньше. Марко смог объяснить, что важно, и что главное в творчестве Тициана, чем отличаются его картины от других художников. К сожалению, собор Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари, где находится могила Тициана, закрылась на проведение свадебной церемонии буквально перед нашим носом! Зато Gallerie dell'Accademia превзошла все ожидания! Спасибо Марко за то, что терпеливо отвечал на наши вопросы. Прекрасно проведённое время!
6 апреля 2019
Просто Супер!!
10 сентября 2018
Огромное спасибо Марко за экскурсию по шедеврам Тициана! Это такая редкость - встретить не просто экскурсовода, а заинтересованного человека, человека, по-настоящему любящего живопись, искусство, разбирающегося в предмете, настоящего профессионала. Большое удовольствие - навестить сокровища Венеции со знатоком, прекрасным собеседником. Отдельно, как говорится, "снимаю шляпу" перед его знанием русского языка. Очень рекомендую всем тем, кого интересует углубленное знкомоство с Венецией. с ее великими мастерами и произведениями искусства, а не просто "обзорка галопом по европам".
29 января 2018
Марко прекрасно спланировал экскурсию, в воскресенье, не смотря на сложность графика работы церквей/службы и карнавал, мы успели посмотреть очень многое.
Марко отлично знает предмет и город, получила удовольствие от общения и узнала много нового. Рекомендую.

Marco проводит ещё 5 экскурсий

Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианцаНочная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианцаНочная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
178 за экскурсию
2 часа
61 отзыв
Погрузиться в атмосферу древнего города и узнать истории его самых красивых зданий
Чтобы лучше прочувствовать атмосферу древнего города, нужно исследовать его без суеты и лишних людей. Для этого я приглашаю вас экскурсию по вечерней Венеции, во время которой вы погрузитесь в звуки ночного города: стук закрывающихся ставней, шаги на каменном мосту, шепот, плеск волн и звон колоколов. И главное — отсутствие шума машин. Вам действительно покажется, будто вы очутились в тех временах, когда за углом можно было встретить Казанову, Отелло или Вивальди. Как коренной житель, я знаю о своем городе много историй, которые не расскажет вам ни один русский гид, и с радостью ими поделюсь.
Дворец дожей и музеи площади Сан-МаркоДворец дожей и музеи площади Сан-МаркоДворец дожей и музеи площади Сан-Марко
208 за экскурсию
2.5 часа
20 отзывов
Знакомство с историей и искусством Венеции на экскурсии по её главным музеям
Приготовьтесь провести три часа, погружаясь в историю Венеции, рассматривая изящную архитектуру и знакомясь с шедеврами живописи. На моей экскурсии вы пройдете по роскошным залам Дворца дожей и прикоснетесь к истории венецианского государства, откроете секреты полотен Тициана и скульптур Антонио Канова в музее Коррер, заглянете в монументальный зал библиотеки Марчиана и покои императора Габсбурга, а также узнаете о традициях и религиозных особенностях Венеции.
Венецианское искусство в Скуолах ГрандеВенецианское искусство в Скуолах ГрандеВенецианское искусство в Скуолах Гранде
167 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Экскурсия по скуолам Святого Роха, Кармини и Святого Иоанна Евангелиста
Великолепная архитектура Венеции представлена не только соборами и дворцами — на моей экскурсии вам предстоит познакомиться с потрясающими скуолами, которые играли выдающуюся роль в общественной жизни города и стали сосредоточением шедевров мирового искусства. Вы посетите три красивейшие Скуолы Гранде, сравните их историю и внутреннее убранство, а также полюбуетесь циклами картин величайших венецианских художников разных эпох.
Сокровища галереи Академии — национальное достояниеСокровища галереи Академии — национальное достояниеСокровища галереи Академии — национальное достояние
175 за экскурсию
2 часа
1 отзыв
Посетить главный музей Венеции, узнать о гениальных мастерах прошлого и секретах их полотен
Я стану вашим проводником в мир живописи и помогу проследить за тем, как венецианское искусство уходило от византийского влияния к готике. Вы увидите шедевры лучших мастеров, узнаете, почему именно в Венеции расцвела масляная живопись, и погрузитесь в историю страны.
Венеция и женщины: от куртизанок до королевВенеция и женщины: от куртизанок до королевВенеция и женщины: от куртизанок до королев
179 за экскурсию
2 часа
2 отзыва
Открыть новые стороны романтичного города и узнать, как венецианки повлияли на историю Европы
Когда мы говорим о женщине, мы автоматически говорим о Венеции. О жительницах моего любимого города можно рассказывать бесконечно. Королевы и жёны матросов, элитные куртизанки и феминистки, учёные, поэтессы и монахини — в столице моря жили самые необычные женщины европейского континента. Вы выясните, как менялась жизнь венецианок на протяжении веков, и поймёте, почему в 18 столетии город каналов был похож на современный Лас-Вегас.

Экскурсии по музеям Венеции

Дворец Ка 'Реццонико — патрицианский быт Венеции 18 векаДворец Ка 'Реццонико — патрицианский быт Венеции 18 векаДворец Ка 'Реццонико — патрицианский быт Венеции 18 века
118 за экскурсию
1.5 часа
1 отзыв
Почувствовать себя венецианцем 18 века в роскоши ушедшего быта итальянской знати
Ка 'Реццонико — венецианский дворец на берегу Большого канала. Это бальный зал, апартаменты кардинала Реццонико, дорогие мебель и фарфор, желтый салон, тронный зал, зал керамики, зал пастелей, где экспонированы работы Р. Карьеры. Декорации и мода — не пустые аспекты, а настоящие свидетельства времени, в котором они произошли. На экскурсии по дворцу 18 века вы почувствуете себя венецианцами той эпохи и проникнитесь атмосферой ушедшего быта знати.
Современное искусство в Венеции: марафон по выставкам БиенналеСовременное искусство в Венеции: марафон по выставкам БиенналеСовременное искусство в Венеции: марафон по выставкам Биеннале
От 65 за экскурсию
2 часа
7 отзывов
Посетить необычные павильоны, оценить лучшие произведения и разобраться в творческих течениях
Венеция — это «музей под открытым небом», однако кроме наследия Ренессанса и барокко город может похвастаться и примерами современного искусства. С мая по ноябрь здесь проходит Арт-биеннале: вместе со мной вы посетите частные палаццо и церкви, которые обычно закрыты для публики, и увидите работы выдающихся мастеров со всего мира. Я помогу разобраться в стилевых направлениях, «прочитать» замысел автора и понять, за что ценят современное искусство.

Выбирайте и другие экскурсии в Венеции

Необычные маршрутыМузеи и искусствоПо каналам ВенецииАрсеналСан-МаркоНа автомобилеМастер-классыОстрова Венецианской лагуныОбзорныеКрыши и панорамыДля детейНочныеГалерея АкадемииВ другой городИстория и архитектураГрупповыеОстров МураноМода и винтажКвестыМост РиальтоГранд-каналВсеОстров БураноНа корабликеМуранское стеклоТрансферыИндивидуальныеГастрономическиеЗа городомДворец дожейТеатр Ла ФеничеСо скидкойПешкомКарнавал в Венеции