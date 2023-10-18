Отправиться в путешествие по Венеции 18 века и отыскать сокровище Казановы
Несмотря на то, что прошло более 2 столетий после его ухода из жизни, великий соблазнитель то и дело напоминает о себе.
Мы с вами прогуляемся по местам, связанным с личностью искусного сердцееда, и попробуем отыскать его «формулу успеха», спрятанную где-то в Венеции.
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Описание
Что вас ожидает
В поисках «формулы успеха»
Недавно был найден дневник родного брата Казановы Франческо, где тот утверждает, что Джакомо так глубоко изучил основы алхимии и «животного магнетизма», что смог вывести «формулу успеха». Он спрятал это сокровище где-то в Венеции во время своего последнего приезда. «Необходимо найти эту формулу прежде, чем она будет утеряна безвозвратно или попадёт в руки мафии» — писал Франческо. Вместе с опытным проводником вы увидите Венецию с новых ракурсов, узнаете много неожиданного и попробуете отыскать сокровище Казановы.
Назад в прошлое
Вас ждёт путешествие по Венеции 18 века — по местам, где бывал Джакомо Казанова. Мы погрузимся в атмосферу немецкого купеческого дома с величественными интерьерами, затем отправимся к зданию, где жил сам Казанова. Здесь я расскажу, чем этот дом отличается от всех остальных, и открою некоторые факты из жизни знаменитого сердцееда.
Далее отправимся в настоящее ателье, где раскроем секреты масок, которыми пользовался Джакомо. Ненадолго остановимся на Кампо — местной площади, окружённой храмом и великолепным госпиталем. В документах, которые вам предстоит найти, будет раскрыта история встреч Казановы с монашкой с острова Мурано. Завершим наше приключение у величественной церкви святой Захарии, где раньше был женский монастырь.
Организационные детали
- Программа ориентирована на участников от 16 лет. Это игра для взрослых, где детям будет просто неинтересно.
- Вас не должны узнать, поэтому готовьтесь к перевоплощению
- Если вы запутаетесь в интригах и улочках Венеции, не беспокойтесь: предусмотрены подсказки и пауза для кофе в секретном месте, которое посещал Казанова (напитки в стоимость не входят)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на рынке Риальто
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.