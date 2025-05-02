Что вас ожидает: Прогулка на гондоле по Гранд-каналу Исследуйте каналы Венеции на борту гондолы. Наслаждайтесь живыми комментариями вашего гида, пока ваш гондольер везет вас по узким улочкам и вдоль Гранд-канала. Узнайте о дворцах, церквях и достопримечательностях города. Послушайте местные истории и историю гондолы и гондольеров. Во время вашего путешествия полюбуйтесь Домом Моцарта и пройдите мимо великолепного театра Ла Фениче и канала «De le Ostreghe». Продолжайте путь к самому важному каналу в Венеции, Гранд-каналу. Направляйтесь к церкви Салюте, коллекции Пегги Гуггенхайм и некоторым из потрясающих венецианских дворцов, которые тянутся вдоль канала, таким как Ка' Долфин, Ка' Лоредан, дворец Гримани и многие другие. Вы также увидите Пунта-де-ла-Догана и бассейн Сан-Марко, прежде чем вернуться обратно в Кампо-Сан-Моизе. И наконец, совершите уникальную прогулку в виртуальной реальности, скользя по спокойным водам Гранд-канала на закате на протяжении столетий, а затем откройте для себя мастерство и секреты создания легендарного венецианского судна, внимательно рассмотрев его разрезанную модель. Важная информация: Возьмите с собой:

• Комфортная обувь • Наушники Запрещено:

Домашние животные • Примите во внимание • Экскурсия состоит из 20-минутной ознакомительной пешеходной экскурсии по гондоле, за которой следует 30-минутная поездка на гондоле • Если вы забронировали опцию со случайной рассадкой, вы не будете сидеть в одной гондоле • Гид будет только в одной гондоле. Участники в других гондолах будут слушать его с помощью аудиоустройства • Живые комментарии на английском, французском, испанском и итальянском языках. Мобильное приложение предоставляет комментарии на немецком, японском, китайском, русском и хинди • Каждая гондола вмещает максимум 5 человек • Гондольер определит ваше место в зависимости от вашего веса • Тур будет отменен только в случае экстремальных погодных условий • Маршрут может измениться в случае ветра или плохой погоды • Комментарии для совместных туров могут быть двуязычными • Для варианта с серенадой исполнители (певец и музыкант) сядут в гондолу в центре ряда, чтобы все участники могли слышать музыку (музыканты будут присутствовать не в каждой гондоле).