Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Моя арт-экскурсия — для тех, кто уже был на обзорной прогулке по городу и хочет глубже изучить прекрасную Венецию. Мы отправимся по нестандартным локациям. Увидим базилики и музеи, поговорим об уникальных мозаиках и карнавальных масках. И конечно, вспомним великих художников — Тинторетто, Тициана и многих других.