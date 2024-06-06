🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 56 отзывов Венеция на самом деле: путешествие за кулису туристической мекки Погрузитесь в уникальный мир Венеции, где каждый уголок хранит свои тайны. Эта экскурсия покажет город с неожиданной стороны Начало: По договорённости € 170 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 24 отзыва Нетуристическая Венеция в центре города: Уникальные маршруты и мастерские гондол В самом сердце Венеции вы откроете малоизвестные уголки, где шумная и многолюдная Венеция уступает место нетронутой атмосфере старины и уюта € 177 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 101 отзыв Запрятанные уголки Венеции: история, традиции, жизнь города Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя её скрытые уголки вместе с личным гидом Начало: Около железнодорожной станции Santa Lucia € 215 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 97 отзывов Исчезающая Венеция: уникальное путешествие с местным экспертом Познайте Венецию не как обычный турист, а через глаза инженера. Откройте технические и культурные тайны вместе с местным жителем Начало: По договорённости € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 77 отзывов Прогулка по фотогеничной Венеции: секреты, история и жизнь города Погрузитесь в атмосферу Венеции: секретные места, живописные уголки и уникальные истории ждут вас в этом индивидуальном туре Начало: У моста Ponte delle Guglie от € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 19 отзывов Венеция с высоты: прогулка по смотровым площадкам и крышам Забудьте о традиционных маршрутах и поднимитесь над каналами Венеции, открывая город с непривычной стороны Начало: Обсуждаем в мессенджере после бронирования экскурс... € 167 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1 час 13 отзывов Венецианские маски: творческий мастер-класс и погружение в историю Погрузитесь в мир венецианского искусства, создавая уникальную маску в атмосфере истории и творчества Начало: У мастерской € 70 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв По следам Казановы: живая история Венеции в деталях Путешествие в прошлое Венеции на экскурсии по следам Казановы. Откройте для себя мир знаменитого авантюриста и соблазнителя Начало: Площадь Сан Марко, напротив бара Ал Тодаро € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 7 отзывов Индивидуальная экскурсия «Венеция глазами местного жителя» Почувствуйте себя венецианцем на индивидуальной экскурсии! Узнайте тайны города, посетите мастерские и попробуйте традиционные закуски в уютных бакари € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Атмосферная Венеция: путешествие по скрытым уголкам города Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя ее скрытые уголки вдали от туристических троп Начало: В районе Риальто 180 € 171 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Венеция и женщины: от куртизанок до королев Путешествие по Венеции, раскрывающее истории женщин, которые изменили город. Уникальная экскурсия для тех, кто хочет узнать больше о жизни венецианок € 229 за всё до 11 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Венеция - город балов, карнавала, азартных игр и куртизанок Венеция всегда манила эстетов и ценителей элегантности. Пройдите по местам, обозначенным на карте любого гедониста прошлых веков € 159 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров Прогулка по Венеции с дамой рыцарского ордена тамплиеров. Узнайте о символах ордена, древних ритуалах и месте хранения Святого Грааля € 250 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей: погружение в мир искусства Погрузитесь в мир венецианских улочек и мостов в компании оперной певицы, которая откроет вам тайны и легенды этого волшебного города € 190 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 1 отзыв Формула успеха Казановы: эксклюзивный квест в сердце Венеции Приглашаем вас на увлекательное путешествие по следам Джакомо Казановы. Откройте секреты великого соблазнителя в самом сердце Венеции Начало: На рынке Риальто € 80 за человека

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Неизведанная Венеция: шедевры Тициана, набережная Бродского и дожи Прогуляйтесь по Венеции, где гулял Бродский, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и познакомьтесь с венецианскими котами Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove 156 € 133 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 10 отзывов Муранское стекло в Венеции: мастер-класс с созданием сувенира Исследуйте мир муранского стекла: от истории до создания собственного шедевра под руководством итальянских мастеров € 100 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»: история, культура, тайны Забудьте о времени, погружаясь в мир венецианских легенд и реальности. Откройте для себя город, где история оживает на каждом шагу Начало: На площади Сан-Марко € 174 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Экскурсия в Венеции: Погрузитесь в жизнь настоящего венецианца Уникальная возможность увидеть Венецию глазами местных жителей. Познакомьтесь с их бытом, традициями и секретами € 160 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Венеция Бродского Увидеть город, по которому поэт так скучал вдали, и понять, что заставляло его возвращаться Начало: У галереи Accademia 180 € 171 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Индивидуальная экскурсия по Венеции: путешествие в 18 век Погрузитесь в атмосферу Венеции 18 века, пройдите по следам великих личностей и их историй Начало: На кампо Сан-Самуэле € 160 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв В гости к венецианским аристократам - ужинать Попробовать настоящую итальянскую кухню не в ресторане, а дома у графа Начало: По договорённости (у моста Риальто или вашего отел... € 230 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Другая Венеция Открыть неожиданные и удивительные локации города - и познакомиться с ним поближе Начало: В райне Риальто или станции ж/д вокзала € 189 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо История первого в мире еврейского гетто, скуолы и прогулка по району, где жил Тинторетто € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 45 отзывов Скрытая Венеция Начало: Площадь Сан Марко, на углу бара Ал Тодаро € 35 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 6 отзывов Остров кладбище Сан-Микеле и могила Бродского Начало: Остановка Фондаменте Нуове € 90 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Галереи Академии в Венеции Начало: Campo della Carità Расписание: По пятницам и вторникам в 12:00 € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа Живая квест-игра «Формула успеха Казановы» Начало: На мосту у рыбного рынка Риальто Расписание: в любое время после 10.30 € 75 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Казанова Казанова… мне нравится имя Начало: По договоренности Расписание: По договоренности с туристом € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Ночная Венеция. Легенды и призраки города-фантома Начало: По договоренности € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Венецианский карнавал или Венеция раньше и сейчас Начало: По договоренности Расписание: с 12 февраля по 1 марта € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Кем на самом деле был Казанова. Становление легенды Расписание: Ежедневно в 11:00 € 180 за экскурсию

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа В гости к необыкновенной венецианской паре - с оперной певицей Полувековая любовь, аристократия, просекко и сабля для харакири в самом романтичном городе Италии Начало: У рынка Риальто € 400 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Венеция в стихах и прозе Пройти по местам великих поэтов и писателей и услышать их строки, вдохновлённые городом € 210 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа В гости к венецианским дворянам: посещение особняка 15го века Начало: По договоренности € 250 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа В Венецию без путевки: индивидуальное планирование путешествия под вас Начало: Онлайн € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Промышленная Венеция: архитектурная прогулка На острове Джудекка узнать о городе и его застройке после падения Венецианской республики Начало: У остановки вапоретто «Sacca Fisola» € 140 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1.5 часа В гости к дворянам - в особняк 15 века Побывать в интерьерах, достойных музея, но в которых до сих пор живут родовитые венецианцы € 250 за всё до 10 чел.

🛶 На гондоле Индивидуальная 1.5 часа По водным дорогам Венеции Понаблюдать за производством гондол в старинной мастерской и прокатиться по каналам € 380 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Венеция, шёлк и эпоха Возрождения Понаблюдать за производством венецианских тканей в старинном особняке € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Маска, я вас знаю Прогуляться по Венеции и создать карнавальную маску в старинной мастерской € 230 за всё до 10 чел.