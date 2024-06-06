Необычные экскурсии по Венеции

Найдено 42 экскурсии в категории «Необычные» в Венеции на русском языке, цены от €35, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Венеция на самом деле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Венеция на самом деле: путешествие за кулису туристической мекки
Погрузитесь в уникальный мир Венеции, где каждый уголок хранит свои тайны. Эта экскурсия покажет город с неожиданной стороны
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
170 за всё до 4 чел.
Нетуристическая Венеция в центре города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Нетуристическая Венеция в центре города: Уникальные маршруты и мастерские гондол
В самом сердце Венеции вы откроете малоизвестные уголки, где шумная и многолюдная Венеция уступает место нетронутой атмосфере старины и уюта
11 июня в 15:00
12 июня в 14:00
177 за всё до 8 чел.
Запрятанные уголки Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
101 отзыв
Запрятанные уголки Венеции: история, традиции, жизнь города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя её скрытые уголки вместе с личным гидом
Начало: Около железнодорожной станции Santa Lucia
Сегодня в 14:00
1 июля в 14:00
215 за всё до 4 чел.
Исчезающая Венеция. Авторская экскурсия от местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
97 отзывов
Исчезающая Венеция: уникальное путешествие с местным экспертом
Познайте Венецию не как обычный турист, а через глаза инженера. Откройте технические и культурные тайны вместе с местным жителем
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Прогулка по фотогеничной и аутентичной Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
77 отзывов
Прогулка по фотогеничной Венеции: секреты, история и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Венеции: секретные места, живописные уголки и уникальные истории ждут вас в этом индивидуальном туре
Начало: У моста Ponte delle Guglie
Сегодня в 07:30
26 июня в 07:00
от 150 за всё до 5 чел.
По крышам Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Венеция с высоты: прогулка по смотровым площадкам и крышам
Забудьте о традиционных маршрутах и поднимитесь над каналами Венеции, открывая город с непривычной стороны
Начало: Обсуждаем в мессенджере после бронирования экскурс...
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
167 за всё до 4 чел.
Венецианские маски: история и мастер-класс
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
Венецианские маски: творческий мастер-класс и погружение в историю
Погрузитесь в мир венецианского искусства, создавая уникальную маску в атмосфере истории и творчества
Начало: У мастерской
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
70 за всё до 2 чел.
По следам Казановы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
По следам Казановы: живая история Венеции в деталях
Путешествие в прошлое Венеции на экскурсии по следам Казановы. Откройте для себя мир знаменитого авантюриста и соблазнителя
Начало: Площадь Сан Марко, напротив бара Ал Тодаро
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
120 за всё до 5 чел.
Венеция глазами местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Венеция глазами местного жителя»
Почувствуйте себя венецианцем на индивидуальной экскурсии! Узнайте тайны города, посетите мастерские и попробуйте традиционные закуски в уютных бакари
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Атмосферная Венеция, спрятанная от туристов
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Атмосферная Венеция: путешествие по скрытым уголкам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя ее скрытые уголки вдали от туристических троп
Начало: В районе Риальто
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180171 за всё до 3 чел.
Венеция и женщины: от куртизанок до королев
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Венеция и женщины: от куртизанок до королев
Путешествие по Венеции, раскрывающее истории женщин, которые изменили город. Уникальная экскурсия для тех, кто хочет узнать больше о жизни венецианок
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
229 за всё до 11 чел.
Венеция - город балов, карнавала, азартных игр и куртизанок
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Венеция - город балов, карнавала, азартных игр и куртизанок
Венеция всегда манила эстетов и ценителей элегантности. Пройдите по местам, обозначенным на карте любого гедониста прошлых веков
Сегодня в 14:30
11 июня в 08:30
159 за всё до 5 чел.
По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
Прогулка по Венеции с дамой рыцарского ордена тамплиеров. Узнайте о символах ордена, древних ритуалах и месте хранения Святого Грааля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
250 за всё до 10 чел.
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей: погружение в мир искусства
Погрузитесь в мир венецианских улочек и мостов в компании оперной певицы, которая откроет вам тайны и легенды этого волшебного города
10 июня в 10:30
11 июня в 15:00
190 за всё до 4 чел.
Формула успеха Казановы: квест по Венеции
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Формула успеха Казановы: эксклюзивный квест в сердце Венеции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по следам Джакомо Казановы. Откройте секреты великого соблазнителя в самом сердце Венеции
Начало: На рынке Риальто
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
80 за человека
Неизведанная Венеция
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Неизведанная Венеция: шедевры Тициана, набережная Бродского и дожи
Прогуляйтесь по Венеции, где гулял Бродский, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и познакомьтесь с венецианскими котами
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
156133 за всё до 4 чел.
Муранское стекло - история и мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Муранское стекло в Венеции: мастер-класс с созданием сувенира
Исследуйте мир муранского стекла: от истории до создания собственного шедевра под руководством итальянских мастеров
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
100 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»: история, культура, тайны
Забудьте о времени, погружаясь в мир венецианских легенд и реальности. Откройте для себя город, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Сан-Марко
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
174 за всё до 4 чел.
День из жизни венецианца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Экскурсия в Венеции: Погрузитесь в жизнь настоящего венецианца
