88 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История и легенды Венеции

Венеция — это не просто город, в прошлом она была величественной Республикой Серениссима, о которой я обязательно расскажу. А еще вы услышите обо всех венецианских районах (от Гетто до Арсенале), каждый из которых имел свое предназначение. Заглянете в Кампо и узнаете, что это и почему, наряду с церквями, их так много в Венеции. Подниметесь на террасу и увидите самый красивый вид на Большой Канал. Полюбуетесь старинным мостом Риальто и пофантазируйте, каким он был тысячу лет назад и почему назывался «монетным». Я покажу вам Базилику Сан-Марко, один из главных венецианских символов, и раскрою секреты, откуда украли, как потеряли и обрели вновь Святого Марка. А также, почему колонны св. Марка и Теодора пролежали на земле целое столетие и каким образом их все-таки подняли.

Прогулка по набережной и великолепие церквей

Вы посмотрите на знаменитый Мост Вздохов, который видел больше слез, чем улыбок. Узнаете, почему колокол на главной городской площади бьет на две минуты раньше или позже точного времени и что сделали с человеком, построившим часовню. Я расскажу, где и почему в Венеции не надо ходить, чтобы не навлечь беду. Покажу Церковь Сан-Заккария, в которой хранится шедевр Джованни Беллини, завороживший Наполеона. В завершение вы прогуляетесь по великолепной Славянской набережной, увидите Дом Ангела и узнаете его легенды. По вашему желанию, мы можем дополнительно включить в экскурсию Собор Санта-Мария делла Салюте и Набережную Неисцелимых, которой посвятил знаменитое эссе Иосиф Бродский.