Галерея Академии: шедевры венецианских художников
Индивидуальная экскурсия в Венеции

За 90 минут глубже изучить самые известные работы музея

Галерея Академии хранит более 800 полотен венецианских мастеров, включая работы Леонардо да Винчи, Тициана, Веронезе и других. Я училась в Венеции на архитектора, и многие реставраторы этих картин были моими профессорами. На экскурсии я расскажу об особенностях некоторых произведений и венецианской живописи в целом. Погружу вас в эпоху готики, Возрождения, барокко и рококо.
Галерея Академии: шедевры венецианских художников
Галерея Академии: шедевры венецианских художников
Галерея Академии: шедевры венецианских художников
Галерея Академии: шедевры венецианских художников
Галерея Академии: шедевры венецианских художников
Галерея Академии: шедевры венецианских художников
Галерея Академии: шедевры венецианских художников
Галерея Академии: шедевры венецианских художников
Галерея Академии: шедевры венецианских художников
Галерея Академии: шедевры венецианских художников
Галерея Академии: шедевры венецианских художников
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

  • Вы увидите роскошное здание музея, построенное архитектором Андреа Палладио в стиле позднего венецианского барокко
  • Познакомитесь со специфическими приёмами живописи венецианской школы
  • Узнаете о творческом наследии отдельных художников
  • Я покажу, как правильно «читать» и понимать картины – исследовать композицию, использование цвета, света и символики
  • Мы рассмотрим известные картины музея: «Триттико ди Сан-Лоренцо» Беллини, «Представление Девы Марии в храме» и «Пьету» Тициана, «Спасение тела Святого Марка» Тинторетто, «Веккью» Джорджоне и другие
  • Порассуждаем, как по-разному можно интерпретировать произведения. Например, в работе Джорджоне «Буря» одни видят библейскую историю о Марии и Иосифе, которые ищут убежище в Египте, другие — метафору человеческого состояния и мимолётность жизни.

Для гостей с детьми у меня есть специальные детские маршруты и задания.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида
  • Входные билеты в музей оплачиваются отдельно – €15/взрослый, бесплатно/дети до 18 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
напротив музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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