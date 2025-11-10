Отправляйтесь в расслабляющую прогулку на гондоле по тихим каналам Венеции.
В течение этого путешествия на 25-30 минут вы позабудете про шум и суету туристических мест, проплывая по спокойным городским каналам.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Вдали от главных водных путей и туристических мест Почувствуйте себя частью древних венецианских традиций и познакомьтесь с городом, как местные жители уже более тысячи лет, на этой частной прогулке на гондоле. В вашем 25-30-минутном путешествии вы будете уведены от основных водных путей и туристических достопримечательностей, поскольку ваш гондольер с опытом и точностью проведет вас по некоторым из более узких и тихих каналов Венеции. Когда вы будете сидеть сложа руки и наслаждаться пейзажем, вы неизбежно будете вовлечены в дружеское подшучивание гондольеров и их особого венецианского диалекта, который является такой же частью венецианской культуры, как и сама гондола. Забронируйте поездку заранее, и вам не придется договариваться с гондольером или беспокоиться о деталях. Важная информация:
- Гондольер только управляет гондолой, экскурсии не предусмотрено • Тур проходит без гида, хотя гондольер по своему желанию может общаться с вами и рассказывать о местной истории.
- Не подходит для людей на инвалидных креслах • Запрещено: крупногабаритный багаж, детские коляски.
- В случае очень плохой погоды прогулка на гондоле будет отменена. Если это произойдет, ваше отправление перенесут на ближайшее доступное время.
- Обратите внимание: прогулка может длиться менее 30 минут в зависимости от загруженности каналов. Продолжительность прогулки также остается на усмотрение гондольера.
- Возврат средств опоздавшим и пропустившим тур не предусмотрен.
- Если вы опоздаете, продолжительность тура на гондоле будет менее 30 минут.
• При большом числе посетителей время ожидания может составлять до 20 минут. Меры по борьбе с Covid-19:
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы должны взять с собой.
Ответы на вопросы
Что включено
- Частная прогулка на гондоле
Что не входит в цену
- Трансфер от/до отеля
- Дополнительная еда и напитки
- Гид (гондольер только управляет гондолой)
Место начала и завершения?
Campiello Traghetto, 30124 Venezia
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Венеции
