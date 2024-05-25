Венеция — это не только Сан-Марко и знаменитые дворцы. И хотя основные достопримечательности мы не пропустим, моя главная задача — показать нетуристические места, поделиться тайнами города и рассказать о его истории шире, чем на обзорных экскурсиях. Из сердца Венеции, квартала Риальто, мы отправимся в район для местных — Каннареджо. Будет красиво, живо, ярко и познавательно.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Кто и зачем построил Венецию? Как она стоит на море и правда ли, что тонет? Где самое старое здание города? На каком месте началась его история и бизнес, чем всё закончилось и причём тут перец? Я покажу колорит старинного города, проведу по его лабиринтам и расскажу то, чего вы, скорее всего, даже не ожидали.

В нашей программе:

Первый рынок и знаменитый мост Риальто

Колодец желаний и торговый дворец

Самая узкая улица города

Первое в мире еврейское гетто

Необычный книжный магазин с гондолой и котиками

Дом с иллюзией и церковь-шкатулка

Уникальный мост без перил

И многое другое!

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет увидеть другую Венецию, изведать нетуристические тропы города, погрузиться в её аутентичную атмосферу. А также тем, кто хочет сделать красивые необычные фотографии с интересных ракурсов. Возможно, поэтому экскурсию часто выбирают популярные блогеры, фотографы и модели.

Организационные детали