Образ романтичной Венеции — гондолы, маски, карнавал. Но эта красота как плащ, внутри которого пролетарская подкладка.
Я расскажу вам о промышленной архитектуре 18-20 веков, об индустриальных объектах, которые появились после падения республики и о том, во что их превратили впоследствии. Поговорим и о повседневной жизни этого удивительного города.
Я расскажу вам о промышленной архитектуре 18-20 веков, об индустриальных объектах, которые появились после падения республики и о том, во что их превратили впоследствии. Поговорим и о повседневной жизни этого удивительного города.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Я покажу вам ту часть Венеции, до которой обычно не доходят путешественники — напрасно! На острове Джудекка много необычной архитектуры и аутентичности. Во время прогулки вдоль острова вы узнаете, где делали лучшие венецианские ткани, а где хранили зерно. Посмотрите на женскую тюрьму и монастырь 15 века.
Вы увидите:
- Джудекка — единственный остров в историческом центре, который не соединен мостом с сердцем города
- Здание мукомольной фабрики Molino Stucky, которую переквалифицировали в отель Hilton
- Часть часовой фабрики — в начале 20 века она была самой крупной в мире
- Лодочную верфь, где хранятся гондолы. Если повезёт — увидим, как их поднимают краны.
- Самый молодой жилой квартал Венеции, он отстраивался в 60-х годах 20 века
- А ещё церковь Спасителя, которую спроектировал великий Палладио, граффити и многое другое
В итоге за 2 часа вы узнаете об архитектуре, которую можно назвать особенной в квадрате — о промышленных зданиях в городе на воде. И просто посмотрите на другую сторону Венеции, где есть не только великолепные палаццо.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У остановки вапоретто «Sacca Fisola»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Венеции
Меня зовут Юлия, более 10 лет живу в Венеции и провожу экскурсии по городу. Я — официальный гид музея Gallerie dell’Accademia, где активно работаю как с индивидуальными заказами, так иЗадать вопрос
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