Уникальная возможность увидеть Венецию глазами местных жителей. Познакомьтесь с их бытом, традициями и секретами
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
160 за всё до 5 чел.
Венеция Бродского
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Венеция Бродского
Увидеть город, по которому поэт так скучал вдали, и понять, что заставляло его возвращаться
Начало: У галереи Accademia
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180171 за всё до 3 чел.
Венеция: отражение 18 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Венеции: путешествие в 18 век
Погрузитесь в атмосферу Венеции 18 века, пройдите по следам великих личностей и их историй
Начало: На кампо Сан-Самуэле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 6 чел.
В гости к венецианским аристократам - ужинать
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
В гости к венецианским аристократам - ужинать
Попробовать настоящую итальянскую кухню не в ресторане, а дома у графа
Начало: По договорённости (у моста Риальто или вашего отел...
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
230 за человека
Другая Венеция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Другая Венеция
Открыть неожиданные и удивительные локации города - и познакомиться с ним поближе
Начало: В райне Риальто или станции ж/д вокзала
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
189 за всё до 4 чел.
Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
История первого в мире еврейского гетто, скуолы и прогулка по району, где жил Тинторетто
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
130 за всё до 10 чел.
Скрытая Венеция
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
45 отзывов
Скрытая Венеция
Начало: Площадь Сан Марко, на углу бара Ал Тодаро
14 июня в 13:00
18 июня в 13:00
35 за человека
Остров кладбище Сан-Микеле и могила Бродского
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Остров кладбище Сан-Микеле и могила Бродского
Начало: Остановка Фондаменте Нуове
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
90 за всё до 4 чел.
Галереи Академии в Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Галереи Академии в Венеции
Начало: Campo della Carità
Расписание: По пятницам и вторникам в 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
150 за всё до 4 чел.
Живая квест-игра «Формула успеха Казановы»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Живая квест-игра «Формула успеха Казановы»
Начало: На мосту у рыбного рынка Риальто
Расписание: в любое время после 10.30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
75 за человека
Казанова Казанова… мне нравится имя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Казанова Казанова… мне нравится имя
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Ночная Венеция. Легенды и призраки города-фантома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Ночная Венеция. Легенды и призраки города-фантома
Начало: По договоренности
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Венецианский карнавал или Венеция раньше и сейчас
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Венецианский карнавал или Венеция раньше и сейчас
Начало: По договоренности
Расписание: с 12 февраля по 1 марта
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Кем на самом деле был Казанова. Становление легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Кем на самом деле был Казанова. Становление легенды
Расписание: Ежедневно в 11:00
180 за экскурсию
В гости к необыкновенной венецианской паре - с оперной певицей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
В гости к необыкновенной венецианской паре - с оперной певицей
Полувековая любовь, аристократия, просекко и сабля для харакири в самом романтичном городе Италии
Начало: У рынка Риальто
10 июня в 14:00
11 июня в 15:30
400 за всё до 4 чел.
Венеция в стихах и прозе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Венеция в стихах и прозе
Пройти по местам великих поэтов и писателей и услышать их строки, вдохновлённые городом
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
210 за всё до 6 чел.
В гости к венецианским дворянам: посещение особняка 15го века
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
В гости к венецианским дворянам: посещение особняка 15го века
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 10 чел.
В Венецию без путевки: индивидуальное планирование путешествия под вас
Индивидуальная
2 часа
В Венецию без путевки: индивидуальное планирование путешествия под вас
Начало: Онлайн
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Промышленная Венеция: архитектурная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Промышленная Венеция: архитектурная прогулка
На острове Джудекка узнать о городе и его застройке после падения Венецианской республики
Начало: У остановки вапоретто «Sacca Fisola»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
140 за всё до 4 чел.
В гости к дворянам - в особняк 15 века
Индивидуальная
1.5 часа
В гости к дворянам - в особняк 15 века
Побывать в интерьерах, достойных музея, но в которых до сих пор живут родовитые венецианцы
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
250 за всё до 10 чел.
По водным дорогам Венеции
🛶 На гондоле
Индивидуальная
1.5 часа
По водным дорогам Венеции
Понаблюдать за производством гондол в старинной мастерской и прокатиться по каналам
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
380 за всё до 4 чел.
Венеция, шёлк и эпоха Возрождения
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Венеция, шёлк и эпоха Возрождения
Понаблюдать за производством венецианских тканей в старинном особняке
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Маска, я вас знаю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Маска, я вас знаю
Прогуляться по Венеции и создать карнавальную маску в старинной мастерской
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
230 за всё до 10 чел.
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
Прикоснуться к истории главной площади города и расшифровать её архитектуру с профессиональным гидом
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
130 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    6 июня 2024
    Венеция на самом деле
    Посещали с дочерью Венецию на несколько дней и начали с обзорной экскурсии с Алисой. Экскурсовод верно поняла наш запрос, провела по
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    самым колоритным «местным» местам, рассказала нам, как бывалым не раз в Италии туристам, много новой информации, настоящий знаток своего дела, благодарим!

