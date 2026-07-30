88 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Первый день в Венеции

Увидеть главные места города и узнать их тайны
Венеция — одно из самых волшебных, мистических и романтических мест в мире.

Я расскажу, кем были ее правители и первые жители, в чем секрет венецианской силы и долголетия, кто после тысячи
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лет независимости смог завоевать, но не покорить город на воде.

Вы узнаете историю Венеции и секреты ее строительства, услышите городские легенды и увидите великие архитектурные шедевры: мост Риальто, площадь Сан-Марко, Дворец Дожей и многое другое.

Я помогу вам проникнуться загадочным венецианским колоритом и почувствовать истинную душу этого блистательного города.

5
302 отзыва
Первый день в Венеции
Первый день в Венеции
Первый день в Венеции

Описание экскурсии

История и легенды Венеции

Венеция — это не просто город, в прошлом она была величественной Республикой Серениссима, о которой я обязательно расскажу. А ещё вы услышите обо всех венецианских районах (от Гетто до Арсенале), каждый из которых имел свое предназначение. Заглянете в Кампо и узнаете, что это и почему, наряду с церквями, их так много в Венеции. Услышите историю самого знаменитого моста Риальто и пофантазируете, каким он был тысячу лет назад и почему назывался «монетным». Я покажу вам Базилику Сан-Марко, один из главных венецианских символов. Раскрою историю её строения и познакомлю вас с её архитектурой и мозаикой. Вы узнаете, откуда украли, как потеряли и обрели вновь уникальные скульптуры лошадей собора и мощи Святого Марка. А также, почему колонны св. Марка и Теодора пролежали на земле целое столетие и каким образом их все-таки подняли.

Прогулка по набережной и великолепие церквей

Вы посмотрите на знаменитый Мост Вздохов, который видел больше слез, чем улыбок. Узнаете, почему колокол на главной городской площади бьет на две минуты раньше или позже точного времени и что сделали с человеком, построившим часовню. Я расскажу, где и почему в Венеции не надо ходить, чтобы не навлечь беду. Покажу Церковь Сан-Заккария, в которой хранится шедевр Джованни Беллини, завороживший Наполеона. В завершение вы прогуляетесь по великолепной Славянской набережной, увидите Дом Ангела и узнаете его легенды.

По вашему желанию мы можем дополнить экскурсию и прокатиться на гондоле или включить в программу Собор Санта-Мария делла Салюте и Набережную Неисцелимых, которой посвятил знаменитое эссе Иосиф Бродский.

Организационные детали

  • Вход в церкви бесплатный и по желанию
  • Экскурсия с Собором Санта-Мария делла Салюте и Набережной неисцелимых займет дополнительный час, доплата за него составит €80

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 4048 туристов
Я лицензированный гид с многолетним опытом работы и человек, влюблённый в Венецию и свою профессию. Живу здесь с 2005 года, часть этого времени работала в туристической компании, составляя индивидуальные путешествия. После
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окончания Венецианского университета Ca’ Foscari, где получила степень магистра искусств и гуманитарных наук, и после глубокого изучения истории Венецианской Республики, стараюсь делиться своими знаниями с гостями города. Для меня, как для гида, самое большое удовольствие — открывать Венецию для путешественников, видеть, как рождается интерес к этому волшебному городу, влюблять в него и передавать то неуловимое, что обычно ускользает от взгляда туриста. Я помогу увидеть город на воде глазами поэтов, художников, мыслителей и, конечно же, простых венецианцев. Буду рада посоветовать, где лучше остановиться и как провести время в Венеции, окажу поддержку и помощь в любых вопросах. Жду вас с нетерпением у нас в гостях и обещаю, что вы будете очарованы Венецией!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 302 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
298
4
2
3
2
2
1
Елена
Вся наша семья в восторге от Анны!!! Подростки (13 и 16 лет) сказали, что за все наши итальянские каникулы, это лучший гид!!! Полностью подстроилась под нас. Очень увлекательно рассказывала про
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все достопримечательности! Информация воспринималась легко! После такой экскурсии хочется вернуться в Венецию снова и посмотреть её окрестности, острова! Благодарим Анну!!! И если опять вернемся в Венецию, то только к ней!!!! ❤️❤️❤️

