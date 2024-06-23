Отличная экскурсия, всё было так как договорено, мы были в Венеции впервые, очень сильные впечатления и эмоции

A Asel

«Старый дож плывет в гондоле с догарессой молодой» - прогулка на гондоле

Елена была прекрасна! Грамотно распределила время, без очереди нас прокатили на гандолах!!! А какой там был гондольер☺️ Это было нашей мечтой ☺️☺️☺️ Далее была интересная, познавательная и с юмором история про город, его тайны, о его легендах. Лично нам очень понравилось)