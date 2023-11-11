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Формула успеха Казановы: квест по Венеции

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по следам Джакомо Казановы. Откройте секреты великого соблазнителя в самом сердце Венеции
Представьте себя на месте великого Казановы, исследуя тайны и загадки, оставленные им в великолепной Венеции.

Этот квест-приключение не только позволит вам окунуться в атмосферу 18 века, но и даст шанс прочувствовать
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себя частью истории, пытаясь раскрыть «формулу успеха», которую Казанова оставил после себя.

Вместе с опытным проводником вы пройдете по историческим местам, где когда-то бывал великий соблазнитель, и, возможно, найдете то, что искали многие, но смогли найти лишь единицы

5
1 отзыв

6 причин купить этот квест

  • 🔍 Уникальная возможность разгадать тайны Казановы
  • 🌆 Погружение в атмосферу Венеции 18 века
  • 🗝️ Интересные задания и поиск сокровищ
  • 👥 Индивидуальный подход и опытный проводник
  • 🎭 Перевоплощение и интриги
  • ☕ Пауза для кофе в секретном месте
Формула успеха Казановы: квест по Венеции
Формула успеха Казановы: квест по Венеции
Формула успеха Казановы: квест по Венеции

Что можно увидеть

  • Немецкий купеческий дом
  • Дом Казановы
  • Ателье масок
  • Кампо
  • Церковь святого Захария

Описание квеста

В поисках «формулы успеха»

Недавно был найден дневник родного брата Казановы Франческо, где тот утверждает, что Джакомо так глубоко изучил основы алхимии и «животного магнетизма», что смог вывести «формулу успеха». Он спрятал это сокровище где-то в Венеции во время своего последнего приезда. «Необходимо найти эту формулу прежде, чем она будет утеряна безвозвратно или попадёт в руки мафии» — писал Франческо. Вместе с опытным проводником вы увидите Венецию с новых ракурсов, узнаете много неожиданного и попробуете отыскать сокровище Казановы.

Назад в прошлое

Вас ждёт путешествие по Венеции 18 века — по местам, где бывал Джакомо Казанова. Мы погрузимся в атмосферу немецкого купеческого дома с величественными интерьерами, затем отправимся к зданию, где жил сам Казанова. Здесь я расскажу, чем этот дом отличается от всех остальных, и открою некоторые факты из жизни знаменитого сердцееда.

Далее отправимся в настоящее ателье, где раскроем секреты масок, которыми пользовался Джакомо. Ненадолго остановимся на Кампо — местной площади, окружённой храмом и великолепным госпиталем. В документах, которые вам предстоит найти, будет раскрыта история встреч Казановы с монашкой с острова Мурано. Завершим наше приключение у величественной церкви святого Захария, где раньше был женский монастырь.

Организационные детали

  • Программа ориентирована на участников от 16 лет. Это игра для взрослых, где детям будет просто неинтересно.
  • Вас не должны узнать, поэтому готовьтесь к перевоплощению
  • Если вы запутаетесь в интригах и улочках Венеции, не беспокойтесь: предусмотрены подсказки и пауза для кофе в секретном месте, которое посещал Казанова (напитки в стоимость не входят)
  • Минимальное количество участников — 3 человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость квеста

ТарифСтоимость
Участник€100
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На рынке Риальто
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1219 туристов
Дорогие путешественники, здравствуйте! С начала 2000 годов я живу в Италии. Венеция для меня стала родным и любимым городом. После знакомства с ней я увлеклась историей, получила все необходимые лицензии
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и успешно работаю с путешественниками. Моя любимая работа — знакомить вас с местами, которые вы не найдёте в путеводителях, и дарить незабываемые моменты, которые останутся в памяти надолго. Приезжайте и не пожалеете!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Удивительный оригинальный проект)
Гид не просто рассказывает, а щепетильно и тщательно все готовит заранее.
Интересно и увлекательно.
Спасибо!
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