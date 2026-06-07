20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Проникнуться очарованием венецианских островов за один день

Погрузитесь в атмосферу Венеции, посетив знаменитые острова Мурано, Бурано и Торчелло. Увидьте, как создаются шедевры из стекла и кружева
Венецианская лагуна насчитывает более 100 островов, среди которых выделяются Мурано, Бурано и Торчелло.

На Мурано можно наблюдать за работой стеклодувов, на Бурано - насладиться яркими домиками и искусством кружевоплетения, а на Торчелло - прикоснуться к истории, узнав о Хемингуэе и увидев «трон Атиллы». Эта экскурсия позволит прочувствовать дух Венеции и насладиться её уникальной атмосферой
5
101 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Посещение трёх уникальных островов
  • 🖼️ Наблюдение за работой мастеров стекла
  • 🏡 Яркие домики Бурано
  • 📜 Исторические факты о Венеции
  • 🍽️ Возможность обеда в семейном ресторане
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день

Что можно увидеть

  • Мурано
  • Бурано
  • Торчелло
  • Трон Атиллы

Описание экскурсии

Суть Венецианской лагуны

По пути к островам вы узнаете важные исторические факты о Венеции и разберетесь, почему именно здесь появилось слово «лагуна». Я расскажу об островах, окружающих итальянский город, объясню, какие из них обитаемы, а какие так и не обжиты людьми. Вы побываете на Мурано, где плавят «венецианское стекло», на Бурано, знаменитом тончайшим кружевом, секреты плетения которого передаются из поколения в поколение. А завершим путешествие на Торчелло, ставшим первым «островом спасения» для бежавших от варваров.

Острова: инструкция по применению

Прогулка по островам пройдет в вашем темпе: мы не будем спешить, посмотрим все самое главное и сфотографируемся на фоне разноцветных домиков. Вы понаблюдаете, как мастера буранских кружев и стеклодувы создают свои шедевры, пройдете по следам Хэмингуэя, любившего бывать на Торчелло, увидите «трон Атиллы» и насладитесь необычной архитектурой «пригорода» Венеции. По желанию вы сможете пообедать в семейном рыбном ресторанчике, где подают свежайшие морепродукты и рыбу.

Организационные детали

  • Перемещение между островами не входит в стоимость экскурсии. Вы сможете воспользоваться водным трамвайчиком — «вапоретто». Абонемент на 24 часа стоит €25. Или арендовать индивидуальный катер на 4 часа — €150/час
  • Предупредите заранее о желании пообедать в семейном ресторане, чтобы я забронировала столик

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Место встречи обсудим в WhatsApp или другом мессенджере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжела
Анжела — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1288 туристов
Я могу рассказывать о Венеции часами, с нежностью и любовью. Меня увлекает все в этом замечательном городе: его строение, существование в непростых условиях угрозы наводнения, характер и традиции венецианцев. Я готова показать самые красивые, интересные и потаенные места. Приезжайте в Венецию — и я помогу вам влюбиться в нее навсегда!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 101 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
96
4
4
3
1
2
1
С
Благодарим Анжелу за прекрасное время, проведенное на островах! Чудесные впечатления, очень интересных рассказ и погружение в жизнь островов! Однозначно рекомендуем!
Благодарим Анжелу за прекрасное время, проведенное на островах! Чудесные впечатления, очень интересных рассказ и погружение в
Благодарим Анжелу за прекрасное время, проведенное на островах! Чудесные впечатления, очень интересных рассказ и погружение в
Благодарим Анжелу за прекрасное время, проведенное на островах! Чудесные впечатления, очень интересных рассказ и погружение в
Благодарим Анжелу за прекрасное время, проведенное на островах! Чудесные впечатления, очень интересных рассказ и погружение в
Вам был полезен этот отзыв?
Kostyantyn
очень понравилось!
кроме маршрута, показательного шоу на острове Мурано, повествований и историй на Торчетто и интересных фактов запомнился обед на острове Бурано в «Черном коте»!
спасибо огромное!
очень понравилось!
очень понравилось!
очень понравилось!
очень понравилось!
очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Огромное спасибо Анжеле за очень информативную и интересную экскурсию: мы побывали на островах Мурано и Бурано. Благодаря Анжеле мы посмотрели как работают настоящие мастера - стеклодувы и мастера кружевоплетения. Анжела рассказала не только историю создания Венеции, но и историю венецианского искусства, научила отличать настоящее произведение искусства от подделки, дала массу практических советов! в общем - очень рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Руслан
Классная экскурсия, душевная и интересная) Многое узнали, посмотрели, даже увидели, как делают вазы и фигуры из муранского стекла 🔥
Вам был полезен этот отзыв?
Т
За три недели в Италии была одна из лучших экскурсий. Экскурсия была очень увлекательной, вам покажут острова без толп туристов, подскажут что где можно взять и как лучше сделать кадр. Отдельное огромное спасибо за экскурсию в мастерской стеклодувов!!!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Если бы у нас был дополнительный денёк в Венеции, обязательно бы сходили с Анжелой на еще одну экскурсию!
Анжела прекрасная: провела нас на корабли между островами без очереди (сами бы мы
читать дальшеуменьшить

стояли на каждый переезд час, не меньше), тайминг и маршрут составила оптимальный: на Мурано приехали когда еще не было многолюдно, успели на обед в ресторанчик на Бурано, и вечером в аэропорт!
Ну и третий остров, о котором особо и нет информации, потрясающий! Сами бы не доехали и не увидели ни аришоковых полей, ни церковь 7 века, и уж тем более бы не зашли внутрь… Рекомендую от души и буду советовать друзьям

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Венеции

Похожие экскурсии на «Проникнуться очарованием венецианских островов за один день»

Венеция и острова венецианской лагуны
Пешая
3 часа
132 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Венеция и острова венецианской лагуны
Увидели город таким, что захотелось стать местным жителем
Сегодня в 11:30
Завтра в 15:00
от €220 за всё до 8 чел.
4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
6 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
Погрузитесь в атмосферу волшебства и красоты, посетив четыре уникальных острова Венеции за один день
13 авг в 08:30
15 авг в 08:30
от €470 за всё до 6 чел.
Из Венеции - на острова Мурано и Бурано
4.5 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Венеции - на острова Мурано и Бурано
Путешествие на острова Мурано и Бурано - это возможность увидеть мастерство стеклодувов и кружевниц, а также насладиться яркими пейзажами
Начало: У f. Te Nove «B»
Расписание: ежедневно в 09:30 и 12:00
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
€95 за человека
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Пешая
4.5 часа
94 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Погрузитесь в мир венецианской культуры с экскурсией по трём уникальным островам. Откройте для себя мастерство, традиции и неповторимый колорит
13 авг в 08:30
17 авг в 08:30
от €267 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Венеции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Венеции
от €282 за экскурсию