88 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть главные места города и узнать их тайны

Anya
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Anya – ваш гид
Венеция — одно из самых волшебных, мистических и романтических мест в мире.

Я расскажу, кем были ее правители и первые жители, в чем секрет венецианской силы и долголетия, кто после тысячи лет независимости смог завоевать, но не покорить город на воде.

Вы узнаете историю Венеции и секреты ее строительства, услышите городские легенды и увидите великие архитектурные шедевры: мост Риальто, площадь Сан-Марко, Дворец Дожей и многое другое.

Я помогу вам проникнуться загадочным венецианским колоритом и почувствовать истинную душу этого блистательного города.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии88 отзывов
4.98
Первый день в Венеции
Первый день в Венеции

Что вас ожидает

История и легенды Венеции
Венеция — это не просто город, в прошлом она была величественной Республикой Серениссима, о которой я обязательно расскажу. А еще вы услышите обо всех венецианских районах (от Гетто до Арсенале), каждый из которых имел свое предназначение. Заглянете в Кампо и узнаете, что это и почему, наряду с церквями, их так много в Венеции. Подниметесь на террасу и увидите самый красивый вид на Большой Канал. Полюбуетесь старинным мостом Риальто и пофантазируйте, каким он был тысячу лет назад и почему назывался «монетным». Я покажу вам Базилику Сан-Марко, один из главных венецианских символов, и раскрою секреты, откуда украли, как потеряли и обрели вновь Святого Марка. А также, почему колонны св. Марка и Теодора пролежали на земле целое столетие и каким образом их все-таки подняли.

Прогулка по набережной и великолепие церквей
Вы посмотрите на знаменитый Мост Вздохов, который видел больше слез, чем улыбок. Узнаете, почему колокол на главной городской площади бьет на две минуты раньше или позже точного времени и что сделали с человеком, построившим часовню. Я расскажу, где и почему в Венеции не надо ходить, чтобы не навлечь беду. Покажу Церковь Сан-Заккария, в которой хранится шедевр Джованни Беллини, завороживший Наполеона. В завершение вы прогуляетесь по великолепной Славянской набережной, увидите Дом Ангела и узнаете его легенды. По вашему желанию, мы можем дополнительно включить в экскурсию Собор Санта-Мария делла Салюте и Набережную Неисцелимых, которой посвятил знаменитое эссе Иосиф Бродский.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает внутренний осмотр достопримечательностей.
  • Панорамная терраса может быть закрыта на частное мероприятие (случается редко, так что попасть на нее у нас достаточно большие шансы). В качестве альтернативы предложу другую панорамную площадку, на которой вы сможете выпить коктейль, бокал вина или чашечку кофе.
  • Экскурсия с Собором Санта-Мария делла Салюте и Набережной неисцелимых займет дополнительный час, доплата за него составит 50 евро .
Первый день в Венеции
Первый день в Венеции
Первый день в Венеции
Первый день в Венеции
Первый день в Венеции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anya
Anya
Добрый день! Меня зовут Анна, я лицензированный гид с многолетним опытом работы и просто человек, влюбленный в Венецию и свою профессию. Живу в Венеции уже 14 лет, большую часть из которых работала в туристической компании, составляя индивидуальные путешествия, свадебные церемонии и этногастрономические туры. Для меня как гида самое большое удовольствие — открывать Венецию для путешественников, видеть, как рождается интерес к этому волшебному городу, влюблять в него и передавать то неуловимое, что обычно ускользает от взгляда туриста. Я помогу увидеть город на воде глазами поэтов, художников, мыслителей и, конечно же, простых венецианцев. Буду рада посоветовать вам, где лучше остановится и как провести время в Венеции, окажу телефонную поддержку и помощь в любых вопросах, касающихся вашей поездки. Жду вас с нетерпением у нас в гостях и обещаю, что вы будете очарованы Венецией!
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88 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Огромное спасибо за замечательно проведённую экскурсию. Анна знает о Венеции, кажется, всё!
С нами был ребёнок 11 лет, учитывая это, экскурсия была построена так, что никому не было скучно.
А ещё Анна дала нам массу полезной информации по городу: -где поесть, - какие блюда попробовать, -как удобнее перемещаться по городу и т.д. В следующий приезд в Венецию за экскурсиями обязательно обратимся к Анне!
Ксения
26 февраля 2020
Анна прекрасно владеет материалом. Давно живет в Венеции и достаточно профессионально работает как гид.
22 февраля 2020
Анна провела очень увлекательную хоть и короткую экскурсию при этом гибко реагировала на просьбы клиентов, отвечала на любые вопросы не только о Венеции но и о любой из сторон жизни Италии в том числе о виноделии, литературе и искусстве! Если бы мы еще раз собрались в Венецию , то выбрали только Анну потому что чувствуется , что она может еще много и интересно рассказать об этом потрясающем итальянском городе!
20 февраля 2020
Аня провела отличную экскурсию
Она очень милая и заботливая -сделала всё чтобы было её найти при встрече.
18 февраля 2020
Всё отлично! Молодец Анна! И Венеция сказка!
16 февраля 2020
Спасибо Анне за содержательную экскурсию! Отлично провели день в Венеции.
11 февраля 2020
Огромное спасибо Анне за проведенную экскурсию! По нашей просьбе в своем рассказе Анна ориентировалась на ребенка. Это ей прекрасно удалось. Сын в полном восторге. Вспоминает экскурсию как самую лучшую и мечтает вернуться в Венецию, чтобы снова погулять с Анной. Мы, взрослые, тоже совсем не против присоединиться, потому что интересно было всем. Анна- хороший рассказчик и интересный собеседник. К тому же она на протяжении всего времени, что мы готовились к поездке и оставались в Венеции, была с нами на связи. Оперативно отвечала на все наши вопросы по пребыванию, давала ценные советы, где поесть, что попробовать, куда сходить. Еще раз огромное спасибо! И отдельно от Константина. Венеция теперь его любимый город во многом благодаря Анне.
10 февраля 2020
Замечательная Анна! Большое спасибо за чудесное путешествие! Влюбились в Венецию благодаря Вам:)
9 февраля 2020
Отличная экскурсия! Анна - шикарный гид, очень интересно рассказывает даже исторические факты. Очень много узнала о Венеции, чего не знала раньше. Очень внимательно относится к вопросам и потребностям. Анна сводила нас на шикарную смотровую площадку, куда вход бесплатный, но очень трудно попасть, так как нужно заранее бронировать посещение. Также мы были в мастерской-магазине венецианских масок, где их можно было примерить и пофотографироваться (обычно это запрещено). Огромное спасибо за этот чудесный день!
8 февраля 2020
Экскурсия прошла великолепно, гид очень интересно рассказала о истории Венеции, архитектуре, очень рекомендую года Анну.
Ещё 78 отзывов

Anya проводит ещё 7 экскурсий

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