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терпением нас фоткал в разных местах в разных фонах. Заинтересовал рассказом про церковь святого Марка,очень приятный молодой профессиональный. Еше раз бы его выбрала. Фотки обработанные очень быстро поступали к нам на почту. все качественно и профессионально! Спасибо и вам большое за такой выбор! И цена доступная для группы. Все было сказочно красиво с таким фотографом! Буду советовать всем путешественникам только его!