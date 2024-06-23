Прокатитесь на гондоле в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «На гондоле» в Венеции на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Гранд-канал: катание на катере или на гондоле
На катере
На гондоле
12 отзывов
1 час
Водная прогулка
Гранд-канал: катание на катере или на гондоле
Начало: Площадь Сан Марко, напротив бара Ал Тодаро
«Когда посетите Венецию, надо кататься на гондоле или на катере обязательно»
Завтра в 12:00
27 сен в 12:00
90 за всё до 4 чел.
Первое знакомство с Венецией от Сан-Марко до Риальто
Пешая
На гондоле
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Первое знакомство с Венецией от Сан-Марко до Риальто
Начало: Piazza San Marco или Ponte Rialto
«Поговорим о гондолах, всегда ли они были черными»
Завтра в 09:00
27 сен в 09:00
140 за человека
По водным дорогам Венеции
На гондоле
1.5 часа
Водная прогулка
По водным дорогам Венеции
Понаблюдать за производством гондол в старинной мастерской и прокатиться по каналам
«Для начала мы посетим мастерскую, где с 16 века изготавливают гондолы»
27 сен в 08:00
28 сен в 08:00
380 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Roman
    23 июня 2024
    Гранд-канал: катание на катере или на гондоле
    Отличная экскурсия, всё было так как договорено, мы были в Венеции впервые, очень сильные впечатления и эмоции
  • A
    Asel
    1 октября 2023
    «Старый дож плывет в гондоле с догарессой молодой» - прогулка на гондоле
    Елена была прекрасна! Грамотно распределила время, без очереди нас прокатили на гандолах!!! А какой там был гондольер☺️ Это было нашей мечтой ☺️☺️☺️ Далее была интересная, познавательная и с юмором история про город, его тайны, о его легендах. Лично нам очень понравилось)
  • А
    Арсен
    22 сентября 2023
    «Старый дож плывет в гондоле с догарессой молодой» - прогулка на гондоле
    Увидели все основные достопримечательности. Все очень понравилось, гид был на высоте. Огромное спасибо Лене.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «На гондоле»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гранд-канал: катание на катере или на гондоле
  2. Первое знакомство с Венецией от Сан-Марко до Риальто
  3. По водным дорогам Венеции
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Дворец Дожей
  3. Сан-Марко
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Набережная
  8. Рынок Риальто
  9. Остров Мурано
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в сентябре 2024
Сейчас в Венеции в категории "На гондоле" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 380. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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