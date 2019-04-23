11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увлекательная игра превратит детей в детективов, а взрослым позволит насладиться искусством

Kristina
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Kristina – ваш гид
Готовы стать детективом, чтобы узнать, кто истинный убийца магистратa Ермолао Дона? Предлагаю вам интерактивный игровой тур по дворцу дожей, который будет интересен и детям и родителям.
118 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии11 отзывов
4.55
Tур-игра для детей и не только в Палаццо Дукале
Tур-игра для детей и не только в Палаццо Дукале

Этот замок был построен в стиле готики 600 лет назад, во времена дожа Франческо Фоскари. Это один из самых старых и известных дворцов мира. В этом дворце принимали королей и консулов, в зале Большого Совета решали судьбу города.

Программа

Ваша задача разгадать историческую загадку: 600 лет назад несправедливо обвиняли сына дожа Франческо Фоскари в том, что он убил магистра Совета Десяти, Эрмалао Дона. Но кто же тогда настоящий убийца? Дети будут искать подсказки в разных помещениях, с помощью которых в конце тура узнают имя настоящего преступника.

Очень любопытно раскрыть секреты дворца Палаццо Дукале с его темницами, секретными дверцaми, тёмными комнатами, жалобными коробкaми. Дож Фоскари нуждается в Вашей помощи! Только для храбрых! В конце тура дети получат диплом детектива.

В то время, как дети будут заняты разгадыванием задач и ребусов, взрослые смогут послушать мой рассказ о венецианской жизни, о живописи мастеров Возрождения, о магистрaтах Тайной Полиции и инквизиторах и о многом другом.

Организационные детали

  • В стоимость входят услуги лицензированного экскурсовода по Венеции и материал для игр.
  • Отдельно оплачиваются билеты в музей. Взрослый билет — 25 евро, детский билет и билет для студентов до 25 лет — 13 евро. Для детей до 6 лет вход бесплатный.
Tур-игра для детей и не только в Палаццо Дукале

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Kristina
Kristina
Я гид-экскурсовод с лицензией по Венеции и островам лагуны. Окончила университет по архитектуры в Италии. Помогу Вам открыть красоту и неповторимость Республики Святого Марка. Лицензия №1116 Экскурсии и туры: --- Венеция для любопытных, Обзорная экскурсия ---Гранд-канал и Площадь Святого Марка ---Tур на островах Мурано и Бурано --- Дворец дожей – палаццо Дукале, Собор Святого Марка --- Музеи и дворцы Венеции :Ca Rezzonico, Ca' Mocenigo, Accademia
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 апреля 2019
Оксана очень профессиональный гид. Рассказывает интересно, знания предмета обширные, выходят за рамки среднего экскурсовода.Сама игра могла бы быть составлена более интересно, но ,вероятно, время экскурсии это не позволяет. Нам очень понравилось.
2 апреля 2019
это был день рождения одной из дочерей и нам хотелось необычной экскурсии, да еще и по дворцу. Кристина - наш гид- превратила эту экскурсию в игру отгадок и поиска секретов и тайн (некий квест-детектив), с нами были и старшие 16 и 20 лет, но и их не оставила равнодушными данная прогулка. очень познавательно и приспособлено для детей, развивает память и внимательность и эрудицию. Отлично!!!!
Maxim
21 февраля 2019
Экскурсия понравилась нам и нашим детям! Кристина живо и легко, доступным языком рассказывает интересные вещи. Рекомендую!
4 января 2019
Бльшое спасибо за обзор Венеции, квест и рассказ очень качественно и интересно
14 апреля 2018
Кристина - великолепный экскурсовод. Отлично разбирается в архитектуре , истории , искусстве Венеции и не только . У девушки прекрасное специальное образование и это видно из общения и уровня ответов на возникающие у туристов вопросы . Я сама увлекаюсь МХК и преподавала этот предмет в российском колледже , поэтому могу точно сказать , что Кристина - профессионал . Никакой халтуры . Материал очень хорошо структурирован. В процессе экскурсии пересказывались занятные исторические факты . И мне , и моей дочери 13 - ти лет было очень интересно. Все было доступно , с элементами игры . Экскурсия шла в хорошем темпе . Несколько раз задавались вопросы на проверку :как запомнили важные исторические события или особенности архитектурно- художественного стиля . Встретив Кристину лишь в последний день нашего отдыха в Венеции , мы пожалели , что не нашли ее на два дня раньше !!! Нанятые нами в первые два дня экскурсоводы , мягко скажем , были не совсем компетентны ( несли откровенную чушь и отсебятину , придуманную на ходу).
12 января 2018
Рассчитывали на более интересую экскурсию, может возраст ребенка маловат пока 6.5 лет. Слишком много имен и дат, отгадывание имени преступника на смеси итальянского. английского и русского языков, достаточно сильный акцент гида. В вообщем напрасная трата времени и денег. Уж извините. но нас никого не зацепило.
13 ноября 2017
Экскурсия понравилась. Ребенку было интересно. Очень жаль, что экскурсовод торопилась и окончание экскурсии было скомкано.Поэтому 4.
13 ноября 2017
Очень хорошая экскурсия, нам с дочкой (8 лет) очень понравилась. Время пролетело незаметно. Кристина прекрасный рассказчик и знаток истории. С ней не скучно, а это важно при выборе программы для ребёнка.
15 августа 2017
Очень хороший гид. Прекрасно чувствует собеседника, строит экскурсию так, чтобы все участники в группе были заинтересованы, независимо от возраста, подготовленности и степени восприятия.
Я историк по образованию и не люблю Венецию), но благодаря Кристине вся семья сожалела, что ее рассказ закончился. Большое спасибо!
6 августа 2017
спасибо Кристине за отличную экскурсию. Формат подачи позволил оставить в памяти некоторые интересные детали о Венеции, дворце и людях, с ними связанных. С нами была дочка 7 лет- начала чуть уставать только в самом конце (1,5 часа). Рекомендую эту экскурсию для небольших групп 2-4 человека- для удобства перемещения и восприятия. Кстати, 1,5 часа впритык...мы бы ещё как минимум полчаса послушали.
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