Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Венеции

Квест-игра для детей «Поиск сокровища в Венеции»

Как увлечь ваших детей в водоворот истории этого города, вызвать их интерес к нему

Как увлечь ваших детей в водоворот истории этого города, вызвать их интерес к нему и сделать поездку в Венецию не просто путешествием а познавательным приключением которое они будут вспоминать с восторгом? Из которого они многое запомнят и узнают о истории Венеции и самых знаменитых местах этого удивительного города на воде? Это просто решить с помощью квест–игры с поиском сокровища!
Квест-игра для детей «Поиск сокровища в Венеции»
Квест-игра для детей «Поиск сокровища в Венеции»
Квест-игра для детей «Поиск сокровища в Венеции»
Квест-игра для детей «Поиск сокровища в Венеции»
Квест-игра для детей «Поиск сокровища в Венеции»
Квест-игра для детей «Поиск сокровища в Венеции»

Что вас ожидает:

На встречу приключениям!
Многие из вас просят при заказе организовать экскурсию для детей чтобы было интересно, азартно с историями, заданиями, загадками… что я с удовольствием и делаю, и должна сказать что получают огромное удовольствие не только дети но и их родители. Таким образом я решила предложить её как отдельную полноценную квест-игру для детей!
Используя подсказки которые я вручу после выполнения задания или после того как ваш ребенок найдет секретное местонахождение подсказки, мы пройдем через самые главные достопримечательности Венеции к сокровищу спрятанного Дожем. Ориентируясь по подсказкам мы будем искать и узнавать историю крылатых львов (интересно, как же так получилось, что они все в Венеции крылатые?) И лошадей которые взобрались на мраморный собор (откуда примчалась эта чудная четверка?) Дом с привидениями которому более 500 лет, пройдя по одной из самых узких улочек Венеции, и двор знаменитого во всем мире цветка, старый заброшенный колодец и семью из мрамора, соломенный мост и бумажную дверь.
Выучим несколько простых кодовых слов на итальянском, которые нам помогу получить подсказки и наш путь через столетия истории приведет нас к сокровищу спрятанному Дожем! Так ваш ребенок не просто проведет весело время в игре, но и откроет для себя историю Венеции, ведь подсказки нас приведут к самым главным достояниям города и конечно же к Площади Сан Марко.

Важная информация:

Призы для ребенка (оплачиваются отдельно). Исходя из возраста вашего ребенка я предложу более простой вариант квеста или с задачами по сложнее. Призом-сокровищем которое мы будем искать может быть небольшое изделие из муранского стекла, например браслетик или сережечки для девочки, небольшая статуэтка (котик, собачка и т. д.) или брелок для мальчика или сувенир на ваш выбор. Я предложу несколько вариантов, исходя из интересов вашего ребенка и ваших пожеланий. Призом может быть также мастер-класс по раскрашиванию маски или по изделию из муранского стекла, которое сделает самостоятельно ваш ребенок и оно останется на память об этом волшебном дне!
В игре могут участвовать только дети и так у вас будет два часа свободного времени в самом романтическом городе мира для коктейля на площади Сан Марко или чашечки кофе в уютном кафе или просто прогулки по набережной вдвоем, ведь вы же в городе любви!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Призы для ребенка
Место начала и завершения?
P. za San Marco, Venezia
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Призы для ребенка (оплачиваются отдельно). Исходя из возраста вашего ребенка я предложу более простой вариант квеста или с задачами по сложнее. Призом-сокровищем которое мы будем искать может быть небольшое изделие из муранского стекла, например браслетик или сережечки для девочки, небольшая статуэтка (котик, собачка и т. д.) или брелок для мальчика или сувенир на ваш выбор. Я предложу несколько вариантов, исходя из интересов вашего ребенка и ваших пожеланий. Призом может быть также мастер-класс по раскрашиванию маски или по изделию из муранского стекла, которое сделает самостоятельно ваш ребенок и оно останется на память об этом волшебном дне!
  • В игре могут участвовать только дети и так у вас будет два часа свободного времени в самом романтическом городе мира для коктейля на площади Сан Марко или чашечки кофе в уютном кафе или просто прогулки по набережной вдвоем, ведь вы же в городе любви!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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