читать дальше было легким и запоминающимся. Алессандра итальянка, но при этом отлично владеет русским языком. Это было прекрасное атмосферное путешествие по пригороду Венеции, которое мы совершили в день вылета из Италии. Эта экскурсия была приятным завершающим аккордом. В конце экскурсии Алессандра нас доставила прямо в аэропорт и была очень ответственна в этом. Мы обязательно вернемся! Рекомендуем!

Мы очень благодарны Алессандре за этот день! Наша дочь сказала, что это один из лучших дней в ее жизни. Путешествие