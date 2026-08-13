2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я расскажу, кто такие дожи и почему их лишили власти и кого называли «народными дожами» и «серыми кардиналами». Кроме того, вы увидите «золотую лестницу» и узнаете о заложенном в ней послании. Раскроете, куда опускали тайные доносы и кто их рассматривал, где создавали и хранили венецианские архивы и кто имел доступ к информации под грифом «секретно».
Дворец дожей и Казанова
Вы отыщете место, где прятался сбежавший из тюрьмы Казанова. А также услышите, как его все-таки удалось посадить, какая книга повлияла на решение об аресте великого авантюриста, что такое «черный пиар» и какие особенности были у венецианского правосудия. В завершение пройдете по знаменитому мосту Вздохов и узнаете связанные с ним легенды.
Организационные детали
Входные билеты во дворец не включены в стоимость — 25 евро с человека. Вы можете заранее забронировать их по интернету. Если такой возможности нет, я помогу вам купить их на месте без очереди.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Святого Марко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1847 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валерия. Я 20 лет живу в Италии и все эти годы работаю лицензированным гидом. Я люблю Венецию и хочу познакомить вас с этим необыкновенным и странным городом. читать дальшеуменьшить
О Венеции написано слишком много как на итальянском, так и на русском языке. Чтобы не потеряться в этом море книг, я брала частные уроки у местного историка. Моим преподавателем была удивительная женщина, коренная венецианка, поэтому вы по-настоящему увидите город глазами местного жителя.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
4
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3
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2
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1
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Ф
Федорова
Дата посещения: 13 авг 2026
Все замечательно! Очень рекомендую Валерию как знатока Венеции.
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Людмила
Экскурсия очень понравилась, Валерия встретила нас в назначенном месте, строго по времени, все организовано на высшем уровне. Если бы можно было поставить высше оценку, то 10 из 10-ти!!! Экскурсовод грамотная, читать дальшеуменьшить
эрудированная, отлично разбирается в теме, преподносит все в доступном интересном изложении фактов. По мимо основного материала дает много ценных рекомендаций. Доброжелательна, готова ответить на все интересующие нас вопросы. Компетентна. Однозначно, рекомендуем!
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В
Валентина
Валерия, спасибо, что провели нам интересную экскурсию по Дворцу Дожей! Всей нашей семье, включая дочь-подростка, очень понравилось. Эрудированный и обожающий Венецию гид, занимательные исторические факты, внимание к деталям и красивые фото - что еще нужно, чтобы остались только положительные эмоции? Рекомендуем!
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Елена
Спасибо Светлане за экскурсию по Дворцу Дожей! Было очень интересно и насыщенно! Узнали много всего дополнительного. Очень рекомендуем!
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В
Виктория
Хочу поблагодарить Валерию за чрезвычайно интересную экскурсию. Мы получили много информации о Венецианской республике,дворце, видах руководства и правительства, увидели мост Вздохов изнутри,тюрьму,шедевры великих художников и их учеников.
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Юлия
Валерия приятный в общении, прекрасный экскурсовод, знает очень много информации, которую понятно и интересно рассказывает. Мы не заметили как пролетело 2.5 часа. Если бы мы пошли сами в Дворец Дожей, то просто прошлись по залам, а здесь Валерия собрала и объединила такой большой пласт информации, которую четко, структурированно,постепенно выдавала нам в каждом зале. Спасибо вам большое!
Валерия
Ответ организатора:
Юля, спасибо огромное, что нашли время для отзыва! ❤️ Благодарю Вас за такую характеристику моей экскурсии. Для меня это очень важно! Не прощаюсь… До новых встреч! ❤️
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