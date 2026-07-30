88 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Венеция — одно из самых волшебных, мистических и романтических мест в мире.Я расскажу, кем были ее правители и первые жители, в чем секрет венецианской силы и долголетия, кто после тысячи

лет независимости смог завоевать, но не покорить город на воде. Вы узнаете историю Венеции и секреты ее строительства, услышите городские легенды и увидите великие архитектурные шедевры: мост Риальто, площадь Сан-Марко, Дворец Дожей и многое другое. Я помогу вам проникнуться загадочным венецианским колоритом и почувствовать истинную душу этого блистательного города.

Описание экскурсии

История и легенды Венеции

Венеция — это не просто город, в прошлом она была величественной Республикой Серениссима, о которой я обязательно расскажу. А ещё вы услышите обо всех венецианских районах (от Гетто до Арсенале), каждый из которых имел свое предназначение. Заглянете в Кампо и узнаете, что это и почему, наряду с церквями, их так много в Венеции. Услышите историю самого знаменитого моста Риальто и пофантазируете, каким он был тысячу лет назад и почему назывался «монетным». Я покажу вам Базилику Сан-Марко, один из главных венецианских символов. Раскрою историю её строения и познакомлю вас с её архитектурой и мозаикой. Вы узнаете, откуда украли, как потеряли и обрели вновь уникальные скульптуры лошадей собора и мощи Святого Марка. А также, почему колонны св. Марка и Теодора пролежали на земле целое столетие и каким образом их все-таки подняли.

Прогулка по набережной и великолепие церквей

Вы посмотрите на знаменитый Мост Вздохов, который видел больше слез, чем улыбок. Узнаете, почему колокол на главной городской площади бьет на две минуты раньше или позже точного времени и что сделали с человеком, построившим часовню. Я расскажу, где и почему в Венеции не надо ходить, чтобы не навлечь беду. Покажу Церковь Сан-Заккария, в которой хранится шедевр Джованни Беллини, завороживший Наполеона. В завершение вы прогуляетесь по великолепной Славянской набережной, увидите Дом Ангела и узнаете его легенды.

По вашему желанию мы можем дополнить экскурсию и прокатиться на гондоле или включить в программу Собор Санта-Мария делла Салюте и Набережную Неисцелимых, которой посвятил знаменитое эссе Иосиф Бродский.

Организационные детали