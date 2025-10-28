Описание экскурсииЭкскурсия «Первое свидание с Венецией» — это лёгкая, душевная прогулка по городу в компании местной жительницы, которая знает Венецию не по открыткам, а по настоящей жизни. Вместо сухих фактов и толп туристов — живая беседа, атмосферные места и искреннее знакомство с городом. Вы увидите как известные достопримечательности, так и уютные закоулки, которые обычно пропускают в первый визит. Мы поговорим об истории, традициях, особенностях венецианской жизни — и, конечно, я поделюсь местными советам
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Cannaregio, 54, 30121 Venezia VE Церковь Скальци
Завершение: Piazza San Marco, 351, Венеция
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ч
Чистякова
28 окт 2025
Замечательный гид Ольга рассказала про историю Венеции, показала интересные места в городе, порекомендовала бары и кафе. Два часа пролетели незаметно. Однозначно рекомендую!
S
Serafima
20 окт 2025
Экскурсия была очень интересна! Общение было настолько легким, что 2,5 часа пролетели незаметно! Большое спасибо!
L
Lyubov
18 окт 2025
Благодаря Ольге нашей знакомство с Венецией оказалось очень интересным, ярким и приятным. Очень насыщенная экскурсия, интересная, нескучная, разнообразная и полезная информация. Ольга рассказывала очень увлекательно, отвечала на все вопросы и подсказала как лучше провести время в Венеции. Приятным бонусом был файл с описанием интересных мест. Понравилось и взрослой маме, и подростку. Ольга, огромное спасибо!
E
Elena
15 окт 2025
Большое спасибо экскурсоводу Ольге, которая познакомила нас с тайнами средневековой Венеции, ответила на наши вопросы, дала много полезных советов, помогла купить билет на кораблик, дала рекомендации где вкуснее и бюджетнее поесть. С ней мы почувствовали, что приехали к другу! Ещё раз, спасибо!
Э
Эдуард
4 окт 2025
Тот самый момент, когда с первого раза угадал с гидом!) Всё супер! Ольга рассказывает много интересных фактов про Венецию, причём рассказывает с неподдельным интересом и вдохновением) Прогулка получилась весёлая и душевная
V
Vladimir
1 окт 2025
2 часа с Ольгой прошли незаметно. Очень душевно, узнали много интересного о Венеции. Попробовали кофе в одной из лучших кофеен и даже прокатились на Гондоле за 2€)
K
Kristina
30 сен 2025
Были на обзорной экскурсии по Венеции у Ольги, остались исключительно положительные эмоции 😍
Ольга настоящий профессионал своего дела, и очень приятный человек!
интересно и позновательно познакомила нас с этим чудесным городом 🤌🏼
Обошли очень много достопримечательностей,по ощущениям почти весь город и не капли не устали, всё прошло на одном дыхании 🙌🏽
Однозначно рекомендую выбирать Ольгу для знакомства с прекрасной Венецией ♥️
