Фотосессии в Венеции с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Венеции на русском языке, цены от €81, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Идеальное утро в Венеции: прогулка с фотографом
Пешая
1 отзыв
1 час
Фотопрогулка
до 6 чел.
Идеальное утро в Венеции
Погрузитесь в атмосферу утренней Венеции, насладитесь прогулкой по знаменитым местам и получите профессиональные фотографии на память
Начало: У базилики Святого Марка
«Наша фотосессия пройдёт по такому маршруту:»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 09:00
Завтра в 08:00
2 янв в 08:00
85 за человека
Фотосессия в Венеции
Пешая
4 отзыва
2 часа
Фотопрогулка
до 8 чел.
Фотосессия в Венеции
Венеция - идеальное место для фотосессии. Поймайте самые искренние моменты на фоне старинной архитектуры и уютных улочек. Уникальные фотографии на память
«Если вам нужно больше материала или вы хотите фотосессию на венецианских островах, в Падуе, Вероне или других локациях, пишите заранее»
Завтра в 08:00
2 янв в 08:00
400 за всё до 8 чел.
Под плеск гондол: фотосессия в Венеции
Пешая
На гондоле
скидка
10%
1 час
Фотопрогулка
до 3 чел.
Под плеск гондол: фотосессия в Венеции
Сделать выразительные и яркие фотографии на фоне самых живописных мест
Начало: У железнодорожного вокзала
«Можно сделать уникальные фотографии с прогулкой на гондоле»
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
2 янв в 09:00
9081 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 декабря 2024
    Фотосессия в Венеции
    Шикарно, чуть померзла пока позировала, но оно того стоило. Если не хотите везти объемные наряды, посмотрите у Жени в инсте, что есть для съемок. Доплата за платье была вполне разумной. Оставлю фото:) Евгению огромное спасибо, приятных клиентов:)
    Шикарно, чуть померзла пока позировала, но оно того стоило. Если не хотите везти объемные наряды, посмотритеШикарно, чуть померзла пока позировала, но оно того стоило. Если не хотите везти объемные наряды, посмотритеШикарно, чуть померзла пока позировала, но оно того стоило. Если не хотите везти объемные наряды, посмотритеШикарно, чуть померзла пока позировала, но оно того стоило. Если не хотите везти объемные наряды, посмотритеШикарно, чуть померзла пока позировала, но оно того стоило. Если не хотите везти объемные наряды, посмотритеШикарно, чуть померзла пока позировала, но оно того стоило. Если не хотите везти объемные наряды, посмотрите
  • V
    Vera
    24 ноября 2024
    Идеальное утро в Венеции: прогулка с фотографом
    Правда идеальное утро! Встретились на площади Сан-Марко,далее пошли интересным красивым маршрутом 😍И по ходу делали красивые фото меня 🌺Заходили в
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    отели и дома,где снимались различные фильмы(например,Турист с Анджелиной Джоли). Узнала много интересных фактов) Непринужденно дошли до жд вокзала,два часа пролетели очень незаметно🤗Рекомендую🫶🏻

  • Д
    Данил
    21 ноября 2024
    Фотосессия в Венеции
    Все прошло отлично!
  • И
    Инна
    23 октября 2024
    Фотосессия в Венеции
    Добрый день. Наш прекрасный год под именем Евгений,был очень пунктуальным,очень вежливым. Определенно знает свою работу и с большой любовью и
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    терпением нас фоткал в разных местах в разных фонах. Заинтересовал рассказом про церковь святого Марка,очень приятный молодой профессиональный. Еше раз бы его выбрала. Фотки обработанные очень быстро поступали к нам на почту. все качественно и профессионально! Спасибо и вам большое за такой выбор! И цена доступная для группы. Все было сказочно красиво с таким фотографом! Буду советовать всем путешественникам только его!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Идеальное утро в Венеции: прогулка с фотографом
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  3. Под плеск гондол: фотосессия в Венеции
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Дворец Дожей
  2. Мост Риальто
  3. Самое главное
  4. Сан-Марко
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Набережная
  8. Собор Святого Марка
  9. Площадь Сан-Марко
  10. Мурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в декабре 2024
Сейчас в Венеции в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 81 до 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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