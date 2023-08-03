Пройти по любимым местам гедонистов 18-19 веков и раскрыть их тайны
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Описание
Что вас ожидает
Казино, театры и дворцы сквозь эпохи
Вы увидите здание первого открытого венецианского казино и удивитесь правилам его посещения. Прогуляетесь возле действующих театров и мест, где в ожидании зрелищ собиралась элегантная публика. Представите местные красочные карнавалы и услышите, кто отвечал за их организацию. А в лабиринтах старинных улиц отыщете тайные дворцы, куда стремились получить приглашение самые известные ловеласы. На их примере я раскрою, как был устроен быт венецианцев в 18-19 веках.
Тайны венецианских куртизанок
Я поделюсь секретами красоты венецианских соблазнительниц. Расскажу об их парфюме, косметике, великолепных нарядах и мушках для лица. Открою тайны рыжеватого оттенка волос венецианок на картинах Тициана и покажу легендарные «альтаны», где женщины ухаживали за собой часами. Мы поговорим о развитии венецианской моды и увидим несколько лавок, где по сей день продают обувь и одежду местных ремесленников. А также заглянем в исторические мастерские, где делают драгоценные обереги.
От званых ужинов до «чикетти»
Город бесконечных праздников славился своими балами, изящной сервировкой и изысканными блюдами. Вы узнаете, как проходили званые ужины патрициев и какую роль играло муранское стекло в убранстве дворцов. Расскажу я и том, что принято на венецианских вечеринках сегодня. Мы поговорим о еде как о соблазне. Кухня региона Венето богата неожиданными сочетаниями, рецепты многих блюд не менялись столетиями. Я покажу места, где можно попробовать местные кулинарные специалитеты в прекрасном исполнении.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.