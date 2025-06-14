Моя арт-экскурсия — для тех, кто уже был на обзорной прогулке по городу и хочет глубже изучить прекрасную Венецию. Мы отправимся по нестандартным локациям. Увидим базилики и музеи, поговорим об уникальных мозаиках и карнавальных масках. И конечно, вспомним великих художников — Тинторетто, Тициана и многих других.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- церковь Санта Мария ди Назарет — здесь похоронен последний венецианский дож
- великую скуолу Святого Роха — так называемую венецианскую Секстинскую капеллу, которая полностью расписана Тинторетто
- церковь Санта Мария дей Фрари — тут покоится гениальный Тициан и находится его самая знаменитая картина
- магазин Ca’macana — где мастера до сих пор производят карнавальные маски
- музей Академии — он хранит в себе несметные сокровища живописи и скульптуры
- музей Коррер — он занимает наполеоновское крыло Прокураций на площади Сан-Марко
- базилику Святого Марка — в венецианско-византийском стиле
Мы поговорим:
- о знаменитых скульпторах и художниках Венеции
- исторических событиях, запечатлённых в облике города
- архитектурных стилях
- карнавальных масках и старинном быте венецианцев
- очаровательных венецианских двориках
Организационные детали
Все объекты осматриваются снаружи.
ежедневно в 11:00 и 15:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе вокзала Санта Лучия
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 404 туристов
Добрый день! Меня зовут Нонна. Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда мы задумываемся надЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
14 июн 2025
Прекрасная прогулка с Вероникой, очаровательной, умной, разбирающейся в искусстве, девушкой. Узнала много интересного, а казалось бы, все уже посмотрела.
Спасибо за хорошее настроение и легкость в общении! Мои самые искренние рекомендации всем, кто собирается в Венецию!
Спасибо за хорошее настроение и легкость в общении! Мои самые искренние рекомендации всем, кто собирается в Венецию!
Н
Надежда
27 мая 2025
Весело, с шутками-прибаутками, интересно))
С
Слава
26 апр 2025
Выражаем особую признательность нашему гиду Веронике за интереснейшую экскурсию. Её глубокие знания и дар увлекательного рассказчика помогли нам по-новому взглянуть на город, который мы посещаем уже не в первый раз. Искренне рекомендуем.
Алексей
10 мар 2025
Все хорошо!
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии из Венеции
Индивидуальная
до 4 чел.
Муранское стекло в Венеции: мастер-класс с созданием сувенира
Исследуйте мир муранского стекла: от истории до создания собственного шедевра под руководством итальянских мастеров
Завтра в 13:00
4 июл в 14:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Скрытая Венеция: шедевры Тициана и Тинторетто, набережная Бродского
Прогуляйтесь по набережной Фондаменте Нове, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и откройте для себя венецианскую архитектуру
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
Завтра в 10:30
4 июл в 10:30
от €199 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Понять шедевры Тициана: индивидуальная экскурсия по Венеции
Пройдите по трём районам Венеции, чтобы рассмотреть шедевры Тициана, узнать о его жизни и творчестве, а также найти скрытые смыслы на его полотнах
Завтра в 12:30
4 июл в 12:30
€329 за всё до 10 чел.