11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Предлагаю вам интерактивный квест по городу или по Дворцу дожей. В игровой форме дети познакомятся с площадью Сан-Марко и представят, как она изменилась за 1200 лет. Увидят примечательные детали на фасадах и узнают об архитектурных стилях. А если вы выберете квест по Дворцу Дожей, юные путешественники предстанут в роли детективов и раскроют преступление из прошлого!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание квеста

Игра 1: прогулка по городу

Мы сыграем в каменный зоопарк. Дети попробуют отыскать 8 животных на капителях, фасадах, балюстрадах. А в процессе познакомятся с историей города в развлекательной форме.

Игра 2: Дворец дожей

Здесь перевоплотимся в детективов! Перед участниками откраются тайны Палаццо Дукале с темницами, секретными дверцaми, тёмными комнатами, жалобными коробкaми. Ребята отыщут подсказки в разных помещениях и с их помощью узнают имя преступника, который, по легенде, украл принцессу. И даже получат диплом детектива! А пока юные следователи будут заняты, взрослые послушают мой рассказ о венецианской жизни, живописи мастеров Возрождения, магистрaтах Тайной Полиции и инквизиторах.

Организационные детали