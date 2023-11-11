Недавно был найден дневник родного брата Казановы Франческо, где тот утверждает, что Джакомо так глубоко изучил основы алхимии и «животного магнетизма», что смог вывести «формулу успеха». Он спрятал это сокровище где-то в Венеции во время своего последнего приезда. «Необходимо найти эту формулу прежде, чем она будет утеряна безвозвратно или попадёт в руки мафии» — писал Франческо. Вместе с опытным проводником вы увидите Венецию с новых ракурсов, узнаете много неожиданного и попробуете отыскать сокровище Казановы.
Назад в прошлое
Вас ждёт путешествие по Венеции 18 века — по местам, где бывал Джакомо Казанова. Мы погрузимся в атмосферу немецкого купеческого дома с величественными интерьерами, затем отправимся к зданию, где жил сам Казанова. Здесь я расскажу, чем этот дом отличается от всех остальных, и открою некоторые факты из жизни знаменитого сердцееда.
Далее отправимся в настоящее ателье, где раскроем секреты масок, которыми пользовался Джакомо. Ненадолго остановимся на Кампо — местной площади, окружённой храмом и великолепным госпиталем. В документах, которые вам предстоит найти, будет раскрыта история встреч Казановы с монашкой с острова Мурано. Завершим наше приключение у величественной церкви святого Захария, где раньше был женский монастырь.
Организационные детали
Программа ориентирована на участников от 16 лет. Это игра для взрослых, где детям будет просто неинтересно.
Вас не должны узнать, поэтому готовьтесь к перевоплощению
Если вы запутаетесь в интригах и улочках Венеции, не беспокойтесь: предусмотрены подсказки и пауза для кофе в секретном месте, которое посещал Казанова (напитки в стоимость не входят)
Минимальное количество участников — 3 человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость квеста
Тариф
Стоимость
Участник
€100
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На рынке Риальто
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1219 туристов
Дорогие путешественники, здравствуйте! С начала 2000 годов я живу в Италии. Венеция для меня стала родным и любимым городом. После знакомства с ней я увлеклась историей, получила все необходимые лицензии читать дальшеуменьшить
и успешно работаю с путешественниками.
Моя любимая работа — знакомить вас с местами, которые вы не найдёте в путеводителях, и дарить незабываемые моменты, которые останутся в памяти надолго. Приезжайте и не пожалеете!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Николай
Удивительный оригинальный проект) Гид не просто рассказывает, а щепетильно и тщательно все готовит заранее. Интересно и увлекательно. Спасибо!
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