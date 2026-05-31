Венеция - город балов, карнавала, азартных игр и куртизанок
Венеция всегда манила эстетов и ценителей элегантности. Пройдите по местам, обозначенным на карте любого гедониста прошлых веков
Венеция во все времена манила эстетов, любителей красивых вещей и ценителей элегантности. Мы пройдём по местам, обозначенным на карте любого гедониста прошлых веков. Вы посетите квартал блестящих куртизанок, увидите старинные казино, дворцы и театры. Прикоснётесь к секретам венецианской кухни и узнаете, как в старину проходили балы и карнавалы.
Вы увидите здание первого открытого венецианского казино и удивитесь правилам его посещения. Прогуляетесь возле действующих театров и мест, где в ожидании зрелищ собиралась элегантная публика. Представите местные красочные карнавалы и услышите, кто отвечал за их организацию. А в лабиринтах старинных улиц отыщете тайные дворцы, куда стремились получить приглашение самые известные ловеласы. На их примере я раскрою, как был устроен быт венецианцев в 18-19 веках.
Тайны венецианских куртизанок
Я поделюсь секретами красоты венецианских соблазнительниц. Расскажу об их парфюме, косметике, великолепных нарядах и мушках для лица. Открою тайны рыжеватого оттенка волос венецианок на картинах Тициана и покажу легендарные «альтаны», где женщины ухаживали за собой часами. Мы поговорим о развитии венецианской моды и увидим несколько лавок, где по сей день продают обувь и одежду местных ремесленников. А также заглянем в исторические мастерские, где делают драгоценные обереги.
От званых ужинов до «чикетти»
Город бесконечных праздников славился своими балами, изящной сервировкой и изысканными блюдами. Вы узнаете, как проходили званые ужины патрициев и какую роль играло муранское стекло в убранстве дворцов. Расскажу я и том, что принято на венецианских вечеринках сегодня. Мы поговорим о еде как о соблазне. Кухня региона Венето богата неожиданными сочетаниями, рецепты многих блюд не менялись столетиями. Я покажу места, где можно попробовать местные кулинарные специалитеты в прекрасном исполнении.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 256 туристов
Меня зовут Мария, я лицензированный гид в Италии. В 2010 году я переехала из Петербурга в Венецию, увлекаюсь историей декоративно-прикладного искусства и антиквариатом. Умею находить индивидуальный подход к гостям и доносить информацию понятным языком в лёгкой форме.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Экскурсия по Венеции с Марией оставила самые приятные впечатления! Было по-настоящему увлекательно и комфортно. Мария рассказывает множество интересных историй и фактов о городе, но при этом не перегружает экскурсию лишней читать дальшеуменьшить
информацией — всё очень живо, легко и интересно воспринимается. Отдельно хочется отметить её интерес к моде и искусству. Это придаёт экскурсии особый шарм и позволяет взглянуть на Венецию с необычной стороны. Благодаря Марии мы не только увидели знаменитые места, но и узнали много любопытного о культурной жизни города. Особенно запомнилось посещение одного из венецианских палаццо, где в тот момент проходила Биеннале. Это стало настоящим сюрпризом и подарило массу впечатлений. Было невероятно интересно увидеть современное искусство в таком историческом пространстве. Большое спасибо Марии за прекрасную экскурсию! Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Венецией глубже и почувствовать её уникальную атмосферу.
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Влада
Чудесная экскурсия! Мария - очень компетентный гид, интересный рассказчик, готова ответить на любые вопросы и подстроить экскурсию под гостей. Время пролетело незаметно! Будем в Венеции еще раз - обязательно посетим и иные экскурсии Марии.
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Дарья
Мне супер понравилась прогулка с Марией: она очень хорошо знает как теоретически-историческую часть, так и факты из жизни современных венецианцев.
Мария очень приятная личностно, уже порекомендовала ее своим друзьям, которые собираются в Венецию ❤️
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Мария
Благодаря Марии наше посещение Венеции было незабываемым. Мы не первый раз в Венеции и не были настроены удивляться, но с Марией увидели город совсем с другой стороны, он как бы читать дальшеуменьшить
ожил и перестал быть просто туристической достопримечательностью. 2,5 часа пролетели незаметно, прогулка была приятной, а невероятно увлекательные истории из жизни города - интересными. Мы пожалели, что не забронировали сопровождение Марии на целый день и обязательно наверстаем упущенное при следующей поездке в Венецию. Мария показала нам Венецию без толп туристов, без нагромождения фактов и дат, которые невозможно запомнить, но с ней мы посетили такие удивительные уголки города, которые не могут не восхищать, услышали истории, которые надолго запомнились. Мария обладает даром просто и естественно чувствовать собеседников и выстраивать маршрут и повествование в соответствии с их предпочтениями. Мы много путешествуем и можем уверенно утверждать, что такой гид - большая редкость и удача. Это была наша вторая экскурсия за день и до обеда у нас был тоже хороший экскурсовод, которому мы поставили честные 5 звезд. Но это совершенно разные 5 звезд, потому что профессиональных гидов много, но таких, как Мария - единицы.
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С
Стелла
Невероятно приятная девушка Мария! Профессионал своего дела! ❤️С душой и интересом рассказала и показала нам с супругом таинственные и невероятно красивые места в Венеции,с ней мы полюбили этот город еще больше! 🫶Очень всем рекомендую!!! С ее захватывающими рассказами,мы погрузились и прожили то не легкое,но очень интересное время!!! Благодарим!!!
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И
Ирина
Экскурсия с Марией была просто замечательной! Тема о куртизанках Казанова была очень увлекательной, но Мария также показала нам множество других интересных мест и старинных баров. Её тёплое отношение к городу и её любовь к Венеции чувствуются в каждой истории. Нам всё очень понравилось, и мы остались в полном восторге!
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