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Арт-прогулка по скрытым шедеврам Венецианской республики

Пройти необычным маршрутом и узнать, как венецианские мастера оживляли камень
Моя арт-экскурсия — для тех, кто уже был на обзорной прогулке по городу и хочет глубже изучить прекрасную Венецию. Мы отправимся по нестандартным локациям. Увидим базилики и музеи, поговорим об уникальных мозаиках и карнавальных масках. И конечно, вспомним великих художников — Тинторетто, Тициана и многих других.
5
4 отзыва
Арт-прогулка по скрытым шедеврам Венецианской республики
Арт-прогулка по скрытым шедеврам Венецианской республики
Арт-прогулка по скрытым шедеврам Венецианской республики
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 15:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • церковь Санта Мария ди Назарет — здесь похоронен последний венецианский дож
  • великую скуолу Святого Роха — так называемую венецианскую Секстинскую капеллу, которая полностью расписана Тинторетто
  • церковь Санта Мария дей Фрари — тут покоится гениальный Тициан и находится его самая знаменитая картина
  • магазин Ca’macana — где мастера до сих пор производят карнавальные маски
  • музей Академии — он хранит в себе несметные сокровища живописи и скульптуры
  • музей Коррер — он занимает наполеоновское крыло Прокураций на площади Сан-Марко
  • базилику Святого Марка — в венецианско-византийском стиле

Мы поговорим:

  • о знаменитых скульпторах и художниках Венеции
  • исторических событиях, запечатлённых в облике города
  • архитектурных стилях
  • карнавальных масках и старинном быте венецианцев
  • очаровательных венецианских двориках

Организационные детали

Все объекты осматриваются снаружи.

ежедневно в 11:00 и 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе вокзала Санта Лучия
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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1
Светлана
14 июн 2025
Прекрасная прогулка с Вероникой, очаровательной, умной, разбирающейся в искусстве, девушкой. Узнала много интересного, а казалось бы, все уже посмотрела.
Спасибо за хорошее настроение и легкость в общении! Мои самые искренние рекомендации всем, кто собирается в Венецию!
Прекрасная прогулка с Вероникой, очаровательной, умной, разбирающейся в искусстве, девушкой. Узнала много интересного, а казалось бы,Прекрасная прогулка с Вероникой, очаровательной, умной, разбирающейся в искусстве, девушкой. Узнала много интересного, а казалось бы,Прекрасная прогулка с Вероникой, очаровательной, умной, разбирающейся в искусстве, девушкой. Узнала много интересного, а казалось бы,Прекрасная прогулка с Вероникой, очаровательной, умной, разбирающейся в искусстве, девушкой. Узнала много интересного, а казалось бы,
Н
27 мая 2025
Весело, с шутками-прибаутками, интересно))
С
26 апр 2025
Выражаем особую признательность нашему гиду Веронике за интереснейшую экскурсию. Её глубокие знания и дар увлекательного рассказчика помогли нам по-новому взглянуть на город, который мы посещаем уже не в первый раз. Искренне рекомендуем.
Алексей
10 мар 2025
Все хорошо!

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