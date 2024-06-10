Образ романтичной Венеции — гондолы, маски, карнавал. Но эта красота как плащ, внутри которого пролетарская подкладка. Я расскажу вам о промышленной архитектуре 18-20 веков, об индустриальных объектах, которые появились после падения республики и о том, во что их превратили впоследствии. Поговорим и о повседневной жизни этого удивительного города.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Я покажу вам ту часть Венеции, до которой обычно не доходят путешественники — напрасно! На острове Джудекка много необычной архитектуры и аутентичности. Во время прогулки вдоль острова вы узнаете, где делали лучшие венецианские ткани, а где хранили зерно. Посмотрите на женскую тюрьму и монастырь 15 века.

Вы увидите:

Джудекка — единственный остров в историческом центре, который не соединен мостом с сердцем города

Здание мукомольной фабрики Molino Stucky, которую переквалифицировали в отель Hilton

Часть часовой фабрики — в начале 20 века она была самой крупной в мире

Лодочную верфь, где хранятся гондолы. Если повезёт — увидим, как их поднимают краны.

Самый молодой жилой квартал Венеции, он отстраивался в 60-х годах 20 века

А ещё церковь Спасителя, которую спроектировал великий Палладио, граффити и многое другое

В итоге за 2 часа вы узнаете об архитектуре, которую можно назвать особенной в квадрате — о промышленных зданиях в городе на воде. И просто посмотрите на другую сторону Венеции, где есть не только великолепные палаццо.