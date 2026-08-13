2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы пройдете по легендарным залам дворца и узнаете о Венецианской республике, дожах и людях, создававших историю. Рассмотрите работы великих художников, услышите интересные факты о Казанове и поймете, почему венецианские полы «ходят ходуном».

Описание экскурсии

О Дворце дожей легко и познавательно!

Я расскажу, кто такие дожи и почему их лишили власти и кого называли «народными дожами» и «серыми кардиналами». Кроме того, вы увидите «золотую лестницу» и узнаете о заложенном в ней послании. Раскроете, куда опускали тайные доносы и кто их рассматривал, где создавали и хранили венецианские архивы и кто имел доступ к информации под грифом «секретно».

Дворец дожей и Казанова

Вы отыщете место, где прятался сбежавший из тюрьмы Казанова. А также услышите, как его все-таки удалось посадить, какая книга повлияла на решение об аресте великого авантюриста, что такое «черный пиар» и какие особенности были у венецианского правосудия. В завершение пройдете по знаменитому мосту Вздохов и узнаете связанные с ним легенды.

Организационные детали

Входные билеты во дворец не включены в стоимость — 25 евро с человека. Вы можете заранее забронировать их по интернету. Если такой возможности нет, я помогу вам купить их на месте без очереди.