1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Венеция на самом деле: путешествие за кулису туристической мекки
Погрузитесь в уникальный мир Венеции, где каждый уголок хранит свои тайны. Эта экскурсия покажет город с неожиданной стороны
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нетуристическая Венеция в центре города: Уникальные маршруты и мастерские гондол
В самом сердце Венеции вы откроете малоизвестные уголки, где шумная и многолюдная Венеция уступает место нетронутой атмосфере старины и уюта
11 июня в 15:00
12 июня в 14:00
€177 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Запрятанные уголки Венеции: история, традиции, жизнь города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя её скрытые уголки вместе с личным гидом
Начало: Около железнодорожной станции Santa Lucia
Сегодня в 14:00
1 июля в 14:00
€215 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Исчезающая Венеция: уникальное путешествие с местным экспертом
Познайте Венецию не как обычный турист, а через глаза инженера. Откройте технические и культурные тайны вместе с местным жителем
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по фотогеничной Венеции: секреты, история и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Венеции: секретные места, живописные уголки и уникальные истории ждут вас в этом индивидуальном туре
Начало: У моста Ponte delle Guglie
Сегодня в 07:30
26 июня в 07:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Венеция с высоты: прогулка по смотровым площадкам и крышам
Забудьте о традиционных маршрутах и поднимитесь над каналами Венеции, открывая город с непривычной стороны
Начало: Обсуждаем в мессенджере после бронирования экскурс...
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Венецианские маски: творческий мастер-класс и погружение в историю
Погрузитесь в мир венецианского искусства, создавая уникальную маску в атмосфере истории и творчества
Начало: У мастерской
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€70 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По следам Казановы: живая история Венеции в деталях
Путешествие в прошлое Венеции на экскурсии по следам Казановы. Откройте для себя мир знаменитого авантюриста и соблазнителя
Начало: Площадь Сан Марко, напротив бара Ал Тодаро
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия «Венеция глазами местного жителя»
Почувствуйте себя венецианцем на индивидуальной экскурсии! Узнайте тайны города, посетите мастерские и попробуйте традиционные закуски в уютных бакари
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Атмосферная Венеция: путешествие по скрытым уголкам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя ее скрытые уголки вдали от туристических троп
Начало: В районе Риальто
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180€171 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Венеция и женщины: от куртизанок до королев
Путешествие по Венеции, раскрывающее истории женщин, которые изменили город. Уникальная экскурсия для тех, кто хочет узнать больше о жизни венецианок
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
€229 за всё до 11 чел.
Индивидуальная
2 часа
Венеция - город балов, карнавала, азартных игр и куртизанок
Венеция всегда манила эстетов и ценителей элегантности. Пройдите по местам, обозначенным на карте любого гедониста прошлых веков
Сегодня в 14:30
11 июня в 08:30
€159 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
Прогулка по Венеции с дамой рыцарского ордена тамплиеров. Узнайте о символах ордена, древних ритуалах и месте хранения Святого Грааля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей: погружение в мир искусства
Погрузитесь в мир венецианских улочек и мостов в компании оперной певицы, которая откроет вам тайны и легенды этого волшебного города
10 июня в 10:30
11 июня в 15:00
€190 за всё до 4 чел.
Квест
3 часа
Формула успеха Казановы: эксклюзивный квест в сердце Венеции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по следам Джакомо Казановы. Откройте секреты великого соблазнителя в самом сердце Венеции
Начало: На рынке Риальто
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€80 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Неизведанная Венеция: шедевры Тициана, набережная Бродского и дожи
Прогуляйтесь по Венеции, где гулял Бродский, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и познакомьтесь с венецианскими котами
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
156€133 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Муранское стекло в Венеции: мастер-класс с созданием сувенира
Исследуйте мир муранского стекла: от истории до создания собственного шедевра под руководством итальянских мастеров
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»: история, культура, тайны
Забудьте о времени, погружаясь в мир венецианских легенд и реальности. Откройте для себя город, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Сан-Марко
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€174 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Венеции: Погрузитесь в жизнь настоящего венецианца
Уникальная возможность увидеть Венецию глазами местных жителей. Познакомьтесь с их бытом, традициями и секретами
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
€160 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
Венеция Бродского
Увидеть город, по которому поэт так скучал вдали, и понять, что заставляло его возвращаться
Начало: У галереи Accademia
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180€171 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Венеции: путешествие в 18 век
Погрузитесь в атмосферу Венеции 18 века, пройдите по следам великих личностей и их историй
Начало: На кампо Сан-Самуэле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
В гости к венецианским аристократам - ужинать
Попробовать настоящую итальянскую кухню не в ресторане, а дома у графа
Начало: По договорённости (у моста Риальто или вашего отел...
