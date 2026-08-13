2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Дворец дожей - путешествие во времени

Мы смогли увидеть и прочувствовать богатство Венецианской республики!
Вы пройдете по легендарным залам дворца и узнаете о Венецианской республике, дожах и людях, создававших историю.

Рассмотрите работы великих художников, услышите интересные факты о Казанове и поймете, почему венецианские полы «ходят ходуном».
5
52 отзыва
Дворец дожей - путешествие во времени
Дворец дожей - путешествие во времени
Дворец дожей - путешествие во времени

Описание экскурсии

О Дворце дожей легко и познавательно!

Я расскажу, кто такие дожи и почему их лишили власти и кого называли «народными дожами» и «серыми кардиналами». Кроме того, вы увидите «золотую лестницу» и узнаете о заложенном в ней послании. Раскроете, куда опускали тайные доносы и кто их рассматривал, где создавали и хранили венецианские архивы и кто имел доступ к информации под грифом «секретно».

Дворец дожей и Казанова

Вы отыщете место, где прятался сбежавший из тюрьмы Казанова. А также услышите, как его все-таки удалось посадить, какая книга повлияла на решение об аресте великого авантюриста, что такое «черный пиар» и какие особенности были у венецианского правосудия. В завершение пройдете по знаменитому мосту Вздохов и узнаете связанные с ним легенды.

Организационные детали

Входные билеты во дворец не включены в стоимость — 25 евро с человека. Вы можете заранее забронировать их по интернету. Если такой возможности нет, я помогу вам купить их на месте без очереди.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Святого Марко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1847 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валерия. Я 20 лет живу в Италии и все эти годы работаю лицензированным гидом. Я люблю Венецию и хочу познакомить вас с этим необыкновенным и странным городом.
читать дальшеуменьшить

О Венеции написано слишком много как на итальянском, так и на русском языке. Чтобы не потеряться в этом море книг, я брала частные уроки у местного историка. Моим преподавателем была удивительная женщина, коренная венецианка, поэтому вы по-настоящему увидите город глазами местного жителя.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
4
3
2
1
Ф
Дата посещения: 13 авг 2026
Все замечательно! Очень рекомендую Валерию как знатока Венеции.
Вам был полезен этот отзыв?
Людмила
Экскурсия очень понравилась, Валерия встретила нас в назначенном месте, строго по времени, все организовано на высшем уровне. Если бы можно было поставить высше оценку, то 10 из 10-ти!!! Экскурсовод грамотная,
читать дальшеуменьшить

эрудированная, отлично разбирается в теме, преподносит все в доступном интересном изложении фактов. По мимо основного материала дает много ценных рекомендаций. Доброжелательна, готова ответить на все интересующие нас вопросы. Компетентна. Однозначно, рекомендуем!

Экскурсия очень понравилась, Валерия встретила нас в назначенном месте, строго по времени, все организовано на высшем
Экскурсия очень понравилась, Валерия встретила нас в назначенном месте, строго по времени, все организовано на высшем
Экскурсия очень понравилась, Валерия встретила нас в назначенном месте, строго по времени, все организовано на высшем
Вам был полезен этот отзыв?
В
Валерия, спасибо, что провели нам интересную экскурсию по Дворцу Дожей! Всей нашей семье, включая дочь-подростка, очень понравилось. Эрудированный и обожающий Венецию гид, занимательные исторические факты, внимание к деталям и красивые фото - что еще нужно, чтобы остались только положительные эмоции? Рекомендуем!
Валерия, спасибо, что провели нам интересную экскурсию по Дворцу Дожей! Всей нашей семье, включая дочь-подростка, очень
Валерия, спасибо, что провели нам интересную экскурсию по Дворцу Дожей! Всей нашей семье, включая дочь-подростка, очень
Валерия, спасибо, что провели нам интересную экскурсию по Дворцу Дожей! Всей нашей семье, включая дочь-подростка, очень
Валерия, спасибо, что провели нам интересную экскурсию по Дворцу Дожей! Всей нашей семье, включая дочь-подростка, очень
Валерия, спасибо, что провели нам интересную экскурсию по Дворцу Дожей! Всей нашей семье, включая дочь-подростка, очень
Валерия, спасибо, что провели нам интересную экскурсию по Дворцу Дожей! Всей нашей семье, включая дочь-подростка, очень
Валерия, спасибо, что провели нам интересную экскурсию по Дворцу Дожей! Всей нашей семье, включая дочь-подростка, очень
Валерия, спасибо, что провели нам интересную экскурсию по Дворцу Дожей! Всей нашей семье, включая дочь-подростка, очень
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Спасибо Светлане за экскурсию по Дворцу Дожей! Было очень интересно и насыщенно! Узнали много всего дополнительного. Очень рекомендуем!
Спасибо Светлане за экскурсию по Дворцу Дожей! Было очень интересно и насыщенно! Узнали много всего дополнительного. Очень рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Хочу поблагодарить Валерию за чрезвычайно интересную экскурсию. Мы получили много информации о Венецианской республике,дворце, видах руководства и правительства, увидели мост Вздохов изнутри,тюрьму,шедевры великих художников и их учеников.
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Валерия приятный в общении, прекрасный экскурсовод, знает очень много информации, которую понятно и интересно рассказывает. Мы не заметили как пролетело 2.5 часа. Если бы мы пошли сами в Дворец Дожей, то просто прошлись по залам, а здесь Валерия собрала и объединила такой большой пласт информации, которую четко, структурированно,постепенно выдавала нам в каждом зале. Спасибо вам большое!
Валерия
Валерия
Ответ организатора:
Юля, спасибо огромное, что нашли время для отзыва! ❤️ Благодарю Вас за такую характеристику моей экскурсии. Для меня это очень важно!
Не прощаюсь… До новых встреч! ❤️
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Венеции

Похожие экскурсии на «Дворец дожей - путешествие во времени»

Дворец дожей: сердце и тайны Венеции
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Дворец дожей: сердце и тайны Венеции
Посетить резиденцию правителей, пройти по залам власти и увидеть тюрьму, откуда сбежал Казанова
Начало: На набережной недалеко от Дворца дожей
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от €170 за всё до 8 чел.
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
3 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
от €365 за всё до 8 чел.
Загадочный Дворец Дожей
Пешая
1.5 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадочный Дворец Дожей
Посетите Дворец Дожей после обеда, когда толпа туристов уменьшится. Погрузитесь в атмосферу величия Республики Серениссима и узнайте её секреты
Начало: У входа во Дворец Дожей
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
от €170 за всё до 3 чел.
Экскурсия Дворец Дожей без очередей
Пешая
1 час
31 отзыв
Билеты
Экскурсия Дворец Дожей без очередей
Начало: Площадь Сан Марко напротив бара Ал Тодаро
Расписание: Можно и в другое время
€100 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Венеции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Венеции
от €170 за экскурсию