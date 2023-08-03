Венеция - город театров, азартных игр и куртизанок

Пройти по любимым местам гедонистов 18-19 веков и раскрыть их тайны

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1 отзыв
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Венеция во все времена манила эстетов, любителей красивых вещей и ценителей элегантности. Мы пройдём по местам, обозначенным на карте любого гедониста прошлых веков. Вы посетите квартал блестящих куртизанок, увидите старинные казино, дворцы и театры. Прикоснётесь к секретам венецианской кухни и узнаете, как в старину проходили балы и карнавалы.
Венеция - город театров, азартных игр и куртизанок
Венеция - город театров, азартных игр и куртизанок
Венеция - город театров, азартных игр и куртизанок
Венеция - город театров, азартных игр и куртизанок
Венеция - город театров, азартных игр и куртизанок
Венеция - город театров, азартных игр и куртизанок
Венеция - город театров, азартных игр и куртизанок
Венеция - город театров, азартных игр и куртизанок
Венеция - город театров, азартных игр и куртизанок
Венеция - город театров, азартных игр и куртизанок
Венеция - город театров, азартных игр и куртизанок
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Описание

Что вас ожидает

Казино, театры и дворцы сквозь эпохи

Вы увидите здание первого открытого венецианского казино и удивитесь правилам его посещения. Прогуляетесь возле действующих театров и мест, где в ожидании зрелищ собиралась элегантная публика. Представите местные красочные карнавалы и услышите, кто отвечал за их организацию. А в лабиринтах старинных улиц отыщете тайные дворцы, куда стремились получить приглашение самые известные ловеласы. На их примере я раскрою, как был устроен быт венецианцев в 18-19 веках.

Тайны венецианских куртизанок

Я поделюсь секретами красоты венецианских соблазнительниц. Расскажу об их парфюме, косметике, великолепных нарядах и мушках для лица. Открою тайны рыжеватого оттенка волос венецианок на картинах Тициана и покажу легендарные «альтаны», где женщины ухаживали за собой часами. Мы поговорим о развитии венецианской моды и увидим несколько лавок, где по сей день продают обувь и одежду местных ремесленников. А также заглянем в исторические мастерские, где делают драгоценные обереги.

От званых ужинов до «чикетти»

Город бесконечных праздников славился своими балами, изящной сервировкой и изысканными блюдами. Вы узнаете, как проходили званые ужины патрициев и какую роль играло муранское стекло в убранстве дворцов. Расскажу я и том, что принято на венецианских вечеринках сегодня. Мы поговорим о еде как о соблазне. Кухня региона Венето богата неожиданными сочетаниями, рецепты многих блюд не менялись столетиями. Я покажу места, где можно попробовать местные кулинарные специалитеты в прекрасном исполнении.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Карина
3 авг 2023
Мария, просто профессионал своего дела! Мы с семьей под таким приятным впечатлением. Раскрыла для нас Венецию совсем с другой стороны. Мы очень рады знакомству и рекомендуем всем выбирать именно этого гида. Очень образованная, грамотная, просто кладезь знаний. Мария, большое Вам спасибо! ❤️

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