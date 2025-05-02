Прокатитесь по каналам Венеции на гондоле с живым гидом. Услышьте истории и секреты захватывающих дворцов вокруг от вашего гида.
Время начала: 09:15, 11:00, 11:10, 11:30, 11:40, 14:00, 14:20, 15:10, 15:45, 16:00, 16:40
Описание водной прогулки
Что вас ожидает: Прогулка на гондоле по Гранд-каналу Исследуйте каналы Венеции на борту гондолы. Наслаждайтесь живыми комментариями вашего гида, пока ваш гондольер везет вас по узким улочкам и вдоль Гранд-канала. Узнайте о дворцах, церквях и достопримечательностях города. Послушайте местные истории и историю гондолы и гондольеров. Во время вашего путешествия полюбуйтесь Домом Моцарта и пройдите мимо великолепного театра Ла Фениче и канала «De le Ostreghe». Продолжайте путь к самому важному каналу в Венеции, Гранд-каналу. Направляйтесь к церкви Салюте, коллекции Пегги Гуггенхайм и некоторым из потрясающих венецианских дворцов, которые тянутся вдоль канала, таким как Ка' Долфин, Ка' Лоредан, дворец Гримани и многие другие. Вы также увидите Пунта-де-ла-Догана и бассейн Сан-Марко, прежде чем вернуться обратно в Кампо-Сан-Моизе. И наконец, совершите уникальную прогулку в виртуальной реальности, скользя по спокойным водам Гранд-канала на закате на протяжении столетий, а затем откройте для себя мастерство и секреты создания легендарного венецианского судна, внимательно рассмотрев его разрезанную модель. Важная информация: Возьмите с собой:
• Комфортная обувь • Наушники Запрещено:
Домашние животные • Примите во внимание • Экскурсия состоит из 20-минутной ознакомительной пешеходной экскурсии по гондоле, за которой следует 30-минутная поездка на гондоле • Если вы забронировали опцию со случайной рассадкой, вы не будете сидеть в одной гондоле • Гид будет только в одной гондоле. Участники в других гондолах будут слушать его с помощью аудиоустройства • Живые комментарии на английском, французском, испанском и итальянском языках. Мобильное приложение предоставляет комментарии на немецком, японском, китайском, русском и хинди • Каждая гондола вмещает максимум 5 человек • Гондольер определит ваше место в зависимости от вашего веса • Тур будет отменен только в случае экстремальных погодных условий • Маршрут может измениться в случае ветра или плохой погоды • Комментарии для совместных туров могут быть двуязычными • Для варианта с серенадой исполнители (певец и музыкант) сядут в гондолу в центре ряда, чтобы все участники могли слышать музыку (музыканты будут присутствовать не в каждой гондоле).
См. календарь
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Младенцы (Возраст 2 и младше)
|€0
|Взрослые (Возраст 3-99)
|от €35
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театр Ла-Фениче
- Гранд-канал
- Собрание Пегги Гуггенхайм
- Собор Санта-Мария-делла-Салюте
- Пунта-делла-Догана
Что включено
- Прогулка на гондоле
- Вводная пешеходная экскурсия
- Комментарии через мобильное приложение на нескольких языках (если выбрана опция)
- Мобильное приложение для просмотра Венеции в прошлом
Что не входит в цену
- Маска (с опцией серенады)
- Опыт виртуальной реальности на гондоле (не входит в опцию серенады на гондоле)
- Двор Венеции (не входит в опцию серенады на гондоле)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Calle S. Gallo, 1093/b, 30124
Завершение: Venice Tours Srl Close to St. Mark’s Square, Calle S. Gallo, 1093/b, 30124 Venezia VE, Italia
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой:
- Комфортная обувь
- Наушники
- Запрещено:
- Домашние животные
- Примите во внимание
- Экскурсия состоит из 20-минутной ознакомительной пешеходной экскурсии по гондоле, за которой следует 30-минутная поездка на гондоле
- Если вы забронировали опцию со случайной рассадкой, вы не будете сидеть в одной гондоле
- Гид будет только в одной гондоле. Участники в других гондолах будут слушать его с помощью аудиоустройства
- Живые комментарии на английском, французском, испанском и итальянском языках. Мобильное приложение предоставляет комментарии на немецком, японском, китайском, русском и хинди
- Каждая гондола вмещает максимум 5 человек
- Гондольер определит ваше место в зависимости от вашего веса
- Тур будет отменен только в случае экстремальных погодных условий
- Маршрут может измениться в случае ветра или плохой погоды
- Комментарии для совместных туров могут быть двуязычными
- Для варианта с серенадой исполнители (певец и музыкант) сядут в гондолу в центре ряда, чтобы все участники могли слышать музыку (музыканты будут присутствовать не в каждой гондоле)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
2 мая 2025
Экскурсия очень понравилась. Гид вела на итальянском и на английском языках. Сначала была пешеходная часть по Венеции около 2 часов,потом зашли в музей,потом прогулка на гондоле около 20 минут. Рекомендую)
Похожие экскурсии из Венеции
-
9%
Мини-группа
до 10 чел.
Знакомство с Венецией в мини-группе: Площадь Сан-Марко, Дворец дожей
Исследуйте Венецию в дружеской обстановке! Посетите площадь Сан-Марко, Дворец дожей, Гранд-канал и старинные мосты. Узнайте мифы и легенды о городе
Начало: У моста Конституции
Расписание: ежедневно в 08:30, 11:00, 15:00 и 17:30
Завтра в 08:30
9 мая в 08:30
€50
€55 за человека
Водная прогулка
Прогулка по дворцам Гранд-канала: путешествие в сердце Венеции
Исследуйте красоту и историю дворцов Венеции с личным гидом, плывя по величественному Гранд-каналу
Завтра в 10:00
9 мая в 10:30
€80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Живая Венеция: путешествие по символам и тайнам города
Познакомьтесь с Венецией, какой её любим мы: история, искусство, тайны и удивительные истории ждут вас
Завтра в 09:00
9 мая в 09:00
от €219 за всё до 5 чел.