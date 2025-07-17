Мои заказы

Фотосессия в Венеции

Уникальная возможность сделать стильные фотографии в Венеции. Прогулка по улочкам и мостам с профессиональным фотографом. Не упустите шанс
Очарование Венеции: индивидуальная фотосессия - это шанс создать профессиональные снимки в этом великолепном городе на воде.

Прогулка по живописным улочкам, историческим площадям и знаменитым мостам подарит стильные и атмосферные кадры. Гондолы, старинные фасады и отражения в каналах - идеальный фон для ваших фотографий.

Профессиональный фотограф с 14-летним опытом поможет выбрать лучшие локации для съемки, включая площадь Сан-Марко, Гранд-канал и мост Риальто
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии
  • 🌉 Живописные локации
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный подход
  • 🎨 Атмосферные кадры
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Что можно увидеть

  • Площадь Сан-Марко
  • Гранд-канал
  • Мост Риальто

Описание фото-прогулки

Мечтаете посетить великолепную Венецию и сохранить воспоминания в виде красивых фотографий? Приглашаю вас на фотопрогулку по узким улочкам, живописным каналам и знаменитым мостикам этого уникального города! Я – профессиональный фотограф с 14-летним опытом, готова создать для вас незабываемые кадры на фоне венецианских достопримечательностей. Вместе мы выберем лучшие локации для съемки:
  • Площадь Сан-Марко – сердце Венеции с величественным собором и колокольней. Идеально для классических и романтичных кадров.
  • Гранд-канал – кадры на фоне гондол и исторических фасадов создают особую атмосферу старинного города.
  • Мост Риальто – один из самых знаменитых мостов, с которого открывается великолепный вид на канал. Важная информация: Не забудьте взять с собой удобную сменную обувь!

Все дни с 9 до 19. Фотосессии на закате и рассвете по согласованию

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • По вашему желанию маршрут может включать:
  • Площадь Сан-Марко - главная площадь Венеции с величественным собором, Дворцом дожей и Колокольней
  • Гранд-канал - главная водная артерия города, окруженная историческими дворцами и гондолами
  • Мост Риальто - один из самых известных мостов Венеции с великолепным видом на канал
  • Узкие улочки и скрытые дворики - настоящая атмосфера Венеции вдали от туристической суеты
  • Красочные набережные и мостики - романтичные уголки города, идеальные для стильных кадров
  • Фоны с гондолами и причалами - создают особую атмосферу в ваших снимках
Что включено
  • Фотосессия
Место начала и завершения?
Площадь Сан-Марко
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни с 9 до 19. Фотосессии на закате и рассвете по согласованию
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Не забудьте взять с собой удобную сменную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
17 июл 2025
Очень доволен фотосессией в Венеции.
Всё прошло спокойно, профессионально и без напряжения. фотограф предложила видовые локации, подсказывала на съемке.
обстановка была расслабленная, позировать было несложно.

Фото получились живые, естественные и качественные. отличная память о поездке!
однозначно рекомендую, если хотите не просто фото, а настоящие эмоции в кадре.

Входит в следующие категории Венеции

