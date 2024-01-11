За 90 минут глубже изучить самые известные работы музея
Галерея Академии хранит более 800 полотен венецианских мастеров, включая работы Леонардо да Винчи, Тициана, Веронезе и других. Я училась в Венеции на архитектора, и многие реставраторы этих картин были моими профессорами. На экскурсии я расскажу об особенностях некоторых произведений и венецианской живописи в целом. Погружу вас в эпоху готики, Возрождения, барокко и рококо.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Вы увидите роскошное здание музея, построенное архитектором Андреа Палладио в стиле позднего венецианского барокко
- Познакомитесь со специфическими приёмами живописи венецианской школы
- Узнаете о творческом наследии отдельных художников
- Я покажу, как правильно «читать» и понимать картины – исследовать композицию, использование цвета, света и символики
- Мы рассмотрим известные картины музея: «Триттико ди Сан-Лоренцо» Беллини, «Представление Девы Марии в храме» и «Пьету» Тициана, «Спасение тела Святого Марка» Тинторетто, «Веккью» Джорджоне и другие
- Порассуждаем, как по-разному можно интерпретировать произведения. Например, в работе Джорджоне «Буря» одни видят библейскую историю о Марии и Иосифе, которые ищут убежище в Египте, другие — метафору человеческого состояния и мимолётность жизни.
Для гостей с детьми у меня есть специальные детские маршруты и задания.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида
- Входные билеты в музей оплачиваются отдельно – €15/взрослый, бесплатно/дети до 18 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- напротив музея
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 585 туристов
Я гид-экскурсовод с лицензией по Венеции и островам лагуны. Окончила университет по архитектуре в Италии. Помогу вам открыть красоту и неповторимость Республики Святого Марка. Провожу обзорные экскурсии по Венеции, подробно знакомлю с музеями и дворцами, организую поездки на острова Мурано и Бурано.
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