Что вас ожидает: Вдали от главных водных путей и туристических мест Почувствуйте себя частью древних венецианских традиций и познакомьтесь с городом, как местные жители уже более тысячи лет, на этой частной прогулке на гондоле. В вашем 25-30-минутном путешествии вы будете уведены от основных водных путей и туристических достопримечательностей, поскольку ваш гондольер с опытом и точностью проведет вас по некоторым из более узких и тихих каналов Венеции. Когда вы будете сидеть сложа руки и наслаждаться пейзажем, вы неизбежно будете вовлечены в дружеское подшучивание гондольеров и их особого венецианского диалекта, который является такой же частью венецианской культуры, как и сама гондола. Забронируйте поездку заранее, и вам не придется договариваться с гондольером или беспокоиться о деталях. Важная информация:

Гондольер только управляет гондолой, экскурсии не предусмотрено • Тур проходит без гида, хотя гондольер по своему желанию может общаться с вами и рассказывать о местной истории.

Не подходит для людей на инвалидных креслах • Запрещено: крупногабаритный багаж, детские коляски.

В случае очень плохой погоды прогулка на гондоле будет отменена. Если это произойдет, ваше отправление перенесут на ближайшее доступное время.

Обратите внимание: прогулка может длиться менее 30 минут в зависимости от загруженности каналов. Продолжительность прогулки также остается на усмотрение гондольера.

Возврат средств опоздавшим и пропустившим тур не предусмотрен.

Если вы опоздаете, продолжительность тура на гондоле будет менее 30 минут.

• При большом числе посетителей время ожидания может составлять до 20 минут. Меры по борьбе с Covid-19:

Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы должны взять с собой.