1 час
Фотопрогулка
до 6 чел.
Идеальное утро в Венеции
Погрузитесь в атмосферу утренней Венеции, насладитесь прогулкой по знаменитым местам и получите профессиональные фотографии на память
Начало: У базилики Святого Марка
«Наша фотосессия пройдёт по такому маршруту:»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 09:00
Завтра в 08:00
2 янв в 08:00
€85 за человека
2 часа
Фотопрогулка
до 8 чел.
Фотосессия в Венеции
Венеция - идеальное место для фотосессии. Поймайте самые искренние моменты на фоне старинной архитектуры и уютных улочек. Уникальные фотографии на память
«Если вам нужно больше материала или вы хотите фотосессию на венецианских островах, в Падуе, Вероне или других локациях, пишите заранее»
Завтра в 08:00
2 янв в 08:00
€400 за всё до 8 чел.
скидка
10%
1 час
Фотопрогулка
до 3 чел.
Под плеск гондол: фотосессия в Венеции
Сделать выразительные и яркие фотографии на фоне самых живописных мест
Начало: У железнодорожного вокзала
«Можно сделать уникальные фотографии с прогулкой на гондоле»
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
2 янв в 09:00
90€81 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 декабря 2024Шикарно, чуть померзла пока позировала, но оно того стоило. Если не хотите везти объемные наряды, посмотрите у Жени в инсте, что есть для съемок. Доплата за платье была вполне разумной. Оставлю фото:) Евгению огромное спасибо, приятных клиентов:)
- VVera24 ноября 2024Правда идеальное утро! Встретились на площади Сан-Марко,далее пошли интересным красивым маршрутом 😍И по ходу делали красивые фото меня 🌺Заходили в
- ДДанил21 ноября 2024Все прошло отлично!
- ИИнна23 октября 2024Добрый день. Наш прекрасный год под именем Евгений,был очень пунктуальным,очень вежливым. Определенно знает свою работу и с большой любовью и
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Фотопрогулки»
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