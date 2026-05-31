Венеция во все времена манила эстетов, любителей красивых вещей и ценителей элегантности. Мы пройдём по местам, обозначенным на карте любого гедониста прошлых веков. Вы посетите квартал блестящих куртизанок, увидите старинные казино, дворцы и театры. Прикоснётесь к секретам венецианской кухни и узнаете, как в старину проходили балы и карнавалы.

Описание экскурсии

Казино, театры и дворцы сквозь эпохи

Вы увидите здание первого открытого венецианского казино и удивитесь правилам его посещения. Прогуляетесь возле действующих театров и мест, где в ожидании зрелищ собиралась элегантная публика. Представите местные красочные карнавалы и услышите, кто отвечал за их организацию. А в лабиринтах старинных улиц отыщете тайные дворцы, куда стремились получить приглашение самые известные ловеласы. На их примере я раскрою, как был устроен быт венецианцев в 18-19 веках.

Тайны венецианских куртизанок

Я поделюсь секретами красоты венецианских соблазнительниц. Расскажу об их парфюме, косметике, великолепных нарядах и мушках для лица. Открою тайны рыжеватого оттенка волос венецианок на картинах Тициана и покажу легендарные «альтаны», где женщины ухаживали за собой часами. Мы поговорим о развитии венецианской моды и увидим несколько лавок, где по сей день продают обувь и одежду местных ремесленников. А также заглянем в исторические мастерские, где делают драгоценные обереги.

От званых ужинов до «чикетти»

Город бесконечных праздников славился своими балами, изящной сервировкой и изысканными блюдами. Вы узнаете, как проходили званые ужины патрициев и какую роль играло муранское стекло в убранстве дворцов. Расскажу я и том, что принято на венецианских вечеринках сегодня. Мы поговорим о еде как о соблазне. Кухня региона Венето богата неожиданными сочетаниями, рецепты многих блюд не менялись столетиями. Я покажу места, где можно попробовать местные кулинарные специалитеты в прекрасном исполнении.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.