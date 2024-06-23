1 час
Водная прогулка
Гранд-канал: катание на катере или на гондоле
Начало: Площадь Сан Марко, напротив бара Ал Тодаро
«Когда посетите Венецию, надо кататься на гондоле или на катере обязательно»
Завтра в 12:00
27 сен в 12:00
€90 за всё до 4 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Первое знакомство с Венецией от Сан-Марко до Риальто
Начало: Piazza San Marco или Ponte Rialto
«Поговорим о гондолах, всегда ли они были черными»
Завтра в 09:00
27 сен в 09:00
€140 за человека
1.5 часа
Водная прогулка
По водным дорогам Венеции
Понаблюдать за производством гондол в старинной мастерской и прокатиться по каналам
«Для начала мы посетим мастерскую, где с 16 века изготавливают гондолы»
27 сен в 08:00
28 сен в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRoman23 июня 2024Отличная экскурсия, всё было так как договорено, мы были в Венеции впервые, очень сильные впечатления и эмоции
- AAsel1 октября 2023«Старый дож плывет в гондоле с догарессой молодой» - прогулка на гондолеЕлена была прекрасна! Грамотно распределила время, без очереди нас прокатили на гандолах!!! А какой там был гондольер☺️ Это было нашей мечтой ☺️☺️☺️ Далее была интересная, познавательная и с юмором история про город, его тайны, о его легендах. Лично нам очень понравилось)
- ААрсен22 сентября 2023«Старый дож плывет в гондоле с догарессой молодой» - прогулка на гондолеУвидели все основные достопримечательности. Все очень понравилось, гид был на высоте. Огромное спасибо Лене.
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