Представьте себя на месте великого Казановы, исследуя тайны и загадки, оставленные им в великолепной Венеции.Этот квест-приключение не только позволит вам окунуться в атмосферу 18 века, но и даст шанс прочувствовать

себя частью истории, пытаясь раскрыть «формулу успеха», которую Казанова оставил после себя. Вместе с опытным проводником вы пройдете по историческим местам, где когда-то бывал великий соблазнитель, и, возможно, найдете то, что искали многие, но смогли найти лишь единицы

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Описание квеста

В поисках «формулы успеха»

Недавно был найден дневник родного брата Казановы Франческо, где тот утверждает, что Джакомо так глубоко изучил основы алхимии и «животного магнетизма», что смог вывести «формулу успеха». Он спрятал это сокровище где-то в Венеции во время своего последнего приезда. «Необходимо найти эту формулу прежде, чем она будет утеряна безвозвратно или попадёт в руки мафии» — писал Франческо. Вместе с опытным проводником вы увидите Венецию с новых ракурсов, узнаете много неожиданного и попробуете отыскать сокровище Казановы.

Назад в прошлое

Вас ждёт путешествие по Венеции 18 века — по местам, где бывал Джакомо Казанова. Мы погрузимся в атмосферу немецкого купеческого дома с величественными интерьерами, затем отправимся к зданию, где жил сам Казанова. Здесь я расскажу, чем этот дом отличается от всех остальных, и открою некоторые факты из жизни знаменитого сердцееда.

Далее отправимся в настоящее ателье, где раскроем секреты масок, которыми пользовался Джакомо. Ненадолго остановимся на Кампо — местной площади, окружённой храмом и великолепным госпиталем. В документах, которые вам предстоит найти, будет раскрыта история встреч Казановы с монашкой с острова Мурано. Завершим наше приключение у величественной церкви святого Захария, где раньше был женский монастырь.

Организационные детали