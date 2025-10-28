Ч Чистякова Замечательный гид Ольга рассказала про историю Венеции, показала интересные места в городе, порекомендовала бары и кафе. Два часа пролетели незаметно. Однозначно рекомендую!

S Serafima Экскурсия была очень интересна! Общение было настолько легким, что 2,5 часа пролетели незаметно! Большое спасибо!

L Lyubov Благодаря Ольге нашей знакомство с Венецией оказалось очень интересным, ярким и приятным. Очень насыщенная экскурсия, интересная, нескучная, разнообразная и полезная информация. Ольга рассказывала очень увлекательно, отвечала на все вопросы и подсказала как лучше провести время в Венеции. Приятным бонусом был файл с описанием интересных мест. Понравилось и взрослой маме, и подростку. Ольга, огромное спасибо!

E Elena Большое спасибо экскурсоводу Ольге, которая познакомила нас с тайнами средневековой Венеции, ответила на наши вопросы, дала много полезных советов, помогла купить билет на кораблик, дала рекомендации где вкуснее и бюджетнее поесть. С ней мы почувствовали, что приехали к другу! Ещё раз, спасибо!

Э Эдуард Тот самый момент, когда с первого раза угадал с гидом!) Всё супер! Ольга рассказывает много интересных фактов про Венецию, причём рассказывает с неподдельным интересом и вдохновением) Прогулка получилась весёлая и душевная

V Vladimir 2 часа с Ольгой прошли незаметно. Очень душевно, узнали много интересного о Венеции. Попробовали кофе в одной из лучших кофеен и даже прокатились на Гондоле за 2€)