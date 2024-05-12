8 часов
Индивидуальная
На родину Просекко: винодельня Вальдоббьядене с дегустацией и обедом
Погрузитесь в мир итальянского вина с экскурсией из Венеции. Вас ждет уникальное Просекко, традиционная кухня и захватывающие пейзажи
Начало: Piazzale Roma
7 авг в 08:00
9 авг в 08:00
от €385 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Горная сказка в Доломитах: индивидуальная экскурсия
Вас ждут величественные Доломитовые Альпы, бирюзовые озера и незабываемые виды. Комфортный трансфер и увлекательные маршруты для всех сезонов
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
€350 за всё до 3 чел.
5.5 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия 4 в 1: жемчужины Венецианской лагуны
Погрузитесь в атмосферу волшебства и красоты, посетив четыре уникальных острова Венеции за один день
11 авг в 09:00
12 авг в 09:30
€360 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 мая 2024Очень красивая поездка. Винотека выбрана шикарная. И все остальное, с чем познакомила Алессандра просто великолепно! Спасибо.
- OOlga8 мая 2024Мы очень благодарны Алессандре за этот день! Наша дочь сказала, что это один из лучших дней в ее жизни. Путешествие
- IIrina19 июля 2023Добрый день! Сегодня у нас была экскурсия и нам очень понравилось все. И виды на виноградники и еда и пикник и рассказ о местных традициях и блюдах. Было очень легко и день пролетел незаметно. Спасибо большое 🙏 Мы обязательно вернемся 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в августе 2024
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