    Посещали с дочерью Венецию на несколько дней и начали с обзорной экскурсии с АлисойПосещали с дочерью Венецию на несколько дней и начали с обзорной экскурсии с Алисой
  • В
    Вадим
    5 июня 2024
    Венеция глазами местного жителя
    Нам очень понравилось Татьяна, она сумела заинтересовать нас своим рассказом и маршрутом экскурсии, что 5 часов прогулки прошли для нас
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    не заметно. Вишенка на торте было обзорная площадка от куда мы увидели всю Венецию и сделали удивительные фото. Огромное спасибо мы вас обязательно порекомендуем нашим друзьям.

  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Венеция глазами местного жителя
    Экскурсия по Венеции 1 июня 2024 года. Очень сложно проводить экскурсию в городе, где тысячная армия туристов и не утихает
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    гул голосов. Но Татьяна находила места, чтобы остановиться и дать возможность посмотреть и послушать, и понять историю этого города в деталях. Татьяна прислушивается к пожеланиям туристов, она знает Венецию изнутри, мы посещали места, до которых обычные туристические группы вряд ли доходят. И ещё Татьяна оставила нам очень много полезных советов для продолжения путешествия по этому удивительному городу. Мы очень довольны, что именно Татьяна была нашим гидом. Благодарность от всей нашей большой Семьи: Сергей, Ольга, Костя 10 лет, Гриша 8 лет, бабушка Елена Олеговна.

  • н
    наталья
    1 июня 2024
    Венеция на самом деле
    Прогулка с Алисой очень понравилась. Все, что хотели- посмотрели. Много нового узнали
  • С
    Степан
    28 мая 2024
    Венеция на самом деле
    Были на экскурсии с Алисой, нам всё очень понравилось. Хорошая экскурсия с продуманным маршрутом, очень красивая Венеция! Всем рекомендую.
  • А
    Алена
    27 мая 2024
    Исчезающая Венеция. Авторская экскурсия от местного жителя
    При подготовке к путешествию в Венеции мы искали для себя экскурсию не только насыщенными историческими фактами, но и полную технологическими
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    аспектами создания уникального города, что нам и удалось. Валерий очень интересно рассказал про историю города и жизнь его жителей! Также хочется отметить внимательность Валерия к нам - экскурсия прошла на одном дыхании:)

  • И
    Ирина
    25 мая 2024
    Другая Венеция
    Экскурсия прошла на «ура». Варвара великолепна!
  • В
    Виктория
    23 мая 2024
    Венеция глазами местного жителя
    Были на экскурсии в выходной день - Венеция кишила туристами. Но Татьяна смогла показать нам город без толп людей и
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    сделала прогулку максимально комфортной! Понравилось всей нашей весьма разношерстной компании. А бонусом отвела нас в крутой ресторан, с отличным видом и вкуснейшей пастой:)

  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Венеция - город балов, карнавала, азартных игр и куртизанок
    Мы в восторге от экскурсии, несмотря на небольшой дождик Мария рассказала о Венеции. Это не сухой рассказ об истории. А живой, о жизни венецианцев раньше и сегодня. Было очень интересно!
  • Л
    Ланда
    14 мая 2024
    Нетуристическая Венеция в центре города
    Татьяна провела нам (группа из 5 человек) потрясающую экскурсию, несмотря на наш несвоевременный (Не по нашей причине) приезд. Татьяна интересный рассказчик, владеющий темой. Рекомендую всем!
    Татьяна провела нам (группа из 5 человек) потрясающую экскурсию, несмотря на наш несвоевременный (Не по нашей причине) приезд

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 42
  1. Венеция на самом деле
  2. Нетуристическая Венеция в центре города
  3. Запрятанные уголки Венеции
  4. Исчезающая Венеция. Авторская экскурсия от местного жителя
  5. Прогулка по фотогеничной и аутентичной Венеции
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Необычные" можно забронировать 42 экскурсии от 35 до 400 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 516 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 42 экскурсии на 2024 год по теме «Необычные», 516 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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