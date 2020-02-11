20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Сбежать в пригород Венеции, понаблюдать за стеклодувами и пообедать в рыбном ресторанчике

Анжела
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Анжела – ваш гид
В Венецианской лагуне находится больше 100 островов, мы отправимся на самые популярные из них: Мурано, Бурано и Торчелло.

Вы прогуляетесь вдоль каналов и посмотрите, как работают муранские «заклинатели» стекла, узнаете, что делал в Торчелло Хемингуэй, увидите «трон Атиллы» и сфотографируетесь на фоне разноцветных домиков Бурано.
215 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в холле вашего отеля в Венеции
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У этой экскурсии20 отзывов
4.9
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день

Что вас ожидает

Суть Венецианской лагуны
По пути к островам вы узнаете важные исторические факты о Венеции и разберетесь, почему именно здесь появилось слово «лагуна». Я расскажу об островах, окружающих итальянский город, объясню, какие из них обитаемы, а какие так и не обжиты людьми. Вы побываете на Мурано, где плавят «венецианское стекло», на Бурано, знаменитом тончайшим кружевом, секреты плетения которого передаются из поколения в поколение. А завершим путешествие на Торчелло, ставшим первым «островом спасения» для бежавших от варваров.

Острова: инструкция по применению
Прогулка по островам пройдет в вашем темпе: мы не будем спешить, посмотрим все самое главное и сфотографируемся на фоне разноцветных домиков. Вы понаблюдаете, как мастера буранских кружев и стеклодувы создают свои шедевры, пройдете по следам Хэмингуэя, любившего бывать на Торчелло, увидите «трон Атиллы» и насладитесь необычной архитектурой «пригорода» Венеции. По желанию вы сможете пообедать в семейном рыбном ресторанчике, где подают свежайшие морепродукты и рыбу.

Организационные детали

  • Перемещение между островами не входит в стоимость экскурсии. Вы сможете воспользоваться речным трамвайчиком — «вапоретто». Абонемент на 24 часа стоит 20 евро.
  • Предупредите заранее о желании пообедать в семейном ресторане, чтобы я забронировала столик
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в холле вашего отеля в Венеции.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анжела
Анжела
Я могу рассказывать о Венеции часами, с нежностью и любовью. Меня увлекает все в этом замечательном городе: его строение, существование в непростых условиях угрозы наводнения, характер и традиции венецианцев. Я готова показать самые красивые, интересные и потаенные места. Приезжайте в Венецию — и я помогу вам влюбиться в нее навсегда!
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 февраля 2020
Спасибо большое Анжеле за интересные рассказы и ожившую историю. Остров Торчелло стал открытием для нас и неподдельно заинтриговал .
10 января 2020
Давняя мечта побывать на островах Мурано, Бурано и Торчелло сбылась в мой день рождения благодаря Анжеле. Нам очень понравилось как она доступно, легко и со знанием дела рассказывает исторические детали, которые мы бы сами никогда и не узнали. Обед в рекомендованном Анжелой ресторане был превосходным и, конечно же, по итальянски изысканным. Всем рекомендую эту экскурсию
10 декабря 2019
хотелось увеличить свободное время хотя бы по полчаса на каждый остров для посещения магазинчиков
Elena
20 октября 2019
Анжела замечательный и профессиональный гид. Лучшая экскурсия, что у нас была. Нет такого вопроса, на который она не ответит. Прекрасно образованный специалист, обладает хорошим чувством юмора , а так же знает все самые потаенные уголки Венеции и островов. Так же покажет самые лучшие рестораны и научить ценить местную кухню. А то, что с Анжелой здоровается каждый второй местный житель уже говорит о многом!!
14 октября 2019
Признательны за великолепную экскурсию нашему гиду Анжеле ..Замечательный и интересный экскурсовод ..Спасибо огромное!
10 октября 2019
Замечательная, влюблённая в свой город Анжела, прекрасный и знающий гид, умеющий, если надо, подстроить маршрут под требования экскурсантов. С огромным удовольствием походили, послушали, а после отлично поели, в заказанном ей ресторане на Бурано. Спасибо, Анжела!
30 сентября 2019
Хочу выразить искреннюю благодарность Анжеле! 4 часа пролетели незаметно и очень увлекательно, даже для скептиков мужского пола) Нам порекомендовали прекрасное место для обеда и могу сказать,что это были лучшие морепродукты в нашей жизни! Надеемся вновь,когда-нибудь вернутся в Венецию. Спасибо большое!
26 сентября 2019
Проникнуться очарованием не выйдет, а вот быстро пробежаться и осмотреться - вполне. Жутко не хватает времени на Мурано, но зато там прекрасная мастерская по стеклу, где видно весь процесс. Анжела, кажется, знает всех на островах, и это очень круто.
21 сентября 2019
Маршрут отличный
Завершение в ресторане
Черный кот..супер.Кухня отличная.
Рекомендую каракатицу в чернилах
12 сентября 2019
Замечательный экскурсовод! Ничего лишнего, немного истории, немного культуры, замечательные виды, оптимальный маршрут. Были первый раз в Венеции и хоть немного прикоснулись к ее истории, потому что даже целого дня мало.
Анжела нас фотографировала, когда нужно поторапливала, чтобы все успеть посмотреть. Маршрут спланирован, где-то были резервы. Мы гуляли в основном по Венеции и посетили Бурано, где был замечательный обед в прекрасном рыбном ресторане. Нет ничего вкуснее холодного просеко в жаркий день и свежих морепродуктов на обед.
Всем рекомендую - гид Анжела, холодное просеко в жару
Ещё 10 отзывов

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