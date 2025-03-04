Прогулка с фотографом по Венеции подарит вам уникальные снимки и незабываемые впечатления. Начните утро на площади Сан-Марко, когда город только просыпается.
Пройдитесь по Славянской набережной с видом на лагуну, узнайте об обычаях местных жителей и истории города. Посетите собор Святого Марка, музей Коррер и знаменитое кафе «Флориан». Получите 30 качественных фотографий в течение недели после экскурсии. Утренний кофе оплачивается отдельно
Пройдитесь по Славянской набережной с видом на лагуну, узнайте об обычаях местных жителей и истории города. Посетите собор Святого Марка, музей Коррер и знаменитое кафе «Флориан». Получите 30 качественных фотографий в течение недели после экскурсии. Утренний кофе оплачивается отдельно
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🏛 Посещение знаковых мест
- ☕ Ароматный кофе
- 📚 Интересные истории
- 🌅 Утренние виды Венеции
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Что можно увидеть
- Площадь Сан-Марко
- Собор Святого Марка
- Часовая башня Святого Марка
- Старые Прокурации
- Новые Прокурации
- Национальный археологический музей Венеции
- Кафе «Флориан»
- Новейшие Прокурации
- Музей Коррер
- Славянская набережная
- Мост Вздохов
Описание фото-прогулки
- Мы встретим утро на легендарной площади Сан-Марко в одном из самых таинственных и прекрасных городов мира.
- Я познакомлю вас с просыпающейся Венецией, ещё не заполненной туристами.
- Мы пройдём вдоль Славянской набережной, с которой открывается лучший в городе вид на Венецианскую лагуну.
- По пути я познакомлю вас с достопримечательностями. Расскажу об обычаях жителей Венеции античной эпохи и наших дней, повеселю историческими анекдотами, дам советы, куда стоит заглянуть, а также отвечу на любые ваши вопросы.
- И конечно, с удовольствием помогу вам с позированием, подскажу выгодные ракурсы и поймаю в объектив ваши яркие и живые эмоции.
Наша фотосессия пройдёт по такому маршруту:
- собор и часовая башня Святого Марка.
- Старые и Новые Прокурации.
- Национальный археологический музей Венеции.
- знаменитое кафе «Флориан».
- Новейшие Прокурации, или крыло Наполеона.
- музей Коррер.
- Славянская набережная и мост Вздохов.
Организационные детали
- Съёмка проводится на камеру Canon Mark 4.
- В течение недели после фотосессии вы получите 30 качественных фотографий в цвето- и светокоррекции. Отправим их на Яндекс или Google Диск.
- Кофе оплачивается дополнительно.
- Фотосессию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник и вторник в 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в среду, четверг и субботу в 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в пятницу и воскресенье в 08:00, 09:00, 10:00, 14:00, 16:00 и 18:00
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€85
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У базилики Святого Марка
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в среду, четверг и субботу в 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в пятницу и воскресенье в 08:00, 09:00, 10:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 1066 туристов
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров. Мы уже много лет живём и работаем в Италии. Делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране, чтобы они могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Elena
4 мар 2025
Утро было действительно идеальным: тщательно организованная фотосессия с качественным оборудованием, прекрасный выбор мест для фотосессии, спокойный и внимательный фотограф. Нам немного, как мы и хотели, иак много уже знали сами, рассказали про город, но что для нас было важным, показали очень интересные менее туристические места, а также кафе с великолепной выпечкой.
ElenaYukhnovska
8 фев 2025
Было супер
N
Natalia
31 янв 2025
Фотосессия и экскурсия прошли на одном дыхании. Всё было великолепно. Оля спасибо ещё раз за чудесные фотографии ❤️
Vera
24 ноя 2024
Правда идеальное утро! Встретились на площади Сан-Марко,далее пошли интересным красивым маршрутом 😍И по ходу делали красивые фото меня 🌺Заходили в отели и дома,где снимались различные фильмы(например,Турист с Анджелиной Джоли). Узнала много интересных фактов) Непринужденно дошли до жд вокзала,два часа пролетели очень незаметно🤗Рекомендую🫶🏻
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