Посещение города предусматривает один из следующих маршрутов по вашему желанию. Однодневное посещение города без музеев Во время обзорной экскурсии по Турину мы познакомим вас с самыми яркими достопримечательностями города. Мы увидим:

исторический центр города.

собор Иоанна Крестителя, хранящего главную христианскую реликвию-Туринскую Плащаницу.

церковь Святого Лаврентия.

Королевский дворец.

дворец Мадама.

площадь Карла Aльбepта.

дворец Каpинианo.

галереи Субауда и Субальпина.

церковь Сан Филиппо Нери — самую большую в Турине.

цитадель.

ворота в город Августа Тауринорум 29 г. до н. э. Porta — Palatina, • башню Моле-Антонеллиана, символ Турина и один из самых любопытных музеев Кино.

площадь Bиктора Bенето.

собор Гран Мадре ди Дио.

площадь Св. Карла и многие другие достопримечательности. Вы услышите легенды, мифы, тайны города Торина. После экскурсии, следуя советам гида, вы сможете продегустировать традиционные блюда и напитки Туринской кухни, такие как:.

