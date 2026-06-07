20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Венецианская лагуна насчитывает более 100 островов, среди которых выделяются Мурано, Бурано и Торчелло. На Мурано можно наблюдать за работой стеклодувов, на Бурано - насладиться яркими домиками и искусством кружевоплетения, а на Торчелло - прикоснуться к истории, узнав о Хемингуэе и увидев «трон Атиллы». Эта экскурсия позволит прочувствовать дух Венеции и насладиться её уникальной атмосферой

Описание экскурсии

Суть Венецианской лагуны

По пути к островам вы узнаете важные исторические факты о Венеции и разберетесь, почему именно здесь появилось слово «лагуна». Я расскажу об островах, окружающих итальянский город, объясню, какие из них обитаемы, а какие так и не обжиты людьми. Вы побываете на Мурано, где плавят «венецианское стекло», на Бурано, знаменитом тончайшим кружевом, секреты плетения которого передаются из поколения в поколение. А завершим путешествие на Торчелло, ставшим первым «островом спасения» для бежавших от варваров.

Острова: инструкция по применению

Прогулка по островам пройдет в вашем темпе: мы не будем спешить, посмотрим все самое главное и сфотографируемся на фоне разноцветных домиков. Вы понаблюдаете, как мастера буранских кружев и стеклодувы создают свои шедевры, пройдете по следам Хэмингуэя, любившего бывать на Торчелло, увидите «трон Атиллы» и насладитесь необычной архитектурой «пригорода» Венеции. По желанию вы сможете пообедать в семейном рыбном ресторанчике, где подают свежайшие морепродукты и рыбу.

Организационные детали