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€230 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Другая Венеция
Открыть неожиданные и удивительные локации города - и познакомиться с ним поближе
Начало: В райне Риальто или станции ж/д вокзала
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
€189 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
История первого в мире еврейского гетто, скуолы и прогулка по району, где жил Тинторетто
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€130 за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
Скрытая Венеция
Начало: Площадь Сан Марко, на углу бара Ал Тодаро
14 июня в 13:00
18 июня в 13:00
€35 за человека
Индивидуальная
1 час
Остров кладбище Сан-Микеле и могила Бродского
Начало: Остановка Фондаменте Нуове
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Галереи Академии в Венеции
Начало: Campo della Carità
Расписание: По пятницам и вторникам в 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
€150 за всё до 4 чел.
Квест
3 часа
Живая квест-игра «Формула успеха Казановы»
Начало: На мосту у рыбного рынка Риальто
Расписание: в любое время после 10.30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€75 за человека
Индивидуальная
2 часа
Казанова Казанова… мне нравится имя
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночная Венеция. Легенды и призраки города-фантома
Начало: По договоренности
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Венецианский карнавал или Венеция раньше и сейчас
Начало: По договоренности
Расписание: с 12 февраля по 1 марта
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Расписание: Ежедневно в 11:00
€180 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
В гости к необыкновенной венецианской паре - с оперной певицей
Полувековая любовь, аристократия, просекко и сабля для харакири в самом романтичном городе Италии
Начало: У рынка Риальто
10 июня в 14:00
11 июня в 15:30
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Венеция в стихах и прозе
Пройти по местам великих поэтов и писателей и услышать их строки, вдохновлённые городом
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В гости к венецианским дворянам: посещение особняка 15го века
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Промышленная Венеция: архитектурная прогулка
На острове Джудекка узнать о городе и его застройке после падения Венецианской республики
Начало: У остановки вапоретто «Sacca Fisola»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В гости к дворянам - в особняк 15 века
Побывать в интерьерах, достойных музея, но в которых до сих пор живут родовитые венецианцы
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По водным дорогам Венеции
Понаблюдать за производством гондол в старинной мастерской и прокатиться по каналам
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Венеция, шёлк и эпоха Возрождения
Понаблюдать за производством венецианских тканей в старинном особняке
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Маска, я вас знаю
Прогуляться по Венеции и создать карнавальную маску в старинной мастерской
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€230 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
Прикоснуться к истории главной площади города и расшифровать её архитектуру с профессиональным гидом
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€130 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей6 июня 2024Посещали с дочерью Венецию на несколько дней и начали с обзорной экскурсии с Алисой. Экскурсовод верно поняла наш запрос, провела по
- ВВадим5 июня 2024Нам очень понравилось Татьяна, она сумела заинтересовать нас своим рассказом и маршрутом экскурсии, что 5 часов прогулки прошли для нас
- ССергей5 июня 2024Экскурсия по Венеции 1 июня 2024 года. Очень сложно проводить экскурсию в городе, где тысячная армия туристов и не утихает
- ннаталья1 июня 2024Прогулка с Алисой очень понравилась. Все, что хотели- посмотрели. Много нового узнали
- ССтепан28 мая 2024Были на экскурсии с Алисой, нам всё очень понравилось. Хорошая экскурсия с продуманным маршрутом, очень красивая Венеция! Всем рекомендую.
- ААлена27 мая 2024При подготовке к путешествию в Венеции мы искали для себя экскурсию не только насыщенными историческими фактами, но и полную технологическими
- ИИрина25 мая 2024Экскурсия прошла на «ура». Варвара великолепна!
- ВВиктория23 мая 2024Были на экскурсии в выходной день - Венеция кишила туристами. Но Татьяна смогла показать нам город без толп людей и
- ТТатьяна22 мая 2024Мы в восторге от экскурсии, несмотря на небольшой дождик Мария рассказала о Венеции. Это не сухой рассказ об истории. А живой, о жизни венецианцев раньше и сегодня. Было очень интересно!
- ЛЛанда14 мая 2024Татьяна провела нам (группа из 5 человек) потрясающую экскурсию, несмотря на наш несвоевременный (Не по нашей причине) приезд. Татьяна интересный рассказчик, владеющий темой. Рекомендую всем!
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