11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Предлагаю вам интерактивный квест по городу или по Дворцу дожей. В игровой форме дети познакомятся с площадью Сан-Марко и представят, как она изменилась за 1200 лет. Увидят примечательные детали на фасадах и узнают об архитектурных стилях.
А если вы выберете квест по Дворцу Дожей, юные путешественники предстанут в роли детективов и раскроют преступление из прошлого!
А если вы выберете квест по Дворцу Дожей, юные путешественники предстанут в роли детективов и раскроют преступление из прошлого!
Описание квеста
Игра 1: прогулка по городу
Мы сыграем в каменный зоопарк. Дети попробуют отыскать 8 животных на капителях, фасадах, балюстрадах. А в процессе познакомятся с историей города в развлекательной форме.
Игра 2: Дворец дожей
Здесь перевоплотимся в детективов! Перед участниками откраются тайны Палаццо Дукале с темницами, секретными дверцaми, тёмными комнатами, жалобными коробкaми. Ребята отыщут подсказки в разных помещениях и с их помощью узнают имя преступника, который, по легенде, украл принцессу. И даже получат диплом детектива! А пока юные следователи будут заняты, взрослые послушают мой рассказ о венецианской жизни, живописи мастеров Возрождения, магистрaтах Тайной Полиции и инквизиторах.
Организационные детали
- Квест подходит для детей разного возраста
- Если вы выбираете экскурсию во Дворце, отдельно оплачиваются билеты в музей. Взрослый билет — €35, детский и студенческий (нужны подтверждающие документы) до 26 лет — €15. Есть семейная скидка. Для детей до 6 лет вход бесплатный
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Сан-Марко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 1008 туристов
Я гид-экскурсовод с лицензией по Венеции и островам лагуны. Окончила университет по архитектуре в Италии. Помогу вам открыть красоту и неповторимость Республики Святого Марка. Провожу обзорные экскурсии по Венеции, подробно знакомлю с музеями и дворцами, организую поездки на острова Мурано и Бурано.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 69 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Кристиночка, очень хороший человечек, отлично ладит с детками! Мы были в такую жару в августе - дети ныли, но она как волшебница увлекла их за три минуты! Очень понравилось! Обязательно еще вернемся к ней на экскурсию!
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Я
Замечательная экскурсию, просто гениально. Детям было весело очень и познавательно. Кристина очень доброжелательная, экскурсия прошла на одном дыхании!
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Отличный квест с заданиями для детей, взрослых, активной и интерактивной подачей, с хорошим настроением и бодрым темпом! Очень понравилось!
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по итогам всей поездки по различным городам местечкам в италии именно Кристина запомнилась ребенку больше всего… провели несколько часов вместе с гидом и всегда всем семейством были вовлечены в квесты, загадки и задания, заботливо подготовленные Кристиной для экскурсии. очень благодарны за заботу и помощь в течение всего пребывания в Венеции!
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Е
Кристина - это человек с юмором, позитивом и креативом! Её квест интересен и взрослым и детям! Она так легко подает информацию, что все названия, события и даты запоминаются моментально!
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Н
Прекрасная экскурсия для детей. Кристина вела диалог со всеми членами семьи. Было интересно и родителям и детям. Также она любезно направила на другие локации по городу.
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