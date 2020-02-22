2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

О Дворце дожей легко и познавательно!

Я расскажу, кто такие дожи и почему их лишили власти и кого называли «народными дожами» и «серыми кардиналами». Кроме того, вы увидите «золотую лестницу» и узнаете о заложенном в ней послании. Раскроете, куда опускали тайные доносы и кто их рассматривал, где создавали и хранили венецианские архивы и кто имел доступ к информации под грифом «секретно».

Дворец дожей и Казанова

Вы отыщете место, где прятался сбежавший из тюрьмы Казанова. А также услышите, как его все-таки удалось посадить, какая книга повлияла на решение об аресте великого авантюриста, что такое «черный пиар» и какие особенности были у венецианского правосудия. В завершение пройдете по знаменитому мосту Вздохов и узнаете связанные с ним легенды.