6 отзывов оставили туристы

Гондола в Венеции – это своеобразное произведение искусства. Чтобы
создать Венецианскую гондолу, следует выточить фактически вручную 280 деталей из 8 сортов древесины. Гондола рассчитана на 6 человек. Исторически являлась главным средством передвижения по каналам города, в настоящее время служат для развлечения многочисленных туристов. По оценке историков в XVIII веке в Венеции насчитывалось несколько тысяч гондол. Во время экскурсии 🧭 Вы увидите узенькие извилистые улочки, маленькие каналы и роскошные, украшенные завитушками венецианской готики дворцы.
Что входит
поездка на гондоле
Что не входит
услуги гида
Начало и место завершения
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