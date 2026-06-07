20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Погрузитесь в атмосферу Венеции, посетив знаменитые острова Мурано, Бурано и Торчелло. Увидьте, как создаются шедевры из стекла и кружева
Венецианская лагуна насчитывает более 100 островов, среди которых выделяются Мурано, Бурано и Торчелло.
На Мурано можно наблюдать за работой стеклодувов, на Бурано - насладиться яркими домиками и искусством кружевоплетения, а на Торчелло - прикоснуться к истории, узнав о Хемингуэе и увидев «трон Атиллы». Эта экскурсия позволит прочувствовать дух Венеции и насладиться её уникальной атмосферой
По пути к островам вы узнаете важные исторические факты о Венеции и разберетесь, почему именно здесь появилось слово «лагуна». Я расскажу об островах, окружающих итальянский город, объясню, какие из них обитаемы, а какие так и не обжиты людьми. Вы побываете на Мурано, где плавят «венецианское стекло», на Бурано, знаменитом тончайшим кружевом, секреты плетения которого передаются из поколения в поколение. А завершим путешествие на Торчелло, ставшим первым «островом спасения» для бежавших от варваров.
Острова: инструкция по применению
Прогулка по островам пройдет в вашем темпе: мы не будем спешить, посмотрим все самое главное и сфотографируемся на фоне разноцветных домиков. Вы понаблюдаете, как мастера буранских кружев и стеклодувы создают свои шедевры, пройдете по следам Хэмингуэя, любившего бывать на Торчелло, увидите «трон Атиллы» и насладитесь необычной архитектурой «пригорода» Венеции. По желанию вы сможете пообедать в семейном рыбном ресторанчике, где подают свежайшие морепродукты и рыбу.
Организационные детали
Перемещение между островами не входит в стоимость экскурсии. Вы сможете воспользоваться водным трамвайчиком — «вапоретто». Абонемент на 24 часа стоит €25. Или арендовать индивидуальный катер на 4 часа — €150/час
Предупредите заранее о желании пообедать в семейном ресторане, чтобы я забронировала столик
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Место встречи обсудим в WhatsApp или другом мессенджере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжела — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1288 туристов
Я могу рассказывать о Венеции часами, с нежностью и любовью. Меня увлекает все в этом замечательном городе: его строение, существование в непростых условиях угрозы наводнения, характер и традиции венецианцев. Я готова показать самые красивые, интересные и потаенные места. Приезжайте в Венецию — и я помогу вам влюбиться в нее навсегда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 101 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Светлана
Благодарим Анжелу за прекрасное время, проведенное на островах! Чудесные впечатления, очень интересных рассказ и погружение в жизнь островов! Однозначно рекомендуем!
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Kostyantyn
очень понравилось! кроме маршрута, показательного шоу на острове Мурано, повествований и историй на Торчетто и интересных фактов запомнился обед на острове Бурано в «Черном коте»! спасибо огромное!
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В
Владимир
Огромное спасибо Анжеле за очень информативную и интересную экскурсию: мы побывали на островах Мурано и Бурано. Благодаря Анжеле мы посмотрели как работают настоящие мастера - стеклодувы и мастера кружевоплетения. Анжела рассказала не только историю создания Венеции, но и историю венецианского искусства, научила отличать настоящее произведение искусства от подделки, дала массу практических советов! в общем - очень рекомендуем!
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Руслан
Классная экскурсия, душевная и интересная) Многое узнали, посмотрели, даже увидели, как делают вазы и фигуры из муранского стекла 🔥
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Т
Тимур
За три недели в Италии была одна из лучших экскурсий. Экскурсия была очень увлекательной, вам покажут острова без толп туристов, подскажут что где можно взять и как лучше сделать кадр. Отдельное огромное спасибо за экскурсию в мастерской стеклодувов!!!
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С
Светлана
Если бы у нас был дополнительный денёк в Венеции, обязательно бы сходили с Анжелой на еще одну экскурсию! Анжела прекрасная: провела нас на корабли между островами без очереди (сами бы мы читать дальшеуменьшить
стояли на каждый переезд час, не меньше), тайминг и маршрут составила оптимальный: на Мурано приехали когда еще не было многолюдно, успели на обед в ресторанчик на Бурано, и вечером в аэропорт! Ну и третий остров, о котором особо и нет информации, потрясающий! Сами бы не доехали и не увидели ни аришоковых полей, ни церковь 7 века, и уж тем более бы не зашли внутрь… Рекомендую от души и буду советовать друзьям
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