Венеция — это не только Сан-Марко и знаменитые дворцы.
И хотя основные достопримечательности мы не пропустим, моя главная задача — показать нетуристические места, поделиться тайнами города и рассказать о его истории шире, чем на обзорных экскурсиях. Из сердца Венеции, квартала Риальто, мы отправимся в район для местных — Каннареджо. Будет красиво, живо, ярко и познавательно.
И хотя основные достопримечательности мы не пропустим, моя главная задача — показать нетуристические места, поделиться тайнами города и рассказать о его истории шире, чем на обзорных экскурсиях. Из сердца Венеции, квартала Риальто, мы отправимся в район для местных — Каннареджо. Будет красиво, живо, ярко и познавательно.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Кто и зачем построил Венецию? Как она стоит на море и правда ли, что тонет? Где самое старое здание города? На каком месте началась его история и бизнес, чем всё закончилось и причём тут перец? Я покажу колорит старинного города, проведу по его лабиринтам и расскажу то, чего вы, скорее всего, даже не ожидали.
В нашей программе:
- Первый рынок и знаменитый мост Риальто
- Колодец желаний и торговый дворец
- Самая узкая улица города
- Первое в мире еврейское гетто
- Необычный книжный магазин с гондолой и котиками
- Дом с иллюзией и церковь-шкатулка
- Уникальный мост без перил
- И многое другое!
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто хочет увидеть другую Венецию, изведать нетуристические тропы города, погрузиться в её аутентичную атмосферу. А также тем, кто хочет сделать красивые необычные фотографии с интересных ракурсов. Возможно, поэтому экскурсию часто выбирают популярные блогеры, фотографы и модели.
Организационные детали
- При раннем бронировании возможно посещение террасы города, но эта опция в обязательную программу не входит.
- Дети старше 5 лет считаются полноценными участниками экскурсии, и их присутствие оплачивается полностью. Моей задачей является заинтересовать не только взрослых, но и детей.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В райне Риальто или станции ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Варвара — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 956 туристов
Живу в Италии 10 лет, получила итальянское образование: художественное и педагогическое, имею лицензию и работаю гидом по призванию души. С родным для меня «среднеазиатским» гостеприимством приму вас в Венеции. ЛюблюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
25 мая 2024
Экскурсия прошла на «ура». Варвара великолепна!
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