Когда: в понедельник и вторник в 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в среду, четверг и субботу в 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в пятницу и воскресенье в 08:00, 09:00, 10:00, 14:00, 16:00 и 18:00

Экскурсия длится около 1.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала