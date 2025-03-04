Идеальное утро в Венеции: прогулка с фотографом

Погрузитесь в атмосферу утренней Венеции, насладитесь прогулкой по знаменитым местам и получите профессиональные фотографии на память
Прогулка с фотографом по Венеции подарит вам уникальные снимки и незабываемые впечатления. Начните утро на площади Сан-Марко, когда город только просыпается.

Пройдитесь по Славянской набережной с видом на лагуну, узнайте об обычаях местных жителей и истории города. Посетите собор Святого Марка, музей Коррер и знаменитое кафе «Флориан». Получите 30 качественных фотографий в течение недели после экскурсии. Утренний кофе оплачивается отдельно
5
4 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии
  • 🏛 Посещение знаковых мест
  • ☕ Ароматный кофе
  • 📚 Интересные истории
  • 🌅 Утренние виды Венеции
Идеальное утро в Венеции: прогулка с фотографом
Идеальное утро в Венеции: прогулка с фотографом
Идеальное утро в Венеции: прогулка с фотографом
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

Что можно увидеть

  • Площадь Сан-Марко
  • Собор Святого Марка
  • Часовая башня Святого Марка
  • Старые Прокурации
  • Новые Прокурации
  • Национальный археологический музей Венеции
  • Кафе «Флориан»
  • Новейшие Прокурации
  • Музей Коррер
  • Славянская набережная
  • Мост Вздохов

Описание фото-прогулки

  • Мы встретим утро на легендарной площади Сан-Марко в одном из самых таинственных и прекрасных городов мира.
  • Я познакомлю вас с просыпающейся Венецией, ещё не заполненной туристами.
  • Мы пройдём вдоль Славянской набережной, с которой открывается лучший в городе вид на Венецианскую лагуну.
  • По пути я познакомлю вас с достопримечательностями. Расскажу об обычаях жителей Венеции античной эпохи и наших дней, повеселю историческими анекдотами, дам советы, куда стоит заглянуть, а также отвечу на любые ваши вопросы.
  • И конечно, с удовольствием помогу вам с позированием, подскажу выгодные ракурсы и поймаю в объектив ваши яркие и живые эмоции.

Наша фотосессия пройдёт по такому маршруту:

  • собор и часовая башня Святого Марка.
  • Старые и Новые Прокурации.
  • Национальный археологический музей Венеции.
  • знаменитое кафе «Флориан».
  • Новейшие Прокурации, или крыло Наполеона.
  • музей Коррер.
  • Славянская набережная и мост Вздохов.

Организационные детали

  • Съёмка проводится на камеру Canon Mark 4.
  • В течение недели после фотосессии вы получите 30 качественных фотографий в цвето- и светокоррекции. Отправим их на Яндекс или Google Диск.
  • Кофе оплачивается дополнительно.
  • Фотосессию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Остались вопросы?

в понедельник и вторник в 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в среду, четверг и субботу в 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в пятницу и воскресенье в 08:00, 09:00, 10:00, 14:00, 16:00 и 18:00

Выбрать дату

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€85
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У базилики Святого Марка
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в среду, четверг и субботу в 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в пятницу и воскресенье в 08:00, 09:00, 10:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
E
4 мар 2025
Утро было действительно идеальным: тщательно организованная фотосессия с качественным оборудованием, прекрасный выбор мест для фотосессии, спокойный и внимательный фотограф. Нам немного, как мы и хотели, иак много уже знали сами, рассказали про город, но что для нас было важным, показали очень интересные менее туристические места, а также кафе с великолепной выпечкой.
ElenaYukhnovska
8 фев 2025
Было супер
N
31 янв 2025
Фотосессия и экскурсия прошли на одном дыхании. Всё было великолепно. Оля спасибо ещё раз за чудесные фотографии ❤️
Vera
24 ноя 2024
Правда идеальное утро! Встретились на площади Сан-Марко,далее пошли интересным красивым маршрутом 😍И по ходу делали красивые фото меня 🌺Заходили в отели и дома,где снимались различные фильмы(например,Турист с Анджелиной Джоли). Узнала много интересных фактов) Непринужденно дошли до жд вокзала,два часа пролетели очень незаметно🤗Рекомендую🫶🏻

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