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Поездка на Гондоле

3.2
6 отзывов
TicketsS
TicketsS – Гид из Венеции
Насладитесь неспешной прогулкой под плеск волн по каналам уникального города.

Сложно поверить, но несколько веков назад в Венеции было тысячи гондольеров, теперь же их количество строго ограничено до 425, выдаются лицензии.

Это самая престижная профессия, которая передается от отца к сыну.

Прокатиться в гондоле по венецианским каналам – мечта каждого, ведь самый лучший вид на город 🏙️ именно из удобного кресла прекрасной гондолы.
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  • €44 за человека

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Поездка на Гондоле
Поездка на Гондоле
Гондола в Венеции – это своеобразное произведение искусства. Чтобы
создать Венецианскую гондолу, следует выточить фактически вручную 280 деталей из 8 сортов древесины. Гондола рассчитана на 6 человек. Исторически являлась главным средством передвижения по каналам города, в настоящее время служат для развлечения многочисленных туристов. По оценке историков в XVIII веке в Венеции насчитывалось несколько тысяч гондол. Во время экскурсии 🧭 Вы увидите узенькие извилистые улочки, маленькие каналы и роскошные, украшенные завитушками венецианской готики дворцы.
Что входит
  • поездка на гондоле
Что не входит
  • услуги гида
Начало и место завершения
🚩 см. ваучер
Поездка на Гондоле
Поездка на Гондоле
Поездка на Гондоле
Поездка на Гондоле

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TicketsS
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6 отзывов оставили туристы

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