6 отзывов оставили туристы

TicketsS – Гид из Венеции

Насладитесь неспешной прогулкой под плеск волн по каналам уникального города.



Сложно поверить, но несколько веков назад в Венеции было тысячи гондольеров, теперь же их количество строго ограничено до 425, выдаются лицензии.



Это самая престижная профессия, которая передается от отца к сыну.



Прокатиться в гондоле по венецианским каналам – мечта каждого, ведь самый лучший вид на город 🏙️ именно из удобного кресла прекрасной гондолы.