2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

О Дворце дожей легко и познавательно! Я расскажу, кто такие дожи и почему их лишили власти и кого называли «народными дожами» и «серыми кардиналами». Кроме того, вы увидите «золотую лестницу» и узнаете о заложенном в ней послании. Раскроете, куда опускали тайные доносы и кто их рассматривал, где создавали и хранили венецианские архивы и кто имел доступ к информации под грифом «секретно».
Дворец дожей и Казанова Вы отыщете место, где прятался сбежавший из тюрьмы Казанова. А также услышите, как его все-таки удалось посадить, какая книга повлияла на решение об аресте великого авантюриста, что такое «черный пиар» и какие особенности были у венецианского правосудия. В завершение пройдете по знаменитому мосту Вздохов и узнаете связанные с ним легенды.
Организационные детали
Входные билеты во дворец не включены в стоимость — 25 евро с человека. Вы можете заранее забронировать их по интернету. Если такой возможности нет, я помогу вам купить их на месте без очереди.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на площади Святого Марко.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте! Меня зовут Валерия. Я родилась в Москве, 20 лет живу в Италии и все эти годы работаю лицензированным гидом. Я люблю Венецию и хочу познакомить вас с этим необыкновенным и странным городом. О Венеции написано слишком много как на итальянском, так и на русском языке. Чтобы не потеряться в этом море книг, я брала частные уроки у местного историка. Моим преподавателем была удивительная женщина, коренная венецианка, поэтому вы по-настоящему увидите город глазами местного жителя.
Погрузиться в историю города без скучных дат и проникнуться судьбами его жителей
В средневековой Венеции бок о бок существовали сиротские приюты и карнавалы, совершались интриги и финансовые сделки. Я открою вам интереснейшие факты об этом городе: расскажу о роскошных куртизанках и Казанове, прокураторах и актёрах. Вы увидите знаковые постройки и поймёте, как безумцы поселились среди моря и сделали Венецию процветающим государством.
Насладиться великолепной архитектурой «города на воде» на романтической экскурсии
Приглашаю совершить увлекательную прогулку по легендарному Гранд-каналу, впечатлиться красотой расположенных на нем зданий и узнать их историю и легенды. Венеция с воды произведет на вас неизгладимое впечатление! Вы проплывете знаменитые дворцы местной знати, городские граффити, старинные мосты и резные статуи. Погрузитесь в таинственный колорит важнейшей и очень престижной городской артерии и заглянете в мастерскую, где делают гондолы.
Познакомиться с главными достопримечательностями города на воде и узнать их историю
Вы увидите самые знаменитые места Венеции: площадь и базилику Сан-Марко, дворец Дожей, мосты Вздохов и Риальто. Я расскажу о правителях и простых ремесленниках, карнавалах и азартных играх, преимуществах и ограничениях местной жизни. А еще помогу уловить венецианское обаяние и полюбить это чарующее место.
Венеция — город вне Времени, один из самых загадочных и желанных для путешественников. Вам предстоит погулять по его таинственным улицам, набережным и мостам. Вы почувствуете чарующую атмосферу Венеции, где пышное веселье соседствует с необъяснимой меланхолией и узнаете об интересном переплетении судеб местных жителей и великих исторических событий.
Погулять по местам, где редко ступает нога туриста
Приглашаю пройтись по любимой набережной Бродского Фондаменте Нове и насладиться шедеврами Тициана и Тинторетто, а также увидеть место захоронения 27 дожей. Вы узнаете, что такое скуола, и познакомитесь с великой венецианской архитектурой
Увлекательная прогулка по самому таинственному дворцу Европы
Приглашаю посетить Дворец Дожей после обеда, толпа туристов поредеет, и вы сможете полностью погрузиться в атмосферу величия Республики Серениссима. Вы увидите легендарный мост Вздохов, удивительные потолки «алла венециана» и одну из самых больших картин мира. Я расскажу о закулисной жизни дворца и раскрою тайну портрета под черным занавесом. Вы прогуляетесь по «Золотой лестнице» и роскошным залам, а также посетите секретные места: новую тюрьму и камеру пыток.
История первого в мире еврейского гетто, скуолы и прогулка по району, где жил Тинторетто
Если вы хотите увидеть нетуристические места старой Венеции, то вам — в еврейское гетто и район Каннареджо. Эти маленькие города в городе хранят истории о знаменитых евреях, великом художнике и фольклорных и литературных персонажах. Прогуливаясь по гетто и Каннареджо, вы узнаете, что такое скуолы, Каско и Мурано и погрузитесь в ту часть венецианского прошлого, которое окутает вас своей таинственностью и магией повседневности былых времён.