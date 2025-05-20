Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Венеции

Что вас ожидает:

На встречу приключениям!

Многие из вас просят при заказе организовать экскурсию для детей чтобы было интересно, азартно с историями, заданиями, загадками… что я с удовольствием и делаю, и должна сказать что получают огромное удовольствие не только дети но и их родители. Таким образом я решила предложить её как отдельную полноценную квест-игру для детей!

Используя подсказки которые я вручу после выполнения задания или после того как ваш ребенок найдет секретное местонахождение подсказки, мы пройдем через самые главные достопримечательности Венеции к сокровищу спрятанного Дожем. Ориентируясь по подсказкам мы будем искать и узнавать историю крылатых львов (интересно, как же так получилось, что они все в Венеции крылатые?) И лошадей которые взобрались на мраморный собор (откуда примчалась эта чудная четверка?) Дом с привидениями которому более 500 лет, пройдя по одной из самых узких улочек Венеции, и двор знаменитого во всем мире цветка, старый заброшенный колодец и семью из мрамора, соломенный мост и бумажную дверь.

Выучим несколько простых кодовых слов на итальянском, которые нам помогу получить подсказки и наш путь через столетия истории приведет нас к сокровищу спрятанному Дожем! Так ваш ребенок не просто проведет весело время в игре, но и откроет для себя историю Венеции, ведь подсказки нас приведут к самым главным достояниям города и конечно же к Площади Сан Марко.

Важная информация:

Призы для ребенка (оплачиваются отдельно). Исходя из возраста вашего ребенка я предложу более простой вариант квеста или с задачами по сложнее. Призом-сокровищем которое мы будем искать может быть небольшое изделие из муранского стекла, например браслетик или сережечки для девочки, небольшая статуэтка (котик, собачка и т. д.) или брелок для мальчика или сувенир на ваш выбор. Я предложу несколько вариантов, исходя из интересов вашего ребенка и ваших пожеланий. Призом может быть также мастер-класс по раскрашиванию маски или по изделию из муранского стекла, которое сделает самостоятельно ваш ребенок и оно останется на память об этом волшебном дне!

В игре могут участвовать только дети и так у вас будет два часа свободного времени в самом романтическом городе мира для коктейля на площади Сан Марко или чашечки кофе в уютном кафе или просто прогулки по набережной вдвоем, ведь вы же в городе любви!