Вся наша семья в восторге от Анны!!! Подростки (13 и 16 лет) сказали, что за все
Вся наша семья в восторге от Анны!!! Подростки (13 и 16 лет) сказали, что за все
Вся наша семья в восторге от Анны!!! Подростки (13 и 16 лет) сказали, что за все
Вся наша семья в восторге от Анны!!! Подростки (13 и 16 лет) сказали, что за все
Вся наша семья в восторге от Анны!!! Подростки (13 и 16 лет) сказали, что за все
Вся наша семья в восторге от Анны!!! Подростки (13 и 16 лет) сказали, что за все
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П
Прекрасная экскурсия и сама гид Анна! Описание полностью соответствует реальной экскурсии. Есть и погружение в историю Венеции и известные архитектурные здания и места и скрытые от глаз достопримечательности. Было интересно
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и ребёнку 10 лет. По маршруту пешеходной экскурсии и перекусили и кофе выпили и на фотографировались и получили массу полезной информации о посещениях музеев, башни, ресторанов и магазинчиков. Прекрасно провели 2,5 часа. Рекомендую данного гида и её экскурсии!

Прекрасная экскурсия и сама гид Анна! Описание полностью соответствует реальной экскурсии. Есть и погружение в историю
Прекрасная экскурсия и сама гид Анна! Описание полностью соответствует реальной экскурсии. Есть и погружение в историю
Прекрасная экскурсия и сама гид Анна! Описание полностью соответствует реальной экскурсии. Есть и погружение в историю
Прекрасная экскурсия и сама гид Анна! Описание полностью соответствует реальной экскурсии. Есть и погружение в историю
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Вера
Как нам повезло, что в первом путешествии по Италии нашим гидом оказалась именно Анна! Максимально спокойный, уверенный в себе и доброжелательный человек! На нас произвело большое впечатление глубокое знание истории Европы, Италии и Венеции, профессиональное понимание искусства и архитектуры, умение вести диалог и оставаться невозмутимой в неожиданных ситуациях! Спасибо большое за экскурсию, желаем Удачи!
Как нам повезло, что в первом путешествии по Италии нашим гидом оказалась именно Анна! Максимально спокойный,
Как нам повезло, что в первом путешествии по Италии нашим гидом оказалась именно Анна! Максимально спокойный,
Как нам повезло, что в первом путешествии по Италии нашим гидом оказалась именно Анна! Максимально спокойный,
Как нам повезло, что в первом путешествии по Италии нашим гидом оказалась именно Анна! Максимально спокойный,
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Анастасия
Анна — замечательный гид. Были в Венеции впервые и уже в самом городе осознали, что знаем о нем минимум. К счастью, Анна была готова ответить на любые вопросы, где-то задержаться
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на чуть подольше. В основном экскурсия была сосредоточена на истории города, искусстве — нас такое наполнение более чем устраивает. Это действительно первый день в Венеции — информативный, вовлеченный, насыщенный благодаря Анне.

Анна — замечательный гид. Были в Венеции впервые и уже в самом городе осознали, что знаем
Анна — замечательный гид. Были в Венеции впервые и уже в самом городе осознали, что знаем
Анна — замечательный гид. Были в Венеции впервые и уже в самом городе осознали, что знаем
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А
Очень понравилась Анна, содержательная экскурсия для взрослых и детей.
Смело рекомендую!
Очень понравилась Анна, содержательная экскурсия для взрослых и детей.
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Сергей
Отличное начало путешествия в новом городе!
Анна интересно и увлекательно рассказала о Венеции, ее особенностях и ее жителях. Также мы узнали о том, как управлялась Венеция, обсудили ее расцвет и упадок.

Однозначно рекомендуем!
Отличное начало путешествия в новом городе!
Отличное начало путешествия в новом городе!
Отличное начало путешествия в новом городе!
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