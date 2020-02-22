2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Дворец дожей — путешествие во времени

Раскрыть тайны одного из самых загадочных дворцов Европы в компании профессионального гида

Valeria
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Valeria – ваш гид
Вы пройдете по легендарным залам дворца и узнаете о Венецианской республике, дожах и людях, создававших историю.

Рассмотрите работы великих художников, услышите интересные факты о Казанове и поймете, почему венецианские полы «ходят ходуном».
145 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Святого Марко
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Дворец дожей — путешествие во времени
Дворец дожей — путешествие во времени

Что вас ожидает

О Дворце дожей легко и познавательно!
Я расскажу, кто такие дожи и почему их лишили власти и кого называли «народными дожами» и «серыми кардиналами». Кроме того, вы увидите «золотую лестницу» и узнаете о заложенном в ней послании. Раскроете, куда опускали тайные доносы и кто их рассматривал, где создавали и хранили венецианские архивы и кто имел доступ к информации под грифом «секретно».

Дворец дожей и Казанова
Вы отыщете место, где прятался сбежавший из тюрьмы Казанова. А также услышите, как его все-таки удалось посадить, какая книга повлияла на решение об аресте великого авантюриста, что такое «черный пиар» и какие особенности были у венецианского правосудия. В завершение пройдете по знаменитому мосту Вздохов и узнаете связанные с ним легенды.

Организационные детали

Входные билеты во дворец не включены в стоимость — 25 евро с человека. Вы можете заранее забронировать их по интернету. Если такой возможности нет, я помогу вам купить их на месте без очереди.

Дворец дожей — путешествие во времени
Дворец дожей — путешествие во времени
Дворец дожей — путешествие во времени
Дворец дожей — путешествие во времени
Дворец дожей — путешествие во времени
Дворец дожей — путешествие во времени
Дворец дожей — путешествие во времени
Дворец дожей — путешествие во времени
Дворец дожей — путешествие во времени
Дворец дожей — путешествие во времени
Дворец дожей — путешествие во времени
Дворец дожей — путешествие во времени
Дворец дожей — путешествие во времени
Дворец дожей — путешествие во времени
Дворец дожей — путешествие во времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Святого Марко.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Valeria
Valeria
Здравствуйте! Меня зовут Валерия. Я родилась в Москве, 20 лет живу в Италии и все эти годы работаю лицензированным гидом. Я люблю Венецию и хочу познакомить вас с этим необыкновенным и странным городом. О Венеции написано слишком много как на итальянском, так и на русском языке. Чтобы не потеряться в этом море книг, я брала частные уроки у местного историка. Моим преподавателем была удивительная женщина, коренная венецианка, поэтому вы по-настоящему увидите город глазами местного жителя.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 февраля 2020
Огромное спасибо Валерии за эту экскурсию. Все очень четко,коротко и по делу.Вместе с тем эмоционально,вдохновенно и интересно
12 февраля 2020
Спасибо Валерии за прекрасный рассказ и за прекрасные впечатления!

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